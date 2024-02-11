Мактоминей забил в 2 из 3 последних матчей после выхода на замену. Скотт – лучший бомбардир «МЮ» в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Диогу Далот Футбол

Скотт Мактоминей забил победный гол в матче с «Астон Виллой», выйдя на замену.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» появился на поле на 73-й минуте игры 24-го тура АПЛ. На 86-й он отправил в ворота соперника победный гол, воспользовавшись передачей защитника Диогу Далота. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.

1 февраля в матче против «Вулверхэмптона» шотландец тоже вышел на 73-й и отличился спустя две минуты.

4 февраля он также отдал голевой пас в игре с «Вест Хэмом», появившись на 64-й минуте.

Всего у Мактоминея 7 голов в АПЛ в текущем сезоне. Он лучший бомбардир «МЮ».

Подробно со статистикой Скотта можно ознакомиться здесь.

32 комментария
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Пара нападающий Хойлунд - Мактоминей наведёт шороху в АПЛ
+58
-4
+54
В Мактома вселился дух Оле Сульшера.
+25
-1
+24
Ответ LIv93
Все, что нужно знать об МЮ )) наконец-то Фортуна повернулась лицом к этой команде ) Я сегодня просто офигевал, как у Астон Виллы мяч не хотел в наши ворота залетать …
Справедливости ради Онана сделал пару очень достойных сэйвов. Особенно в первом тайме
+18
-3
+15
Угадайте, кого 7хаг сливал из команды летом?))
+27
-13
+14
Ответ Красный буржуа
Угадайте, кого 7хаг сливал из команды летом?))
Как круто говорить, уже зная, что Мак выдал лучший сезон в плане голов в карьере. Наверное каждую лотерею выигрываешь? Пророк мамкин
+15
-2
+13
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пара нападающий Хойлунд - Мактоминей наведёт шороху в АПЛ
Тен Хагу переходить на 4-4-2 . Как играли при Фергюсоне Коул и Йорк
+10
0
+10
Все, что нужно знать об МЮ )) наконец-то Фортуна повернулась лицом к этой команде )
Я сегодня просто офигевал, как у Астон Виллы мяч не хотел в наши ворота залетать …
+11
-3
+8
Онана пытался скрыться от мяча, но мяч предательски настигал его
+9
-3
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пара нападающий Хойлунд - Мактоминей наведёт шороху в АПЛ
Ещё бы феллайни
+6
0
+6
Ответ jzx8
куда ставить Бруно? на фланг?
Да,пускай навешивает а ля Бекхем. Футбольчик конечно будет примитивный но МЮ и щас играет не в ахти какой красивый футбол.
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Справедливости ради Онана сделал пару очень достойных сэйвов. Особенно в первом тайме
Когда действительно есть за что похвалить.
3 очка это его заслуга.
+4
0
+4
Ответ тренер с района
Тен Хагу переходить на 4-4-2 . Как играли при Фергюсоне Коул и Йорк
Как играли Коул и Йорк, сейчас можно только вспомнить с грустью. Вздыхать и говорить м..да... )))
+3
0
+3
Скотти - босс! Он и за Шотландию божит, есть жи! Красавчик! Вопрос к ЭТХ: где же Антони? P.s. Как я помню лысый хотел Мактоминея слить.
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пара нападающий Хойлунд - Мактоминей наведёт шороху в АПЛ
их боялись даже чеченцы
+2
0
+2
Сын Сульшера:)
+3
-1
+2
Ответ Красный буржуа
Угадайте, кого 7хаг сливал из команды летом?))
Мактоминея?
+4
-2
+2
Можно потратить 450 млн, но тащить всё равно будет воспитанник
+1
0
+1
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Красный буржуа
Угадайте, кого 7хаг сливал из команды летом?))
Эээээ, может 10хаг?
Или эту цифру ещё не проходили?
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
Согласен, Скотт очень полезен и результативен на удивление. Но это не отменяет факта отскоков
0
0
0
Ответ Willy Kambwala
Мактоминея?
Бинго
+8
-8
0
Ответ тренер с района
Тен Хагу переходить на 4-4-2 . Как играли при Фергюсоне Коул и Йорк
шон дайч готов возглавить эту команду
0
0
0
Ответ тренер с района
Тен Хагу переходить на 4-4-2 . Как играли при Фергюсоне Коул и Йорк
куда ставить Бруно? на фланг?
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Мактоминей новый Оле Гуннер )
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Новый Сульшер
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