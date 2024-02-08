«Сантос» – «Коринтианс». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Тимофея Синявского и Александра Спивака
«Сантос» играет с «Коринтианс» в 6-м туре Лиги Паулиста.
На Sports.ru в прямом эфире проходит видеотрансляция матча, игру комментируют Тимофей Синявский и Александр Спивак.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
За «Коринтианс» выступают Юри Алберто и Паулиньо, в «Сантосе» играют экс-зенитовец Жулиано и принадлежащий «Локомотиву» Педриньо Перейра.
- Дата проведения
- 8 февраля, 01.30, «Эстадио Урбано Калдейра»
- Гол:
- 1:0 – 23 Шмидт.
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Сантос –
Жоао Пауло, Адерлан, Жил, Перейра Силва, Айнер, Отеро (Педриньо, 62), Касарес (Густаво, 27), Шмидт, Диего Питука, Виллиан (Морелос, 63), Гильерме.
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Коринтианс –
Кассио, Фагнер, Торрес, Каэтано, Уго, Майкон, Раниэле, Гарро, Уэсли (Юри Алберто, 58), Ромеро (Силва, 58), Педро Раул.
- Предупреждения:
- Педро Раул (5), Перейра Силва (6), Фагнер (33), Ромеро (45), Диего Питука (54).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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