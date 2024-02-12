Гол Юри Алберто после забега с центра поля и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Коринтианс» – «Португеза»

«Коринтианс» победил «Португезу» (2:0) в 7-м туре Лиги Паулиста.

Голы забили Майкон де , реализовавший пенальти, и экс-игрок «Зенита» , убежавший из центрального круга и переигравший вратаря.

Видеообзор матча смотрите ниже.

Sports.ru показывал игру в прямом эфире с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

«Коринтианс» замыкает группу C, набрав 6 очков в 7 турах и ранее проиграв 5 матчей подряд. « » идет 3-й в группе А, на счету команды лишь 1 победа в 6 играх и есть матч в запасе.

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