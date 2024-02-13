Байдачный об СССР: «Отношения между людьми были лучше, чем сейчас. Сколько было доброты в них! Двери не закрывали, прятали ключ под дверью»

Теги премьер-лига Россия Анатолий Байдачный сборная СССР Матч ТВ Футбол

Анатолий Байдачный считает, что в СССР отношения между людьми были лучше.

– Времена СССР, на ваш взгляд, были лучше, чем сейчас?

– Сравнивать очень сложно в том плане, что я был тогда молод. Однако чувствовалось, что отношения между людьми были лучше, чем сейчас. Вот я родился в 1952 году, после войны. Многие люди, которых я знал, застали войну. И сколько было доброты в них! Двери не закрывали, прятали ключ под дверью.

Одно из главных воспоминаний детства, никогда не забуду – полетел первый спутник, и все вышли дружно ночью смотреть, как он пролетает! Это было неповторимо. Воспринималось все как великий праздник.

Или вот, возвращаюсь после школы во втором классе, и мама прямо на улицу выбегает: «Первый человек в космосе!» – поделился мнением бывший тренер «Ростова» и «Терека» (ныне «Ахмат»).

Анатолий Байдачный: «Весь мир будет преклоняться перед Россией. Я счастлив, что родился при поколении, выигравшем войну, и в старости опять увижу поколение победителей»

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134 комментария
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Доносы на соседей не писали, не то что сейчас
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Походу, это он придумал выражение про вкусный пломбир и более зелёную траву.
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А чего было закрывать? У 90% красть было нечего.
А у кого было - там ключи под коврик не ложили, а стояли по 3-4 замка и не магазинных, а ручной работы. И двое дверей. Как у моих родителей, например :)
+46
-10
+36
Ну так рассуждать,тогда самое лучшее время- это 90-е. Универ, учеба, друзья, девушки, дискотеки,вагон здоровья, никаких стрессов, аптеки только чтобы купить презервативов, интересный еще телевизор и т.д. А кому это проклятое время! Все относительно
+32
-5
+27
Самый угар когда рассказывают, что люди были добрее и лучше, а бандиты из пресловутых 80-90х это походу марсиане. И еще помню батя любил рассказывать, что в чужом районе могли тупо избить не за что клево че
+31
-5
+26
Ответ OldRedWhite
+++ / Я , как ровесник Байдачного , имею только одну претензию : Тема пломбира не раскрыта ! А какой был пломбир … Хотите расскажу ? Есть у вас полчаса ?
Да фигня ваш советский пломбир. Вот при Рюрике был пломбир всем пломбирам пломбир. Ну и при Ярославе Мудром еще ничего.
+23
-2
+21
Жалко текст, а не видео.
Фирменная интонация и междометия.

Отношения между людьми были лучше, чем сейчас.(мля)
Сколько было доброты в них! (мля)
+17
-2
+15
Ответ Антон Фалафель
Походу, это он придумал выражение про вкусный пломбир и более зелёную траву.
+++ /
Я , как ровесник Байдачного , имею только одну претензию :
Тема пломбира не раскрыта !
А какой был пломбир …
Хотите расскажу ?
Есть у вас полчаса ?
+17
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В очередях то какие все добрые были ))
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А работницы паспортного стола так и не изменились )))
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Каждому прохожему еще давали в руки ключи, и уходили за хлебом)
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При СССР, когда завод зарплату получал, на улицу выйти боялись. К сведению Байдачного.
Но откуда это знать тестю первого секретаря обкома? Для него в СССР безусловно были все условия.
+11
-2
+9
интересно, он в коммуналке жил? рассадник братства и любви
+9
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+8
Ответ Амин Чич
Комментарий скрыт
Так и в 80е молодого пацана могли искалечить или убить просто потому, что зашел на "чужой район".
+9
-2
+7
Ответ Юрий Кечко
В очередях то какие все добрые были ))
Особенно в очередях за водкой
+10
-3
+7
Кому, как не Байдачному гнать байду
+11
-4
+7
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Хорошо не буду. Извините пожалуйста
+9
-3
+6
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Странно, новость вышла 15 минут назад, а эта богоподобная паста появилась только сейчас. Но лучше поздно, чем никогда.
+6
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+6
Ответ Дядя ТУРА
Месси.
А что ж этот 🦔 Вас не забанил , как всех нас ?
Подозрительно это !
+6
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+5
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Обожаю эту пасту)
+5
0
+5
Просто у вас ничего в квартирах не было, все одинаковое. А те самые люди, у кого было, запирали.
+6
-1
+5
Ответ Антон Фалафель
Походу, это он придумал выражение про вкусный пломбир и более зелёную траву.
Кстати, принесите папочку, там как раз письма Богдана Хмельницкого, в которых он просит Царя прислать рецепт. Я Вам передам, потом прочтете.
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Двери не закрывали те, у кого нечего было брать. Таких было большинство. Подавляющие. Равенство бедных. Ну и преступность была не меньше, чем сейчас.
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Что мы потеряли с развалом СССР:
1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.

2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.

3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.

4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.

5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.

6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.

7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.

8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.

9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.

10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!

11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.

12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.

13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!

14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.

15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.

16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.

17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.

18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.

19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.

20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!

21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
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За «настоящую американскую» жвачку советский ребёнок мог отдать жизнь. Это не преувеличение. Реальный случай гибели во имя жвачки произошёл в марте 1975 года на одном юниорском матче ЦСКА-Канада. После матча уходящие раздосадованные проигрышем канадские болельщики бросили в кучу толпы фанатов пачки жвачек. Образовалась давка за то, чтобы получить заветные бубле-гумы. В давке погибло два десятка человек. Именно после этого случая Совок наконец решил наладить производство советской жвачки, что и сделала фабрика «Рот-Фронт», которая технологию производства жвачки, судя по всему, прикупила на какой-нибудь иностранной фабрике искусственного каучука – уж больно советская жвачка была жёсткая. Советская жвачка была таким же суррогатом, как и советская обувь.
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Ответ N23
Есть такое документальное произведение Стейнбека «Русский дневник», очень рекомендую
Лучше прочесть ,,Скотный двор,, Оруэлла. Это по теме 100 процентов.
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жаль, что в 90-е годы, когда СССР распался, всех этих людей в одну ночь подменили на тех, с кем нам приходится жить
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А куда потом все эти люди поменялись в 90х?
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Ответ OldRedWhite
А что ж этот 🦔 Вас не забанил , как всех нас ? Подозрительно это !
Ха-ха-ха не знаю даже
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Любая статистика показывает, что уровень преступности сейчас даже ниже, чем в сoвке, пускай и не сильно.

Если сегодня кто-то не будет закрывать дверь на замок, то 99% ничего и никогда не случится.Просто раньше источников информации было меньше и люди не парились.Сейчас меньше наивных и больше тревожных.

Тем более сейчас и красть нечего, деньги на счете, ценности в банке, я украшения не очень в моде, у большинства обычный масс-маркет за пару тысяч.Никому не нужна статья из-за б/у ноутбука и телевизора.
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