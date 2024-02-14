У де Брюйне 2 гола и 7 ассистов в 7 матчах в 2024-м. Хавбек «Сити» не играл 5 месяцев до этого

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне отметился результативными действиями в 6 из 7 последних матчей.

Сегодня хавбек «Манчестер Сити» открыл счет в матче против «Копенгагена» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а затем сделал голевые передачи на Бернарду Силву и Фила Фодена.

В 6 из 7 последних матчей во всех турнирах бельгиец отметился результативными действиями: на его счету 2 гола и 7 ассистов. С 7 января де Брюйне не забил и не отдал голевой пас лишь в матче с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии.

Перед этим де Брюйне пропустил пять месяцев из-за травмы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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30 комментариев
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Как будто и не травмировался!
Хорош, Кевин! По-прежнему лучший плеймейкер мира!💪🇧🇪
+28
-5
+23
Вернулся после травмы и сразу стал доказывать, кто лучший в мире
+25
-5
+20
Лучший игрок мира
+10
-1
+9
Рыжий, над которым смеялась вся шушара Британии, стал одним из лучших, если не лучший плеймейкер в АПЛ. СМИ в Британии очень сильно оказывает давление на футболистов, что те, психологически ломаются в дальнейшем. вы представьте, что пришлось услышать Кевину когда его купил Сити и кем он стал. Такое выдерживают только топовые футболисты.
+11
-4
+7
Ответ Beyond
Если Месси не забьёт пенку на кубке Америки, у Де Брюйне есть большой шанс взять в этом году золотой мяч.
Ему ещё бы на Евро блеснуть, и тогда будет шанс.
+6
0
+6
Если Месси не забьёт пенку на кубке Америки, у Де Брюйне есть большой шанс взять в этом году золотой мяч.
+24
-18
+6
КДБ художник, продолжай творить
+6
0
+6
При этом рейтинг на Золотой Мяч 2024 (Goal):

18. Де Брюйне (бегает, ассистирует, забивает)
20. Месси (1 гол в МЛС, просиживание штанов)

Аргументация goal.com:

"Конечно у него мало шансов на 9-й ЗМ, но если он сможет вывести Интер Майами на вершину Восточной Конференции, довести до последних этапов ЛЧ КОНКАКАФ, а также выиграть Кубок Америки, то почему бы и нет?"

Ясно :)
+16
-13
+3
Пусть дальше играет без травм! А то ну не должен такой уникальный футболист так часто травмироваться. Мы хотим кайфовать и наблюдать за его игрой )
+3
0
+3
Рыжий гений снова творит🔥
+2
0
+2
Ответ Globe Soccer Awards
При этом рейтинг на Золотой Мяч 2024 (Goal): 18. Де Брюйне (бегает, ассистирует, забивает) 20. Месси (1 гол в МЛС, просиживание штанов) Аргументация goal.com: "Конечно у него мало шансов на 9-й ЗМ, но если он сможет вывести Интер Майами на вершину Восточной Конференции, довести до последних этапов ЛЧ КОНКАКАФ, а также выиграть Кубок Америки, то почему бы и нет?" Ясно :)
Де Брюйне 18й потому что пропустил половину сезона, Месси 20й потому что ради хайпа и просто срубить рейтинги (конечно же он не заслуживает даже топ30)
+5
-3
+2
Ответ JENNINGS
Как будто и не травмировался! Хорош, Кевин! По-прежнему лучший плеймейкер мира!💪🇧🇪
По-моему у него отсутствует понятие "набрать форму", он столько не играл, видно что ему не хватало футбола
+2
0
+2
Батя, чивоуштам
+3
-1
+2
Кевин Торрес конечно прекрасен
+1
0
+1
С места в карьер)!
+1
0
+1
Это феномен
+2
-1
+1
Ответ romani477
" а затем сделал голевые передачи на Бернарду Силву и Фила Фодена." А почему в фэнтези одну передачу у него свистнули?
Хотя в некоторых других источниках ему засчитали оба асиста.
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Ответ romani477
" а затем сделал голевые передачи на Бернарду Силву и Фила Фодена." А почему в фэнтези одну передачу у него свистнули?
Обе передачи были задеты немного соперниками. Не всегда такое считают асистом.
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Ответ Stewart D.
К чему этот рафинированный бред ? Кто и когда над ним смеялся ? Только не говори что 10 лет назад во времена Челси
Пол Мерсон высмеял этот трансфер, когда сити его купил. Поедрек провал.
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Ответ Daniel Morales
Рыжий, над которым смеялась вся шушара Британии, стал одним из лучших, если не лучший плеймейкер в АПЛ. СМИ в Британии очень сильно оказывает давление на футболистов, что те, психологически ломаются в дальнейшем. вы представьте, что пришлось услышать Кевину когда его купил Сити и кем он стал. Такое выдерживают только топовые футболисты.
А кто смеялся то и что ему говорили когда его купили ?
0
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Ответ Stewart D.
К чему этот рафинированный бред ? Кто и когда над ним смеялся ? Только не говори что 10 лет назад во времена Челси
В Челси и над Салахом смеялись
0
0
0
Ответ Daniel Morales
Рыжий, над которым смеялась вся шушара Британии, стал одним из лучших, если не лучший плеймейкер в АПЛ. СМИ в Британии очень сильно оказывает давление на футболистов, что те, психологически ломаются в дальнейшем. вы представьте, что пришлось услышать Кевину когда его купил Сити и кем он стал. Такое выдерживают только топовые футболисты.
К чему этот рафинированный бред ? Кто и когда над ним смеялся ? Только не говори что 10 лет назад во времена Челси
+2
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
По-моему у него отсутствует понятие "набрать форму", он столько не играл, видно что ему не хватало футбола
Он вес сбросил, во время лечения от травмы. Обычно наоборот бывает. Видно что готовился усердно. К возвращению
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Лучший игрок Сити
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Познакомьте его с Гретцки… 👏
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" а затем сделал голевые передачи на Бернарду Силву и Фила Фодена."
А почему в фэнтези одну передачу у него свистнули?
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