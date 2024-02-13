Анатолий Байдачный: «Лукашенко сделал многое. То же относится и к Путину, слава богу, он есть в этом мире. Путин – стержень, сдерживающий все на планете»

Анатолий Байдачный рассказал, почему критика Владимира Путина сейчас неуместна.

– Нет ни одного президента в мире, которого бы не критиковали. Путина, что ли, не критикуют? Вопрос же не в этом, а в том, что в судьбе любой страны есть момент, когда критику надо убирать и бороться за то, чтобы твоя страна жила и осталась на карте. Критиковать же будешь потом, когда все закончится!

А так, есть люди, которые просто страну не любят… Они пытаются сделать плохие вещи для страны. Я считаю это предательством. Считаю, что критиковать президента в сложное для страны время неправильно.

– Вы говорили пару лет назад: «Тебе может не нравиться Лукашенко, но при чем здесь люди и страна?». То есть подписываетесь под этими словами?

– Совершенно верно. Страна есть страна. Она должна существовать. Мы же все равно или поздно уйдем. В том числе и Лукашенко. А страна останется. И вообще, судят человека по делам. Если он сбережет страну, то люди будут ему благодарны. Я думаю, сделал многое. Это перекрывает многие недостатки, которые есть. То же самое относится и к .

– Ваша цитата: «Путин управляет миром». Почему вы так думаете?

– Слава богу, Путин есть в этом мире. Думаю, благодаря максимальному спокойствию он не поддается эмоциям и не принимает необдуманных решений. Когда смотришь на ситуацию в мире, то невольно думаешь: окажись на его месте кто-то другой, все давно бы могло пойти прахом. А он является тем стержнем, который все сдерживает сейчас на планете.

Наверное, у России такая участь и судьба – держать этот мир в руках. Постоянно страна возрождается из пепла и раз за разом становится великой державой. Россия никому не позволяет уничтожить эту планету.

Если анализировать всю историю, Россия всегда вставала на пути тех, кто хотел командовать всем миром, уничтожать других, жить за счет других. Это мое глубокое убеждение. Запад на протяжении всех веков, начиная с Древнего Рима, был агрессивной цивилизацией. Россия же всегда стояла на пути и была хранительницей, цивилизацией мира, – сказал бывший главный тренер « ».

Анатолий Байдачный: «Весь мир будет преклоняться перед Россией. Я счастлив, что родился при поколении, выигравшем войну, и в старости опять увижу поколение победителей»