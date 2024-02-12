Джикия о будущем: «Чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке». Хочу показать то, что умею на поле – это самая правильная реакция на все»

Георгий Джикия высказался о личной мотивации в весенней части сезона.

– Вы больше не будете поднимать тему с контрактом в смешанных зонах после матчей?

– Да, вообще не хочется обсуждать эту тему, потому что она не будет приносить пользу « », а мне это точно не надо. Не имею права запретить журналистами задавать вопросы, но у меня с ними отличные отношения, думаю, мы найдем общий язык. Эту тему перед возобновлением сезона и важными играми не стоит раскочегаривать и разносить.

Хочется закрыть эту тему и показать то, что я умею на поле, это самое главное. Это будет самой правильной реакцией на все, самым правильным решением на будущее, как для «Спартака», так и для меня.

– Что дальше?

– Могу сказать одно. За последние несколько лет чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке». И это я покажу на поле, – сказал капитан «Спартака».

«Почему не играю? Возможно, что-то личное». Джикия поджег конфликт в «Спартаке»

Джикия о разногласиях с Абаскалем: «Поговорили с тренером и руководителями «Спартака», скандалов и интриг никаких нет. Хотел бы закрыть эту тему и сосредоточиться на футболе»