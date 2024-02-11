Эрик тен Хаг: «Целью «МЮ» было приблизиться к «Астон Вилле» – и мы этого добились. Игра сильно напоминала теннисный матч»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Футбол

Эрик тен Хаг отметил роль Скотта Мактоминея в победе над «Астон Виллой» (2:1).

«Для нас эта победа очень важна. Мы приблизились [к «Астон Вилле»] – такова была наша цель на сегодня. И мы в полной мере этого добились.

Мне понравилось то, как мы это сделали. Особенно порадовали первые 20 минут, в течение которых мы контролировали игру.

При счете 1:1 всегда нужно смотреть на то, как складывается игра. Интенсивность была очень высокой, и было видно, что многие к концу матча устали. Игра была открытой, результат мог быть любым, но мы проявили характер и победили. Свою роль сыграли и вышедшие на замену футболисты.

Мактоминей – отличный игрок. Он может много забивать. Он всегда занимает подходящие для этого позиции.

У нас были проблемы, игра напоминала теннисный матч слишком сильно. У нас были проблемы при контратаках. Но мы знали, что Скотт будет проникать в штрафную соперника и может забить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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60 комментариев
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё пара таких побед и местным экспертам, называвшим Тен Хага физруком, вновь придется переобуваться
Переобуваться?) Может, если Тен Хаг на 4е место заберется в ЛЧ - то вообще его лучшим тренером АПЛ стоит признать?)
+38
-6
+32
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Переобуваться?) Может, если Тен Хаг на 4е место заберется в ЛЧ - то вообще его лучшим тренером АПЛ стоит признать?)
Вот в этом вся ваша сущность. Из крайность в крайность. То физрук - то лучший тренер АПЛ. С Артетой то же самое было. Да что там говорить, если ещё в прошлом сезоне тут некоторые даже Анчелотти выгоняли, а Хави наоборот восхваляли. Как все быстро меняется.
+37
-15
+22
Лысого спасают игроки от которых он летом хотел избавится.
+25
-4
+21
Ну допустим МЮ заползет в топ 4.( во что я кстати не верю)И что тогда?! Хаг будет гордо говорить что задача выполнена. Не смотря на все трудности с травмами и тд. Но игры то нет! Сегодня отскок от Виллы от Астон Виллы. Это же пздц. Со стороны смотришь кажется что играет какой то середняк с нижней половины таблицы.
+22
-10
+12
Ещё пара таких побед и местным экспертам, называвшим Тен Хага физруком, вновь придется переобуваться
+31
-20
+11
откровенно везёт Тен Хагу в последних матчах. Сегодня минимум 3 должны были пропускать. В первом таймы в центре опять дыра, Вилла просто разрывала. С уходом Шоу ещё и на левом фланге ужас. Без Лисандро нет выхода из обороны, куча потерь. Не верю даже в топ-5, пруха закончится, а с ней и шансы на ЛЧ.
+9
-1
+8
Ответ тренер с района
Ну допустим МЮ заползет в топ 4.( во что я кстати не верю)И что тогда?! Хаг будет гордо говорить что задача выполнена. Не смотря на все трудности с травмами и тд. Но игры то нет! Сегодня отскок от Виллы от Астон Виллы. Это же пздц. Со стороны смотришь кажется что играет какой то середняк с нижней половины таблицы.
Погоди , чем тебе Астон Вилла не нравится ? очень годный клуб и очень сбалансированный, короли овсадов . Я болельщик МЮ с 17 стажем но им отдаю должное
+10
-4
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё пара таких побед и местным экспертам, называвшим Тен Хага физруком, вновь придется переобуваться
Еще пара таких побед и будет окончательно понятно, что вся философия это надежда на отскоки. В прошлом году по ожидаемым очкам команда была на 6-7 месте. И так же было. Игры после Нового года не было, но Рэшфорд играл на топ уровне. Сейчас Хойлунд выстрелил. Но команда играла сегодня 15 минут в первом тайме
+5
0
+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё пара таких побед и местным экспертам, называвшим Тен Хага физруком, вновь придется переобуваться
Переобуваться станем когда заиграют, несмотря на очки игры по прежнему нет
+5
-1
+4
Ответ Старик Стариканов
Лысого спасают игроки от которых он летом хотел избавится.
Если получится спасти сезон, скажет, что так их мотивировал)
+6
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+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Переобуваться?) Может, если Тен Хаг на 4е место заберется в ЛЧ - то вообще его лучшим тренером АПЛ стоит признать?)
Ну краски тоже сгущать не надо. Никто и не говорит, что его надо признать лучшим тренером АПЛ. Но его тут так поливали и поливают весь сезон, будто он худший тренер в мире, а на деле он может и обскакать хваленных шпор, которых тут все наоборот облизывают, например. Или ту же Астон Виллу. Или тот же Ньюкасл с Хау. Или Де Дзерби, который тут чуть ли не новый Гвардиола.
+3
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+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Переобуваться?) Может, если Тен Хаг на 4е место заберется в ЛЧ - то вообще его лучшим тренером АПЛ стоит признать?)
Да чего уж АПЛ , сразу тренера года несите . Чего уж скромничать )
+4
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+3
Ответ тренер с района
Ну допустим МЮ заползет в топ 4.( во что я кстати не верю)И что тогда?! Хаг будет гордо говорить что задача выполнена. Не смотря на все трудности с травмами и тд. Но игры то нет! Сегодня отскок от Виллы от Астон Виллы. Это же пздц. Со стороны смотришь кажется что играет какой то середняк с нижней половины таблицы.
Ну Ман Сити тот же недавно, 6 декабря от этой же Астон Виллы отлетел тоже. По игре ещё хуже были чем МЮ сегодня. Статистика ударов 22:2 в пользу команды Эмери. И что дальше?
