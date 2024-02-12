Гол Юри Алберто после забега с центра поля и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Коринтианс» – «Португеза»

Теги Коринтианс Португеза Майкон де Андраде чемпионат Паулиста Юри Алберто Футбол

«Коринтианс» победил «Португезу» (2:0) в 7-м туре Лиги Паулиста.

Голы забили Майкон де Андраде, реализовавший пенальти, и экс-игрок «Зенита» Юри Алберто, убежавший из центрального круга и переигравший вратаря.

Видеообзор матча смотрите ниже.

 

Sports.ru показывал игру в прямом эфире с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

«Коринтианс» замыкает группу C, набрав 6 очков в 7 турах и ранее проиграв 5 матчей подряд. «Португеза» идет 3-й в группе А, на счету команды лишь 1 победа в 6 играх и есть матч в запасе.

Коринтианс – Португеза 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Арена Коринтианс»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 44, пенальти Майкон, 2:0 – 78 Юри Алберто.
КоринтиансКассио, Фагнер, Торрес, Раул Густаво, Каэтано (Уго, 80), Уэсли (Силва, 70), Майкон (Вера, 80), Раниэле, Гарро (Райан, 80), Педро Раул (Рохас, 31), Юри Алберто.
ПортугезаТомазелла, Дуглас Борел, Кинтана, Диого, Патрик (Масею, 77), Эдуардо, Джованни Аугусто, Зе Рикардо, Албукерке (Рикардиньо, 66), Фелипе Маркес, Шригор (Энрике Доурадо, 32).
Предупреждения:
Юри Алберто (40), Албукерке (48), Фагнер (59), Раул Густаво (62), Рикардиньо (75), Зе Рикардо (89).

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