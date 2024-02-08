«Сантос» – «Коринтианс». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Тимофея Синявского и Александра Спивака

«Сантос» играет с «Коринтианс» в 6-м туре Лиги Паулиста.

На Sports.ru в прямом эфире проходит видеотрансляция матча, игру комментируют Тимофей Синявский и Александр Спивак.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

За «Коринтианс» выступают Юри Алберто и Паулиньо, в «Сантосе» играют экс-зенитовец Жулиано и принадлежащий «Локомотиву» Педриньо Перейра.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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