У де Брюйне 2 гола и 7 ассистов в 7 матчах в 2024-м. Хавбек «Сити» не играл 5 месяцев до этого
Кевин де Брюйне отметился результативными действиями в 6 из 7 последних матчей.
Сегодня хавбек «Манчестер Сити» открыл счет в матче против «Копенгагена» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а затем сделал голевые передачи на Бернарду Силву и Фила Фодена.
В 6 из 7 последних матчей во всех турнирах бельгиец отметился результативными действиями: на его счету 2 гола и 7 ассистов. С 7 января де Брюйне не забил и не отдал голевой пас лишь в матче с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии.
Перед этим де Брюйне пропустил пять месяцев из-за травмы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорош, Кевин! По-прежнему лучший плеймейкер мира!💪🇧🇪
18. Де Брюйне (бегает, ассистирует, забивает)
20. Месси (1 гол в МЛС, просиживание штанов)
Аргументация goal.com:
"Конечно у него мало шансов на 9-й ЗМ, но если он сможет вывести Интер Майами на вершину Восточной Конференции, довести до последних этапов ЛЧ КОНКАКАФ, а также выиграть Кубок Америки, то почему бы и нет?"
Ясно :)
А почему в фэнтези одну передачу у него свистнули?