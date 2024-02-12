Гол Юри Алберто после забега с центра поля и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Коринтианс» – «Португеза»
«Коринтианс» победил «Португезу» (2:0) в 7-м туре Лиги Паулиста.
Голы забили Майкон де Андраде, реализовавший пенальти, и экс-игрок «Зенита» Юри Алберто, убежавший из центрального круга и переигравший вратаря.
Видеообзор матча смотрите ниже.
Sports.ru показывал игру в прямом эфире с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
«Коринтианс» замыкает группу C, набрав 6 очков в 7 турах и ранее проиграв 5 матчей подряд. «Португеза» идет 3-й в группе А, на счету команды лишь 1 победа в 6 играх и есть матч в запасе.
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «Арена Коринтианс»
- Голы:
- 1:0 – 44, пенальти Майкон, 2:0 – 78 Юри Алберто.
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Коринтианс –
Кассио, Фагнер, Торрес, Раул Густаво, Каэтано (Уго, 80), Уэсли (Силва, 70), Майкон (Вера, 80), Раниэле, Гарро (Райан, 80), Педро Раул (Рохас, 31), Юри Алберто.
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Португеза –
Томазелла, Дуглас Борел, Кинтана, Диого, Патрик (Масею, 77), Эдуардо, Джованни Аугусто, Зе Рикардо, Албукерке (Рикардиньо, 66), Фелипе Маркес, Шригор (Энрике Доурадо, 32).
- Предупреждения:
- Юри Алберто (40), Албукерке (48), Фагнер (59), Раул Густаво (62), Рикардиньо (75), Зе Рикардо (89).
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