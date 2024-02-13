Анатолий Байдачный: «Лукашенко сделал многое. То же относится и к Путину, слава богу, он есть в этом мире. Путин – стержень, сдерживающий все на планете»

Теги Ростов премьер-лига Россия Владимир Путин Анатолий Байдачный Александр Лукашенко Политика Матч ТВ Футбол

Анатолий Байдачный рассказал, почему критика Владимира Путина сейчас неуместна.

– Нет ни одного президента в мире, которого бы не критиковали. Путина, что ли, не критикуют? Вопрос же не в этом, а в том, что в судьбе любой страны есть момент, когда критику надо убирать и бороться за то, чтобы твоя страна жила и осталась на карте. Критиковать же будешь потом, когда все закончится!

А так, есть люди, которые просто страну не любят… Они пытаются сделать плохие вещи для страны. Я считаю это предательством. Считаю, что критиковать президента в сложное для страны время неправильно.

– Вы говорили пару лет назад: «Тебе может не нравиться Лукашенко, но при чем здесь люди и страна?». То есть подписываетесь под этими словами?

– Совершенно верно. Страна есть страна. Она должна существовать. Мы же все равно или поздно уйдем. В том числе и Лукашенко. А страна останется. И вообще, судят человека по делам. Если он сбережет страну, то люди будут ему благодарны. Я думаю, Лукашенко сделал многое. Это перекрывает многие недостатки, которые есть. То же самое относится и к Путину.

– Ваша цитата: «Путин управляет миром». Почему вы так думаете?

– Слава богу, Путин есть в этом мире. Думаю, благодаря максимальному спокойствию он не поддается эмоциям и не принимает необдуманных решений. Когда смотришь на ситуацию в мире, то невольно думаешь: окажись на его месте кто-то другой, все давно бы могло пойти прахом. А он является тем стержнем, который все сдерживает сейчас на планете.

Наверное, у России такая участь и судьба – держать этот мир в руках. Постоянно страна возрождается из пепла и раз за разом становится великой державой. Россия никому не позволяет уничтожить эту планету.

Если анализировать всю историю, Россия всегда вставала на пути тех, кто хотел командовать всем миром, уничтожать других, жить за счет других. Это мое глубокое убеждение. Запад на протяжении всех веков, начиная с Древнего Рима, был агрессивной цивилизацией. Россия же всегда стояла на пути и была хранительницей, цивилизацией мира, – сказал бывший главный тренер «Ростова». 

Анатолий Байдачный: «Весь мир будет преклоняться перед Россией. Я счастлив, что родился при поколении, выигравшем войну, и в старости опять увижу поколение победителей»

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109 комментариев
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Двух китов, на которых держится Земля, определили. Кто третий?
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Скажите Байдачному, что в штабе Путина уже нет места
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От вороватого ленинградского чинуши до стержня.
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Только вот сделали для себя и своих друзей
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Ответ Леопардер
Двух китов, на которых держится Земля, определили. Кто третий?
Третий был Япончик
+53
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+48
Слава богу, что мы все живём. И это благодаря Путину.
+46
-2
+44
В России мало кто читал Гофмана

А между тем его "Крошка Цахес" лучше всего объясняет, что случилось с такими неграмотными байдачными

Кстати, а где была Россия во времена Древнего Рима?
+49
-6
+43
Ответ Михаил Ильин
От вороватого ленинградского чинуши до стержня.
Как бандит по кличке Коба до великого вождя
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-6
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🤡🤡🤡
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Сдерживающий всё на планете... кроме цен на яйца
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Странно, что еще дону не подлизал. Все-таки Ахмат тренировал.
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пресмыкатели...
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+26
После долгопупов всегда идёт развал то или иной страны, от долгого сидения одних и тех же всё костенет и трещит по швам. Должна быть своевременная смена власти. И Беларуси после Луки, и России после Путина тяжко придётся, очень тяжко. Ведь к этому как всегда никто не будет готов...
+27
-2
+25
Ответ Леопардер
Двух китов, на которых держится Земля, определили. Кто третий?
Вася Уткин
+24
-3
+21
Этот старик когда-то вызывал уважение, теперь - рвотный рефлекс.
+24
-3
+21
кому пришло в голову стряхнуть пыль с этого деда
+20
0
+20
Страшный человек..
+21
-2
+19
Ответ Леопардер
Двух китов, на которых держится Земля, определили. Кто третий?
Гурбангулы Бердымухамедов
+19
0
+19
Ответ da_predator
Комментарий скрыт
мил человек, ты скажи, вам все так же 15 рубчиков за коммент платят, или же все-таки проиндексировали?
а то инфляция, знаете ли..
+21
-2
+19
Таки ж Толя часто по мячу головой бил...
+11
0
+11
Ответ Kappa Pride
Гурбангулы Бердымухамедов
Как ты это написал кириллицей??!!
+11
-1
+10
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Скажите Байдачному, что в штабе Путина уже нет места
После такого комментария подвинутся.
+9
-1
+8
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ну так твой Цахес и опирается на художественную литературу, коей и является вся выдуманная история России, начиная со списков ПВЛ
+11
-3
+8
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ну а ты по басням из телевизора и чо?
+6
0
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Старая советская школа холуйства. Богатыри, не вы, вы, нынешние - ну-тка!" )))
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Этот стремиться Газзаева и Ротенберга перелизать
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Эти двое,столько много сделали для уничтожения своего и близ лежащего,народа.Загнали свои страны в такую клоаку,что понадобится много много лет что бы от туда выкарабкаться.
+6
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Вон оно чо, Михалыч…
+6
0
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Кроме инфляции 😁
+6
-1
+5
Лукаш устроил тотальный ментовской произвол, где генералы и полковники творят дичь, а бизнес пилят.
+5
0
+5
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