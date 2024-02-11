Деку: «Хави – легенда «Барсы», я уважаю его как тренера. Исход чемпионата еще не решен»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Футбол

Деку высказался о взаимоотношениях с Хави.

«Я уважаю его как тренера. Мы с Хави играли вместе, у нас были радостные моменты в качестве игроков. Потом я продолжил карьеру в других командах, а Хави стал легендой клуба и выиграл то, что теперь вошло в историю. У нас есть общие друзья. Важно уважать работу каждого.

Исход чемпионата еще не решен. Мы должны идти от игры к игре, нам предстоит сыграть еще много матчей», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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27 комментариев
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Да не пошёл бы этот Деку… Что-за такая неизлечимая болезнь, и у команды и у тренеров? Один гол забили и отдали игру, ушли в защиту и естественно пропустили… и так постоянно … Только за это заслуживает Чави большой критики… что это такое? кто научил такого??? зол как собака….
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Деку - ты первый тайм против Гранады посмотри . Позор против аутсайдера . Проход Наполи в Лиге Чемпионов это будет сказкой , остаться в четвёрке тоже . Хави пора на отдых и это видят все .
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Ответ Владимир Владимирович
Пол команды травмированы, причём ключевые игроки, такие как Бальде, Торрес Феликс особенно Гави
У Барсы магическим образом все становяться ключевыми после ьравм. Ну, кроме Гави. Когда это Торрес и Бальде стали ключевыми? Или лавочник Фелиш?
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Ну опять они переврали заголовок. Спортс, сколько можно?
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теоретический шанс конечно есть, но с такой игрой реальный шанс крайне мал
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Левандовского надо убрать к чёртовой матери… ОН ПРОСТО МЕШАЕТ КОМАНДЕ!!!
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Исход решен еще в ноябре!
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Ответ ЧИКО
Да не пошёл бы этот Деку… Что-за такая неизлечимая болезнь, и у команды и у тренеров? Один гол забили и отдали игру, ушли в защиту и естественно пропустили… и так постоянно … Только за это заслуживает Чави большой критики… что это такое? кто научил такого??? зол как собака….
Пол команды травмированы, причём ключевые игроки, такие как Бальде, Торрес Феликс особенно Гави
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Ответ войд
Ну учитывая то,как сейчас засуживают Гранаду,пожалуй соглашусь с Декай)
А в каких моментах «засуживают» ?
Можно чуточку поподробнее с конкретными примерами, пожалуйста ?)
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Ответ Vlad Zhadejko
Ясно, хорошо) Хотя он играл в мяч вроде, но это Ваше мнение)
Красной там нет, но жёлтая точно. Шипами прямой ногой въехал, фол зафиксировали. А то, что мяча коснулся не имеет значения, т.к. опасная игра
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Ответ Marli
Красной там нет, но жёлтая точно. Шипами прямой ногой въехал, фол зафиксировали. А то, что мяча коснулся не имеет значения, т.к. опасная игра
Не знаю таких тонкостей правил, но было сыграно грубо, не могу не согласиться)
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Ответ войд
Педри и Кубарси прямыми ногами влетают в своих соперников играя шипами,очевидно что это две красные)
Когда в игроков Барселоны так же летят, вы того же мнения придерживаетесь ?)
Как в прошлом матче, когда в Роке летели прямыми шипами )
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