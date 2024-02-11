«Коринтианс» – «Португеза». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака
«Коринтианс» встречается с «Португезой» в 7-м туре Лиги Паулиста.
Sports.ru показывает игру в прямом эфире с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
«Коринтианс» замыкает группу C, набрав лишь 3 очка в 6 турах и проиграв 5 матчей подряд. «Португеза» идет 3-й в группе А, на счету команды также лишь 1 победа в 5 играх и есть матч в запасе.
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «Арена Коринтианс»
- Гол:
- 1:0 – 44, пенальти Майкон.
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Коринтианс –
Кассио, Фагнер, Торрес, Раул Густаво, Каэтано, Уэсли, Майкон, Раниэле, Гарро, Педро Раул (Рохас, 31), Юри Алберто.
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Португеза –
Томазелла, Дуглас Борел, Кинтана, Диого, Патрик, Эдуардо, Джованни Аугусто, Зе Рикардо, Албукерке, Фелипе Маркес, Шригор (Энрике Доурадо, 32).
- Предупреждения:
- Юри Алберто (40), Албукерке (48), Фагнер (59).
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