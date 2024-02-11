Деку: «Хави – легенда «Барсы», я уважаю его как тренера. Исход чемпионата еще не решен»

Деку высказался о взаимоотношениях с Хави.

«Я уважаю его как тренера. Мы с играли вместе, у нас были радостные моменты в качестве игроков. Потом я продолжил карьеру в других командах, а Хави стал легендой клуба и выиграл то, что теперь вошло в историю. У нас есть общие друзья. Важно уважать работу каждого.

Исход чемпионата еще не решен. Мы должны идти от игры к игре, нам предстоит сыграть еще много матчей», – сказал спортивный директор «Барселоны».