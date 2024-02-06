Селюк о Ротенберге в «Локо»: «В академии матрасы 30 лет не меняли. Борис все там поменял! До него была коррупционная запущенная группа людей»
Дмитрий Селюк оценил работу Бориса Ротенберга в «Локомотиве».
Борис Ротенберг-младший занимает в московском клубе должность директора департамента развития молодежного футбола.
«Критикуют обычно те, кто теряет позиции в клубе. Я даже не знаю их, кто критикует Ротенберга. Борис за год начал полностью заново возрождать детско-юношеское направление. То, что было до него, то это была коррупционная запущенная группа людей, которая вообще непонятно чем занималась.
В академии «Локомотива» матрасы по 30 лет никто не менял. И это еще так, мелочи. Сейчас полностью поменяли.
У всех тренеров было ощущение, что в клуб приглашаются футболисты только от одного агента, никто больше сунуться не мог. Сейчас все не по блату, а на конкурсной конкуренции. Безусловно, многим это не нравится – агентам, которые контролировали школу, игроков и тренеров. Может быть, не нравится и Владимиру Леонченко.
Борис все там поменял! Безусловно, это очень сложно. У него уже есть результаты. Команда, которая восемь лет не побеждала, выиграла молодежное первенство. Огульно говорить что-то про Бориса – это полная глупость. Не буду перечислять фамилии этих людей, чтобы не давать им рекламы.
Сейчас мы видим счастливые лица детей в академии. Когда они приходят на тренировки первой команды, когда футболисты первой команды приходят к ним и делятся впечатлениями. Это все новшества Бориса. Школу саму ведь тоже поменяли, потому что было ощущение, что там тоже все было на коррупционной основе», – сказал агент.
Я верю что именно он сможет побороть это зло.
Радостно за его родственника в ХК СКА или за Лизоньку Пескову, что захочет порулить очередным заводом? А они типа молодцы, могли бы от белых дорожек не отходить?
А коррупция в детском футболе была всегда. И будет, к сожалению.
Расскажу историю из далёкого 2004 года )
Занимался в Локомотиве , месяц-полтора ждём новую кипу.
Директор все кормит обещаниями.
И в один из дней , сидим в раздевалке , переодеваемся, тренер с нами болтает и рассказывает план тренировки.
Тут заходит директор с парнем.
Представляет нам нового игрока , который не провёл ни одной тренировки. То есть никакого просмотра не было. Парень с Кургана оказался. Многие знают хорошие футбольные школы в Кургане ?))))
А самый прикол , что он стоял полностью в новой кипе.
Которую нам обещали столько времени ))))
Вопрос - как парень попал в команду ?)) 🤣🤣🤣
P.S. Кипу нам выдали примерно неделю спустя только ))))
Вся команда в старой форме бегала , чудак в новой )
P.S.S. И понятно дело , что этот футболистик не заиграл дальше второй лиги.
Из-за этого предлагали даже в мини-футбол пойти. Отказался , так как всегда большой нравился.
А дальше выпуск , кфк , и работа )
А тут именно про коррупцию.
Ибо , семья дала денег директору, чтобы тот зачислил в команду.
Хотя тот не имеет на этого права, ибо только тренер решает - быть игроку в команде или нет.
Правда ?
Конец 90-х - начало нулевых , какой футбол может быть в Кургане?)
Это риторический вопрос, если что)
И так всё понятно.