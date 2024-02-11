«Коринтианс» – «Португеза». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака

«Коринтианс» встречается с «Португезой» в 7-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает игру в прямом эфире с комментарием Вадима Лукомского и Александра Спивака.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

«Коринтианс» замыкает группу C, набрав лишь 3 очка в 6 турах и проиграв 5 матчей подряд. «Португеза» идет 3-й в группе А, на счету команды также лишь 1 победа в 5 играх и есть матч в запасе.

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