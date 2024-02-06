Селюк о Ротенберге в «Локо»: «В академии матрасы 30 лет не меняли. Борис все там поменял! До него была коррупционная запущенная группа людей»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Владимир Леонченко Локомотив мол Локомотив U-19 Футбол

Дмитрий Селюк оценил работу Бориса Ротенберга в «Локомотиве».

Борис Ротенберг-младший занимает в московском клубе должность директора департамента развития молодежного футбола.

«Критикуют обычно те, кто теряет позиции в клубе. Я даже не знаю их, кто критикует Ротенберга. Борис за год начал полностью заново возрождать детско-юношеское направление. То, что было до него, то это была коррупционная запущенная группа людей, которая вообще непонятно чем занималась. 

В академии «Локомотива» матрасы по 30 лет никто не менял. И это еще так, мелочи. Сейчас полностью поменяли.

У всех тренеров было ощущение, что в клуб приглашаются футболисты только от одного агента, никто больше сунуться не мог. Сейчас все не по блату, а на конкурсной конкуренции. Безусловно, многим это не нравится – агентам, которые контролировали школу, игроков и тренеров. Может быть, не нравится и Владимиру Леонченко.

Борис все там поменял! Безусловно, это очень сложно. У него уже есть результаты. Команда, которая восемь лет не побеждала, выиграла молодежное первенство. Огульно говорить что-то про Бориса – это полная глупость. Не буду перечислять фамилии этих людей, чтобы не давать им рекламы. 

Сейчас мы видим счастливые лица детей в академии. Когда они приходят на тренировки первой команды, когда футболисты первой команды приходят к ним и делятся впечатлениями. Это все новшества Бориса. Школу саму ведь тоже поменяли, потому что было ощущение, что там тоже все было на коррупционной основе», – сказал агент.

