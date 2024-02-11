Эрик тен Хаг: «Целью «МЮ» было приблизиться к «Астон Вилле» – и мы этого добились. Игра сильно напоминала теннисный матч»
Эрик тен Хаг отметил роль Скотта Мактоминея в победе над «Астон Виллой» (2:1).
«Для нас эта победа очень важна. Мы приблизились [к «Астон Вилле»] – такова была наша цель на сегодня. И мы в полной мере этого добились.
Мне понравилось то, как мы это сделали. Особенно порадовали первые 20 минут, в течение которых мы контролировали игру.
При счете 1:1 всегда нужно смотреть на то, как складывается игра. Интенсивность была очень высокой, и было видно, что многие к концу матча устали. Игра была открытой, результат мог быть любым, но мы проявили характер и победили. Свою роль сыграли и вышедшие на замену футболисты.
Мактоминей – отличный игрок. Он может много забивать. Он всегда занимает подходящие для этого позиции.
У нас были проблемы, игра напоминала теннисный матч слишком сильно. У нас были проблемы при контратаках. Но мы знали, что Скотт будет проникать в штрафную соперника и может забить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Андре сегодня спасал как не в себя
А потом и полет вниз по таблице
«Он пожаловался, и мы решили не рисковать, потому что в прошлом у него уже были травмы.
Надо посмотреть, как пойдет дело, в ближайшие несколько дней. Потерять Люка – большой минус. Все знают мою философию – иметь левшей на позиции левого центрального защитника и левого защитника. Нам приходится идти на компромиссы, а это не в нашу пользу».
Игры то нет...
3 года в Мидлсбро 15 лет назад - это уже нерелевантный опыт
На этот вопрос я ответить не в силах, мысли их читать не могу к сожалению)
Я не хочу обесценивать то, что сделал Хаби, но будем смотреть на то, когда команда будет играть на несколько фронтов после текущего успешного сезона