+4
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+3
Ответ NIK__
Погоди , чем тебе Астон Вилла не нравится ? очень годный клуб и очень сбалансированный, короли овсадов . Я болельщик МЮ с 17 стажем но им отдаю должное
Годный не спорю Эмери проделал просто колоссальную работу ( а кто то до сих пор считает его тренеришкой ) к Астон Вилле вопросов вообще не каких нет. А вот к игре МЮ их очень много.
+6
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+3
А почему никто толком не пишет про Онану, которого сегодня опять расстреливали из вратарской?
Андре сегодня спасал как не в себя
+2
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+2
Ответ Street Fighter
Ну краски тоже сгущать не надо. Никто и не говорит, что его надо признать лучшим тренером АПЛ. Но его тут так поливали и поливают весь сезон, будто он худший тренер в мире, а на деле он может и обскакать хваленных шпор, которых тут все наоборот облизывают, например. Или ту же Астон Виллу. Или тот же Ньюкасл с Хау. Или Де Дзерби, который тут чуть ли не новый Гвардиола.
Да я бы сам хотел увидеть возвращение сильного МЮ) но тут наверное опираются возмущения исходя из сумм трансферов и послематчевых интервью этих же тренеров) за того же Эмери я к примеру рад, но каждый же под разными углами смотрит)
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё пара таких побед и местным экспертам, называвшим Тен Хага физруком, вновь придется переобуваться
Еще пара таких игр и везение закончится
А потом и полет вниз по таблице
+3
-1
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё пара таких побед и местным экспертам, называвшим Тен Хага физруком, вновь придется переобуваться
Да не придётся. Тут все очень просто: если сможет после такого неудачного старта вывести команду в ЛЧ - ему только уважение. Если так и проболтается в конце первой десятки до конца сезона, то чемодан-вокзал-Амстердам. За два года и поллярда трансферов от него должен быть результат
+3
-1
+2
Ответ тренер с района
Ну допустим МЮ заползет в топ 4.( во что я кстати не верю)И что тогда?! Хаг будет гордо говорить что задача выполнена. Не смотря на все трудности с травмами и тд. Но игры то нет! Сегодня отскок от Виллы от Астон Виллы. Это же пздц. Со стороны смотришь кажется что играет какой то середняк с нижней половины таблицы.
«Сегодня отскок от Виллы от Астон Виллы». Эта Вилла дома уничтожила Сити, унизила по игре вообще. Также в след игре они победили Арсенал. И вообще, дома Виллу мало кто побеждает. Отличная команда, не зря идут так высоко. Что за пренебрежительное отношение?!
+1
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Ответ Любезный Коссутий
я самое начало 2 тайма пропустил, в ветке писали, что из-за травмы. если из-за предосторожности, то это хорошо, ибо потеря двух движков это вообще проблема.
Эрик сказал, что заменил Люка из-за предосторожности:
«Он пожаловался, и мы решили не рисковать, потому что в прошлом у него уже были травмы.
Надо посмотреть, как пойдет дело, в ближайшие несколько дней. Потерять Люка – большой минус. Все знают мою философию – иметь левшей на позиции левого центрального защитника и левого защитника. Нам приходится идти на компромиссы, а это не в нашу пользу».
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вот в этом вся ваша сущность. Из крайность в крайность. То физрук - то лучший тренер АПЛ. С Артетой то же самое было. Да что там говорить, если ещё в прошлом сезоне тут некоторые даже Анчелотти выгоняли, а Хави наоборот восхваляли. Как все быстро меняется.
Пруфы? Бавария вон по набранным очкам ого-го какой сезон проводит по статистике- и мне не зазорно Тухеля критиковать,игра ужас) Крайности как раз то, что вы тут уже про сущности начали философствовать)
+6
-5
+1
Дичь
Игры то нет...
+2
-1
+1
Ну все великие клубы хотят немножко приблизиться к Астон Вилле. Так что это не позорно, да?
+2
-1
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё пара таких побед и местным экспертам, называвшим Тен Хага физруком, вновь придется переобуваться
ещё пару таких отскоков заставит кого-то переобуться?
+1
0
+1
Ответ Макс Голубцов
А почему никто толком не пишет про Онану, которого сегодня опять расстреливали из вратарской? Андре сегодня спасал как не в себя
Писать про Онану будут сразу после 1 ошибки . Вой подымится на весь спортс .
+1
0
+1
Ответ Konstantin Meerov
Саутгейт? ))))) с ним вообще футбола не будет. Это не тренер победитель.
Который к слову еще в клубном футболе толком не работал как тренер.
3 года в Мидлсбро 15 лет назад - это уже нерелевантный опыт
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Ответ Willy Kambwala
Это другой вопрос) На этот вопрос я ответить не в силах, мысли их читать не могу к сожалению)
Саутгейт? ))))) с ним вообще футбола не будет. Это не тренер победитель.
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Ответ Александр Хроменков
А хотят ли они сейчас в МЮ?
Это другой вопрос)
На этот вопрос я ответить не в силах, мысли их читать не могу к сожалению)
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0
Ответ Street Fighter
Ну Ман Сити тот же недавно, 6 декабря от этой же Астон Виллы отлетел тоже. По игре ещё хуже были чем МЮ сегодня. Статистика ударов 22:2 в пользу команды Эмери. И что дальше?
Дальше Эмери придёт в "Челси".
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Ответ красная_карточка
а теперь вспомните как играл Байер и сколько он потратил на трансферы
Как в голову может придти сравнивать игры клубов из чемпионатов?
Я не хочу обесценивать то, что сделал Хаби, но будем смотреть на то, когда команда будет играть на несколько фронтов после текущего успешного сезона
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