Деку: «Хави – легенда «Барсы», я уважаю его как тренера. Исход чемпионата еще не решен»
Деку высказался о взаимоотношениях с Хави.
«Я уважаю его как тренера. Мы с Хави играли вместе, у нас были радостные моменты в качестве игроков. Потом я продолжил карьеру в других командах, а Хави стал легендой клуба и выиграл то, что теперь вошло в историю. У нас есть общие друзья. Важно уважать работу каждого.
Исход чемпионата еще не решен. Мы должны идти от игры к игре, нам предстоит сыграть еще много матчей», – сказал спортивный директор «Барселоны».
Можно чуточку поподробнее с конкретными примерами, пожалуйста ?)
Как в прошлом матче, когда в Роке летели прямыми шипами )