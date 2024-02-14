«Спартак» готов заплатить до 18 млн евро за замену Промесу. В шорт-листе 4 иностранца (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Квинси Промес деньги Томаш Амарал Футбол

«Спартак» ищет, кем заменить Квинси Промеса.

Как сообщает Metaratings, на случай «усугубления ситуации» с уголовным делом в отношении полузащитника спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал составил шорт-лист потенциальных трансферных целей.

Утверждается, что в список входят четыре футболиста, все они иностранцы. Красно-белые готовы потратить на одного из них до 15-18 млн евро.

Общий тюремный срок Промеса в Нидерландах – 7,5 лет: 1,5 года за нападение на брата и 6 лет за контрабанду наркотиков

Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

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46 комментариев
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Справку о несудимости пусть сразу возьмут)
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Ноу криминалити, просто поисматриваются.
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Ответ rarog
А чего там усугублять то еще. 6 лет дали уже
Судя по тому, что подвиги Промеса идут по нарастающей: Избиение жены=>Удар ножом родственника=>Переправка крупных партий тяжёлых накротиков, то можно предположить, что Спартак ждёт, когда выяснится, что их легенда кого-то съела.
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«Спартак» готов заплатить до 18 млн евро Промесу за такую же партейку до Москвы.
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Ответ Kit244098
Какой этот Амарал плотоядный)) Рано суетиться. Апелляция подана, приговор в законную силу не вступил, старик Васильич пока не помер - сезон наркобарон смело доиграет. Летом надо будет на трансферный рынок выходить. Не стоит преждевременно метать икру.
Апелляция ничего не изменит.
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Ответ Kit244098
Какой этот Амарал плотоядный)) Рано суетиться. Апелляция подана, приговор в законную силу не вступил, старик Васильич пока не помер - сезон наркобарон смело доиграет. Летом надо будет на трансферный рынок выходить. Не стоит преждевременно метать икру.
ага, отменят приговор по наркоте)
а что делать с полутора годами за ножичек?
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Ответ Owen_the_Simple
Судя по тому, что подвиги Промеса идут по нарастающей: Избиение жены=>Удар ножом родственника=>Переправка крупных партий тяжёлых накротиков, то можно предположить, что Спартак ждёт, когда выяснится, что их легенда кого-то съела.
А потом окажется,что был съеден кто-то из " недружественных стран"- оправдают.
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Инсайд, высосанный из пальца. На авось.
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На Дон пусть поезжает. С Дона выдачи нет.
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Ответ Owen_the_Simple
>на случай «усугубления ситуации» У него есть что-то ещё в шкафу, о чём пока не знает голландская правоохранительная система? Тайны тарасовского двора.
Не, ну, вдруг он и в России кого-нибудь ножом пырнет или наркоту контрабандой притащит? Привычки-то никуда не делись... Интересно будет, кстати, как тогда спартачи будут отмазываться? Или обувную фабрику подключат...
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Ответ arspurs9
Приговор в силу вступит только после апелляции.
срок рассмотрения 2 недели и что это изменит?
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Ответ rarog
А чего там усугублять то еще. 6 лет дали уже
Приговор в силу вступит только после апелляции.
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Ответ hiper26
«Спартак» готов заплатить до 18 млн евро Промесу за такую же партейку до Москвы.
Не Спартак, а МИД
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Ответ Alex
Не Спартак, а МИД
Так грусный мидовец любитель Спартака:)
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Ответ micka
А с Промесом что будет? Продадут? Куда?
Пойдёт своей дорогой.
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Ответ Иван Шуткин
1 5 тонны наркотиков и всего 6 лет ,похоже там выгодно этим заниматься ,а у нас за грамм 10 лет)
Давно доказано, что проще воровать вагонами, чем украсть мешок картошки)
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Ответ Юквэл
Промес выездной только туда где не подписан обоюдный договор об экстрадиции. Уже новость есть об этом. Короче молодец Квинси. Окончание карьеры смазал таким делом.
Так а если через Интерпол искать станут, то не обязательно двусторонние соглашения иметь.
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Ответ Н.Ф.
Произведут обмен Промеса на его аналог на приграничном мосту, как в фильме "Мёртвый сезон".
Такой аналог?
Трудновато найти футболиста с таким бэкграундом))
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Ответ Циник Петербургский
на случай «усугубления ситуации»... Что? ))) "Усугубления ситуации"?? 😂 Что еще должен совершить Промес, чтобы этот допинго-уголовный клуб посчитал, что этот дважды осужденный наркобарон там не ко двору?
Совсем недавно, в новостях прошла инфа: в Петербурге были перехвачены две партии порошка, также примерно 1,5т. Пока идет разбирательство, ничего исключить нельзя по "усугублению ситуации".
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Ответ Max9999
На Дон пусть поезжает. С Дона выдачи нет.
В Ахмат дон?
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Ответ micka
В Ахмат дон?
и туда можно. Им от вылета гасится надо.
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Ответ Йохан Чпохан
Педро Роша
Педроша
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Какой этот Амарал плотоядный)) Рано суетиться. Апелляция подана, приговор в законную силу не вступил, старик Васильич пока не помер - сезон наркобарон смело доиграет. Летом надо будет на трансферный рынок выходить. Не стоит преждевременно метать икру.
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Ответ Tom_York
Справку о несудимости пусть сразу возьмут)
У них обороты меньше, а значит и срок тоже)
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Ответ arspurs9
Это может занимать до полугода, о чем ты?
срок рассмотрения - 2 недели!
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Ответ rarog
А чего там усугублять то еще. 6 лет дали уже
апелляция, кассация
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а есть вариант, сдать Промеса в Нидерланды, но получить за него прибыль от продажи кокаина?))
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А с Промесом что будет? Продадут? Куда?
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на случай «усугубления ситуации»...
Что? ))) "Усугубления ситуации"?? 😂
Что еще должен совершить Промес, чтобы этот допинго-уголовный клуб посчитал, что этот дважды осужденный наркобарон там не ко двору?
+4
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Промес выездной только туда где не подписан обоюдный договор об экстрадиции. Уже новость есть об этом. Короче молодец Квинси. Окончание карьеры смазал таким делом.
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