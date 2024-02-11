«Барса» предложила де Йонгу продление до 2029-го без снижения зарплаты, но Френки не отвечает уже три месяца. При отказе его могут продать летом

Френки де Йонг пока не отвечает на предложение «Барселоны» о продлении контракта.

Срок нынешнего соглашения рассчитан до лета 2026 года.

Три месяца назад каталонский клуб сделал полузащитнику предложение о продлении контракта без снижения зарплаты еще как минимум на три года, до 2029-го, но до сих пор не получил ответа, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники в «Барселоне».

Как отмечается, де Йонг получает более высокую зарплату, чем раньше, так как сейчас « » выплачивает ему еще и отложенные из-за пандемии коронавируса платежи.

В клубе удивлены поведением , но надеются на его честный ответ. Если Френки хочет покинуть «Барсу», то должен прямо сообщить об этом. В таком случае клуб либо сделает еще одно предложение о продлении контракта, либо попросит игрока предоставить предложение о трансфере.

В «Барселоне» считают текущий год ключевым для решения вопроса о продлении контракта Френки, так как в 2025-м, когда до истечения срока нынешнего соглашения останется год, клуб будет в более слабой позиции при переговорах.

Отмечается, что де Йонг не исключает вариант с уходом из «Барселоны» в отличие от лета 2022-го, когда клуб согласовал его трансфер в «Манчестер Юнайтед». Сделка тогда сорвалась из-за нежелания Френки уходить.

В этом сезоне де Йонг провел 22 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и получил восемь желтых карточек.

Полную статистику 26-летнего полузащитника, который выступает за каталонцев с 2019 года, можно найти здесь.