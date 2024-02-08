«Сантос» – «Коринтианс». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Тимофея Синявского и Александра Спивака

Теги Сантос Коринтианс чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Сантос» играет с «Коринтианс» в 6-м туре Лиги Паулиста.

На Sports.ru в прямом эфире проходит видеотрансляция матча, игру комментируют Тимофей Синявский и Александр Спивак.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

За «Коринтианс» выступают Юри Алберто и Паулиньо, в «Сантосе» играют экс-зенитовец Жулиано и принадлежащий «Локомотиву» Педриньо Перейра.

Сантос – Коринтианс 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
8 февраля, 01.30, «Эстадио Урбано Калдейра»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 23 Шмидт.
СантосЖоао Пауло, Адерлан, Жил, Перейра Силва, Айнер, Отеро (Педриньо, 62), Касарес (Густаво, 27), Шмидт, Диего Питука, Виллиан (Морелос, 63), Гильерме.
КоринтиансКассио, Фагнер, Торрес, Каэтано, Уго, Майкон, Раниэле, Гарро, Уэсли (Юри Алберто, 58), Ромеро (Силва, 58), Педро Раул.
Предупреждения:
Педро Раул (5), Перейра Силва (6), Фагнер (33), Ромеро (45), Диего Питука (54).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС». Erid: 2SDnjbvzGeC

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий