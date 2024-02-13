Байдачный об СССР: «Отношения между людьми были лучше, чем сейчас. Сколько было доброты в них! Двери не закрывали, прятали ключ под дверью»
Анатолий Байдачный считает, что в СССР отношения между людьми были лучше.
– Времена СССР, на ваш взгляд, были лучше, чем сейчас?
– Сравнивать очень сложно в том плане, что я был тогда молод. Однако чувствовалось, что отношения между людьми были лучше, чем сейчас. Вот я родился в 1952 году, после войны. Многие люди, которых я знал, застали войну. И сколько было доброты в них! Двери не закрывали, прятали ключ под дверью.
Одно из главных воспоминаний детства, никогда не забуду – полетел первый спутник, и все вышли дружно ночью смотреть, как он пролетает! Это было неповторимо. Воспринималось все как великий праздник.
Или вот, возвращаюсь после школы во втором классе, и мама прямо на улицу выбегает: «Первый человек в космосе!» – поделился мнением бывший тренер «Ростова» и «Терека» (ныне «Ахмат»).
Анатолий Байдачный: «Весь мир будет преклоняться перед Россией. Я счастлив, что родился при поколении, выигравшем войну, и в старости опять увижу поколение победителей»
А у кого было - там ключи под коврик не ложили, а стояли по 3-4 замка и не магазинных, а ручной работы. И двое дверей. Как у моих родителей, например :)
Фирменная интонация и междометия.
Отношения между людьми были лучше, чем сейчас.(мля)
Сколько было доброты в них! (мля)
Я , как ровесник Байдачного , имею только одну претензию :
Тема пломбира не раскрыта !
А какой был пломбир …
Хотите расскажу ?
Есть у вас полчаса ?
Но откуда это знать тестю первого секретаря обкома? Для него в СССР безусловно были все условия.
Подозрительно это !
1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.
2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.
4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.
5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.
8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.
9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!
11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.
12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.
13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!
14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.
15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.
16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.
17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.
19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.
20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!
21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Если сегодня кто-то не будет закрывать дверь на замок, то 99% ничего и никогда не случится.Просто раньше источников информации было меньше и люди не парились.Сейчас меньше наивных и больше тревожных.
Тем более сейчас и красть нечего, деньги на счете, ценности в банке, я украшения не очень в моде, у большинства обычный масс-маркет за пару тысяч.Никому не нужна статья из-за б/у ноутбука и телевизора.