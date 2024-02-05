Гинер пригласил Чалова обсудить контракт. Форвард ЦСКА улетел со сборов в Москву
ЦСКА сделал шаг к продлению контракта с Федором Чаловым.
«Евгений Гинер пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Федор улетел в Москву», – сообщил директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.
В связи с переговорами Чалов пропустил товарищескую игру против «Факела» на сборах в Турции.
В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 матчей в Мир РПЛ и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Федор должен попробовать себя в Европе. главное сейчас - не обрубать концы. притом обоим сторонам. не хотелось бы чтобы Федя вернулся в другой российский клуб