«Барса» предложила де Йонгу продление до 2029-го без снижения зарплаты, но Френки не отвечает уже три месяца. При отказе его могут продать летом

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг деньги Футбол

Френки де Йонг пока не отвечает на предложение «Барселоны» о продлении контракта.

Срок нынешнего соглашения рассчитан до лета 2026 года.

Три месяца назад каталонский клуб сделал полузащитнику предложение о продлении контракта без снижения зарплаты еще как минимум на три года, до 2029-го, но до сих пор не получил ответа, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники в «Барселоне».

Как отмечается, де Йонг получает более высокую зарплату, чем раньше, так как сейчас «Барселона» выплачивает ему еще и отложенные из-за пандемии коронавируса платежи.

В клубе удивлены поведением де Йонга, но надеются на его честный ответ. Если Френки хочет покинуть «Барсу», то должен прямо сообщить об этом. В таком случае клуб либо сделает еще одно предложение о продлении контракта, либо попросит игрока предоставить предложение о трансфере.

В «Барселоне» считают текущий год ключевым для решения вопроса о продлении контракта Френки, так как в 2025-м, когда до истечения срока нынешнего соглашения останется год, клуб будет в более слабой позиции при переговорах.

Отмечается, что де Йонг не исключает вариант с уходом из «Барселоны» в отличие от лета 2022-го, когда клуб согласовал его трансфер в «Манчестер Юнайтед». Сделка тогда сорвалась из-за нежелания Френки уходить.

В этом сезоне де Йонг провел 22 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и получил восемь желтых карточек.

Полную статистику 26-летнего полузащитника, который выступает за каталонцев с 2019 года, можно найти здесь.

22 комментария
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Какая-то странная новость. Три месяца не отвечает, его чтоли никто не видел за всё это время ни разу?) Или он при виде работников резко разворачивается и в другую сторону уходит) Может по ошибке не туда предложение отправили. Переспросили хотя бы)
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Ответ Vlad Zhadejko
А вот такое поведение от Френки довольно странно. Если это правда, нужно продавать, каким бы классным игроком он не был.
В своё время клуб очень некрасиво себя повёл в отношении Френки. Теперь пришло его время для нанесения ответного удара.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какая-то странная новость. Три месяца не отвечает, его чтоли никто не видел за всё это время ни разу?) Или он при виде работников резко разворачивается и в другую сторону уходит) Может по ошибке не туда предложение отправили. Переспросили хотя бы)
Да может увидел сообщение и заблокировал сразу. Подумал мошенники телефонные. Я таких сразу блокирую
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+9
В арсенале бы прижился как родной
+4
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Может Ливерпуль, они как раз, вроде бы, прощаются с Тьяго, задачи примерно одинаковые, да и полузащита Ливерпуля как будто испытывает трудности с удержанием мяча.
В общем им стоит рассмотреть такой вариант.
Правда сколько он стоит даже не представляю.
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Потом окажется, что Барселона должна ему 50 млн, когда уйдёт из Барселоны)
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Ответ Дядя ТУРА
Да может увидел сообщение и заблокировал сразу. Подумал мошенники телефонные. Я таких сразу блокирую
Если б ещё новый контракт был не без снижения зарплаты,а ещё и с помышением- точно бы подумал,что кто-то прикалывается)
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Тен Хаг ждет тебя, Френки, как Хатико ждала Ричарда Гира
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Может он ждёт предложения с понижением зарплаты
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Ответ Тагуша
Может Ливерпуль, они как раз, вроде бы, прощаются с Тьяго, задачи примерно одинаковые, да и полузащита Ливерпуля как будто испытывает трудности с удержанием мяча. В общем им стоит рассмотреть такой вариант. Правда сколько он стоит даже не представляю.
Чем ближе к истечению контракта, тем стоимость будет ниже, можно на этом спекулировать будет впринципе, хотя Барселоне в её положении лучше продать и дороже, пока есть возможность и спрос будет наверняка.
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Mudo Deportivo - несерьёзный источник, так однобоко утверждать, что Френки непорядочный человек.
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В идеале ему бы в Ливерпуль попасть, мне кажется как влитой там бы заиграл.
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Ответ Homelander_666
В своё время клуб очень некрасиво себя повёл в отношении Френки. Теперь пришло его время для нанесения ответного удара.
Насчёт некрасивого отношения клуба к нему согласен, но всё равно это ужасно некрасиво.
А ещё очень странно, что ТАКАЯ новость всплыла аж через три месяца)
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Ответ Vlad Zhadejko
А вот такое поведение от Френки довольно странно. Если это правда, нужно продавать, каким бы классным игроком он не был.
То есть Барселона, какая всех просить снизить ЗП, хотя они не обязаны это делать и есть на то контракт, юридически оформленный, ведёт себя правильно? А игрок, какой просто не хочет продлевать, нет? Странно как-то) Имеет право не продлевать и возможно даже ему где-то дадут плюс минус лучше условия.
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Ответ Marina_Greta
То есть Барселона, какая всех просить снизить ЗП, хотя они не обязаны это делать и есть на то контракт, юридически оформленный, ведёт себя правильно? А игрок, какой просто не хочет продлевать, нет? Странно как-то) Имеет право не продлевать и возможно даже ему где-то дадут плюс минус лучше условия.
Неправильно вот так вот игнорировать, а не не продлевать контракт.
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Ответ Marina_Greta
В идеале ему бы в Ливерпуль попасть, мне кажется как влитой там бы заиграл.
никто не знает каким будет Ливерпуль без Клоппа
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