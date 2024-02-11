Мактоминей забил в 2 из 3 последних матчей после выхода на замену. Скотт – лучший бомбардир «МЮ» в АПЛ
Скотт Мактоминей забил победный гол в матче с «Астон Виллой», выйдя на замену.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» появился на поле на 73-й минуте игры 24-го тура АПЛ. На 86-й он отправил в ворота соперника победный гол, воспользовавшись передачей защитника Диогу Далота. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
1 февраля в матче против «Вулверхэмптона» шотландец тоже вышел на 73-й и отличился спустя две минуты.
4 февраля он также отдал голевой пас в игре с «Вест Хэмом», появившись на 64-й минуте.
Всего у Мактоминея 7 голов в АПЛ в текущем сезоне. Он лучший бомбардир «МЮ».
Подробно со статистикой Скотта можно ознакомиться здесь.
Я сегодня просто офигевал, как у Астон Виллы мяч не хотел в наши ворота залетать …
3 очка это его заслуга.
Или эту цифру ещё не проходили?