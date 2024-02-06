Селюк о Ротенберге в «Локо»: «В академии матрасы 30 лет не меняли. Борис все там поменял! До него была коррупционная запущенная группа людей»

Дмитрий Селюк оценил работу Бориса Ротенберга в «Локомотиве».

занимает в московском клубе должность директора департамента развития молодежного футбола.

«Критикуют обычно те, кто теряет позиции в клубе. Я даже не знаю их, кто критикует Ротенберга. Борис за год начал полностью заново возрождать детско-юношеское направление. То, что было до него, то это была коррупционная запущенная группа людей, которая вообще непонятно чем занималась.

В академии « » матрасы по 30 лет никто не менял. И это еще так, мелочи. Сейчас полностью поменяли.

У всех тренеров было ощущение, что в клуб приглашаются футболисты только от одного агента, никто больше сунуться не мог. Сейчас все не по блату, а на конкурсной конкуренции. Безусловно, многим это не нравится – агентам, которые контролировали школу, игроков и тренеров. Может быть, не нравится и .

Борис все там поменял! Безусловно, это очень сложно. У него уже есть результаты. Команда, которая восемь лет не побеждала, выиграла молодежное первенство. Огульно говорить что-то про Бориса – это полная глупость. Не буду перечислять фамилии этих людей, чтобы не давать им рекламы.

Сейчас мы видим счастливые лица детей в академии. Когда они приходят на тренировки первой команды, когда футболисты первой команды приходят к ним и делятся впечатлениями. Это все новшества Бориса. Школу саму ведь тоже поменяли, потому что было ощущение, что там тоже все было на коррупционной основе», – сказал агент.