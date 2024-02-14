У де Брюйне 2 гола и 7 ассистов в 7 матчах в 2024-м. Хавбек «Сити» не играл 5 месяцев до этого

Кевин де Брюйне отметился результативными действиями в 6 из 7 последних матчей.

Сегодня хавбек « » открыл счет в матче против « » (3:1) в 1/8 финала чемпионов, а затем сделал голевые передачи на Бернарду Силву и Фила Фодена.

В 6 из 7 последних матчей во всех турнирах бельгиец отметился результативными действиями: на его счету 2 гола и 7 ассистов. С 7 января де Брюйне не забил и не отдал голевой пас лишь в матче с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии.

Перед этим де Брюйне пропустил пять месяцев из-за травмы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.