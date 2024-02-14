«Спартак» готов заплатить до 18 млн евро за замену Промесу. В шорт-листе 4 иностранца (Metaratings)
«Спартак» ищет, кем заменить Квинси Промеса.
Как сообщает Metaratings, на случай «усугубления ситуации» с уголовным делом в отношении полузащитника спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал составил шорт-лист потенциальных трансферных целей.
Утверждается, что в список входят четыре футболиста, все они иностранцы. Красно-белые готовы потратить на одного из них до 15-18 млн евро.
Общий тюремный срок Промеса в Нидерландах – 7,5 лет: 1,5 года за нападение на брата и 6 лет за контрабанду наркотиков
Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
а что делать с полутора годами за ножичек?
Трудновато найти футболиста с таким бэкграундом))
Что? ))) "Усугубления ситуации"?? 😂
Что еще должен совершить Промес, чтобы этот допинго-уголовный клуб посчитал, что этот дважды осужденный наркобарон там не ко двору?