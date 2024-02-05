Гинер пригласил Чалова обсудить контракт. Форвард ЦСКА улетел со сборов в Москву

ЦСКА сделал шаг к продлению контракта с Федором Чаловым.

« пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому улетел в Москву», – сообщил директор клуба по коммуникациям .

В связи с переговорами Чалов пропустил товарищескую игру против «Факела» на сборах в Турции.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 матчей в Мир и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.