Джикия о будущем: «Чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке». Хочу показать то, что умею на поле – это самая правильная реакция на все»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

Георгий Джикия высказался о личной мотивации в весенней части сезона.

– Вы больше не будете поднимать тему с контрактом в смешанных зонах после матчей?

– Да, вообще не хочется обсуждать эту тему, потому что она не будет приносить пользу «Спартаку», а мне это точно не надо. Не имею права запретить журналистами задавать вопросы, но у меня с ними отличные отношения, думаю, мы найдем общий язык. Эту тему перед возобновлением сезона и важными играми не стоит раскочегаривать и разносить.

Хочется закрыть эту тему и показать то, что я умею на поле, это самое главное. Это будет самой правильной реакцией на все, самым правильным решением на будущее, как для «Спартака», так и для меня.

– Что дальше?

– Могу сказать одно. За последние несколько лет чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке». И это я покажу на поле, – сказал капитан «Спартака».

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36 комментариев
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Георигий, это как тебе такая мысль светлая в голову пришла, на поле себя показывать ? Кто надоумил то ?
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Кто ж ему еще пузатому старому столько плотить будет) как запахло жареным и объективной зарплатой - он стал самым мотивированным за всю карьеру 😂
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Ответ Николай Овечкин
Георигий, это как тебе такая мысль светлая в голову пришла, на поле себя показывать ? Кто надоумил то ?
Сегодня понедельник. Будем честны, кто из нас не обещал с понедельника начать делать зарядку, правильно питаться, хорошо относиться к родственникам и учиться новому?
Вот и у Джикии сегодня такой день обещаний себе. Но наступит вторник, среда, а хинкальная, зараза, так и манит к себе...
+24
-1
+23
А что же раньше с мотивацией было? как на лавку присел, да привозить стал, сразу о мотивации заговорил...
+18
-1
+17
Ответ Дмитрий Никифоров
А что же раньше с мотивацией было? как на лавку присел, да привозить стал, сразу о мотивации заговорил...
контракт истекать начал) и предложений достойных не стало
+15
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+13
Действует по золотым заветам Ари и Дзюбы. Как кончается контракт - надо пол года жопку рвать. А дальше все по-новой.
+8
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+7
Ответ Николай Овечкин
Георигий, это как тебе такая мысль светлая в голову пришла, на поле себя показывать ? Кто надоумил то ?
Агент.. сказал что желающих купить- нет.. совсем нет)
+7
-3
+4
Ответ Виталий Кислицын
Кто ж ему еще пузатому старому столько плотить будет) как запахло жареным и объективной зарплатой - он стал самым мотивированным за всю карьеру 😂
Запахло безработицей
+5
-1
+4
Только кто ж его на поле то выпустит?)) показываться;)
+3
0
+3
Есть одно НО. На поле ты не выйдешь.
+2
0
+2
Георгий, вот, когда посадишь Бабича на лавку, тогда и докажешь всем, что ты конкурентно способен. А пока, показатели у тебя не удовлетворительные. Так что, меньше думай о контракте, больше о работе.
+2
0
+2
Скорее всего поперли все-таки и тут хинкал задумался
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Ответ Честный контроль
Я так понимаю угли, розжиг, шампура и мясо уже закуплены в Пятерочке для мотивированного шашлыка.
У меня на даче )
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Ответ Форвардиньо_
гриш давай в Динамо тбилисси или там дила гори. это твой нынешний уровень
Так он же абхазец. У них же терки с грузинами.
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Ответ Caniball
Так он же абхазец. У них же терки с грузинами.
Он не абхаз, а этнический мегрел. Фамилии, оканчивающиеся на "-ия" - Берия, Шелия, Джикия, Чедия и т.п., - это мегрельские фамилии.
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Ответ Caniball
Действует по золотым заветам Ари и Дзюбы. Как кончается контракт - надо пол года жопку рвать. А дальше все по-новой.
Дзюба в Зените при Семаке "от" и "до" отработал контракт, за исключением как раз последних месяцев)
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Ответ Pavelaznaurov
А ведь надоел этот жирный говорун—-черепаха,ну сколько можно???? Не получишь ты тех денег что получал….
Ты решил ему з/п урезать??? А сколько платил?
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Буду рад, если у него получится, но, честно говоря, сильно сомневаюсь в этом...
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Пошёл в жопу
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Слабее ты Бабича вот ив се.поздно начал мотивироваться.
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Чувствую себя хорошо, ем за троих :))
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Круто
Осталось игру показать
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Я так понимаю угли, розжиг, шампура и мясо уже закуплены в Пятерочке для мотивированного шашлыка.
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Поздно Жора спохватился. Замаячило снижение зарплаты.
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Показывай и уходи!
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Решил однажды Джикия
Себя замотивировать.
Намазался аджикою
В седалищных местах.
Стремительность повысилась
Почти в пятнадцать раз!
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Джикия чувствует себя Джикией?
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А ведь надоел этот жирный говорун—-черепаха,ну сколько можно???? Не получишь ты тех денег что получал….
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Вообще не стоит загоняться,бабаскалю осталось то, до марта работать, потом уже с новым тренером придется решать вопрос
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Нам то не гони!
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