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54 комментария
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Ответ Vatikan
мда, коррупция в футболе на детском уровне, конечно, зло. по блату играют, а потом когда вырастут,дно донное просто. редко кто по таланту именно пробивается, потому что нужны деньги и знакомые
Борис Ротенберг не по наслышке знает что такое корупция и играть по блату!
Я верю что именно он сможет побороть это зло.
+59
-1
+58
Борис, конечно, красавчик. Чисто по кайфу в футболе тусуется. Молодец👍🏻
+44
-6
+38
Роттенберг избавился от коррупции - это самое смешное за последние 100 лет
+34
-5
+29
мда, коррупция в футболе на детском уровне, конечно, зло. по блату играют, а потом когда вырастут,дно донное просто. редко кто по таланту именно пробивается, потому что нужны деньги и знакомые
+15
-1
+14
Селюк хвалит Ротенберга. Эх, Россия...
+11
-1
+10
Ответ seppblatter@mail.ru
Борис, конечно, красавчик. Чисто по кайфу в футболе тусуется. Молодец👍🏻
Ещё и талантливый!
+11
-3
+8
Ответ Алекс 777
Борис Ротенберг не по наслышке знает что такое корупция и играть по блату! Я верю что именно он сможет побороть это зло.
Пчёлы против мёда
+7
0
+7
Ответ Simplicissimus
На самом деле да, респект. Мог бы растить уже пятый подбородок и маммон до пола, не отходя от золотого унитаза.
Какая разница в каком хобби деточка от папика самовыражается? Какая спортивная польза была от блатного мальчика во всех его клубах?
Радостно за его родственника в ХК СКА или за Лизоньку Пескову, что захочет порулить очередным заводом? А они типа молодцы, могли бы от белых дорожек не отходить?
+7
-1
+6
Свои матрасы, из дома принес, добавил Селюк
+7
-1
+6
Так говорит , будто из своего кармана лично поменял.
А коррупция в детском футболе была всегда. И будет, к сожалению.
Расскажу историю из далёкого 2004 года )
Занимался в Локомотиве , месяц-полтора ждём новую кипу.
Директор все кормит обещаниями.
И в один из дней , сидим в раздевалке , переодеваемся, тренер с нами болтает и рассказывает план тренировки.
Тут заходит директор с парнем.
Представляет нам нового игрока , который не провёл ни одной тренировки. То есть никакого просмотра не было. Парень с Кургана оказался. Многие знают хорошие футбольные школы в Кургане ?))))
А самый прикол , что он стоял полностью в новой кипе.
Которую нам обещали столько времени ))))
Вопрос - как парень попал в команду ?)) 🤣🤣🤣
P.S. Кипу нам выдали примерно неделю спустя только ))))
Вся команда в старой форме бегала , чудак в новой )
P.S.S. И понятно дело , что этот футболистик не заиграл дальше второй лиги.
+6
0
+6
Ответ teto
Борис по блату не играл, а если и играл, то по несколько минут в конце какого-нибудь матча кубка. Своим же сиденьем на лавке он приносил больше пользы чем вреда, потому что фамилией обеспечивал какую-то защиту клубу в высоких коридорах и кабинетах. Я не знаю причём тут корупция, потому что сотрудничество Бориса и Локо (как и любого другого клуба, где и̶г̶р̶а̶л̶ сидел Борис) выглядело взаимовыгодным.
В смысле не играл? 71 матч по трансфермаркту в рпл, кубке и еврокубках. 46 полных матчей, если разделить на 90 минут сыгранные минуты. И все это будучи абсолютным бездарем.
+5
0
+5
Ответ QWertY
А ты почему не заиграл? Травма?
Лень и скромные физические показатели.
Из-за этого предлагали даже в мини-футбол пойти. Отказался , так как всегда большой нравился.
А дальше выпуск , кфк , и работа )
+4
0
+4
В поездах пусть поменяет,а потом уже на базе..
+4
0
+4
30 лет не менять матрасы = преемственность поколений и сохранение традиций. А вы всё разрушили! :)
+3
-1
+2
Борис сказал срочно поменять матрасы: первый барак поменялся с третьим, второй с четверым. Через две недели наоборот!
+4
-2
+2
а что, если Ротенберг-Jr реально там что-то делает, рулит и исправляет? 🤔
+3
-1
+2
Ответ Marcus-light
Ваш пример скорее не про коррупцию, а про кумовство. За мальчишек в Москве могут отстегнуть куда больше денег, чтобы те торчали в академии, но чаще всего таких сразу разворачивают в условные "академии ПСЖ".
Кумовство - это когда своих родных и близких подтягивают или помогают им по работе и так далее.
А тут именно про коррупцию.
Ибо , семья дала денег директору, чтобы тот зачислил в команду.
Хотя тот не имеет на этого права, ибо только тренер решает - быть игроку в команде или нет.
+1
0
+1
Так нахваливает, будто Ротен джуниор за свои деньги матрасы поменял.
+1
0
+1
семейство рогнареков во всех областях мастера и отличные менеджеры
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
Так говорит , будто из своего кармана лично поменял. А коррупция в детском футболе была всегда. И будет, к сожалению. Расскажу историю из далёкого 2004 года ) Занимался в Локомотиве , месяц-полтора ждём новую кипу. Директор все кормит обещаниями. И в один из дней , сидим в раздевалке , переодеваемся, тренер с нами болтает и рассказывает план тренировки. Тут заходит директор с парнем. Представляет нам нового игрока , который не провёл ни одной тренировки. То есть никакого просмотра не было. Парень с Кургана оказался. Многие знают хорошие футбольные школы в Кургане ?)))) А самый прикол , что он стоял полностью в новой кипе. Которую нам обещали столько времени )))) Вопрос - как парень попал в команду ?)) 🤣🤣🤣 P.S. Кипу нам выдали примерно неделю спустя только )))) Вся команда в старой форме бегала , чудак в новой ) P.S.S. И понятно дело , что этот футболистик не заиграл дальше второй лиги.
А ты почему не заиграл? Травма?
+1
0
+1
Да уж, у семьи Ротенбергов режим "нулевой терпимости" к чужой коррупции ... )
+1
0
+1
Взамен коррупционной запущенной группы людей пришла новая не запущенная
+1
0
+1
Вместо 30-летних матрасов были закуплены супер-пупер матрасы для футболистов по 1млн рублей в ООО "Ротенберги".
+1
0
+1
Селюк льстив до неприличия
+3
-2
+1
Ответ Tollie
а что, если Ротенберг-Jr реально там что-то делает, рулит и исправляет? 🤔
Репутация этой фамилии с трудом заставляет в это верить, хотя. как говорится в семье не без ...может он и другой...
+2
-2
0
Ответ teto
Борис по блату не играл, а если и играл, то по несколько минут в конце какого-нибудь матча кубка. Своим же сиденьем на лавке он приносил больше пользы чем вреда, потому что фамилией обеспечивал какую-то защиту клубу в высоких коридорах и кабинетах. Я не знаю причём тут корупция, потому что сотрудничество Бориса и Локо (как и любого другого клуба, где и̶г̶р̶а̶л̶ сидел Борис) выглядело взаимовыгодным.
Приятно и легко идиотничать !
Правда ?
+1
-1
0
Ответ ОттоДракула
Семин это который за криминальных авторитетов впрягается?
Семину доверия больше, чем завистникам из инета, которые чела знают лишь по статьям, в том же инете
0
0
0
Ответ Всё знаю
Так говорит , будто из своего кармана лично поменял. А коррупция в детском футболе была всегда. И будет, к сожалению. Расскажу историю из далёкого 2004 года ) Занимался в Локомотиве , месяц-полтора ждём новую кипу. Директор все кормит обещаниями. И в один из дней , сидим в раздевалке , переодеваемся, тренер с нами болтает и рассказывает план тренировки. Тут заходит директор с парнем. Представляет нам нового игрока , который не провёл ни одной тренировки. То есть никакого просмотра не было. Парень с Кургана оказался. Многие знают хорошие футбольные школы в Кургане ?)))) А самый прикол , что он стоял полностью в новой кипе. Которую нам обещали столько времени )))) Вопрос - как парень попал в команду ?)) 🤣🤣🤣 P.S. Кипу нам выдали примерно неделю спустя только )))) Вся команда в старой форме бегала , чудак в новой ) P.S.S. И понятно дело , что этот футболистик не заиграл дальше второй лиги.
Лоськов в Кургане в детстве занимался
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Ответ Daniel Cormier
Лоськов в Кургане в детстве занимался
Только время было совсем другое.
Конец 90-х - начало нулевых , какой футбол может быть в Кургане?)
Это риторический вопрос, если что)
И так всё понятно.
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Атлетико из Черкизово
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