«Коринтианс» – «Португеза». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака

Теги Коринтианс Португеза чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Коринтианс» встречается с «Португезой» в 7-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает игру в прямом эфире с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

«Коринтианс» замыкает группу C, набрав лишь 3 очка в 6 турах и проиграв 5 матчей подряд. «Португеза» идет 3-й в группе А, на счету команды также лишь 1 победа в 5 играх и есть матч в запасе.

Коринтианс – Португеза 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Арена Коринтианс»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 44, пенальти Майкон.
КоринтиансКассио, Фагнер, Торрес, Раул Густаво, Каэтано, Уэсли, Майкон, Раниэле, Гарро, Педро Раул (Рохас, 31), Юри Алберто.
ПортугезаТомазелла, Дуглас Борел, Кинтана, Диого, Патрик, Эдуардо, Джованни Аугусто, Зе Рикардо, Албукерке, Фелипе Маркес, Шригор (Энрике Доурадо, 32).
Предупреждения:
Юри Алберто (40), Албукерке (48), Фагнер (59).

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