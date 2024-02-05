Гинер пригласил Чалова обсудить контракт. Форвард ЦСКА улетел со сборов в Москву

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Федор Чалов Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА сделал шаг к продлению контракта с Федором Чаловым.

«Евгений Гинер пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Федор улетел в Москву», – сообщил директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

В связи с переговорами Чалов пропустил товарищескую игру против «Факела» на сборах в Турции.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 матчей в Мир РПЛ и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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52 комментария
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Сейчас так контракт продлят, что Федя ещё и должен Гинеру останется
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Ответ Юрий Король
держим кулачки!
Я как болельщик ЦСКА держу кулачки, чтобы не продлил и уехал в Европу
+40
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+23
Интересно, по зуму удалённо не могли созвониться? Видимо Леннорыч сэкономить хочет, а проще это прожать при лично разговоре )
+24
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Ответ Aleksandr Danilov
Я как болельщик ЦСКА держу кулачки, чтобы не продлил и уехал в Европу
Тогда Вы болельщик Феди, а не клуба. Нам сейчас только поиска нападающего ещё не хватает.
+14
-1
+13
Ответ dreamstep
Интересно, по зуму удалённо не могли созвониться? Видимо Леннорыч сэкономить хочет, а проще это прожать при лично разговоре )
Странно, что лучшего игрока выдергивают из состава в момент, когда крайне важно закладывать физ.подготовку к остатку сезона. Не могли подождать возвращения что-ли
+14
-2
+12
Ответ Edward21
Да, надо было продавать в Кристал, но кто знал, тогда еще даже не было пандемии
Тогда посчитали, что лондонский "Кристал Пэлас" не уровень Фёдора и их 25 млн. фунтов за него не нужны. Ошибся Леннорович. Капитально. А Чалов после этого превратился в тень самого себя.
+13
-5
+8
Ответ Христиан Юла
Тогда посчитали, что лондонский "Кристал Пэлас" не уровень Фёдора и их 25 млн. фунтов за него не нужны. Ошибся Леннорович. Капитально. А Чалов после этого превратился в тень самого себя.
Чалов в прошлом сезоне после Базеля выдал свой лучший отрезок в карьере за ЦСКА, о какой тени вы пишите ? Вы точно смотрите за игрой Федора ?
+5
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+5
Ответ Христиан Юла
В 2019-м Леннорович сломал ему карьеру.
Что значит, сломал ему карьеру ? А где гарантии, что он заиграл бы в Англии и не ушел бы в тот же условный Базель ? Это воспитанник ЦСКА, т.е его «актив», и клуб вправе распоряжаться им так, как считает нужным, тем более, что в тот же Базель, его все же отпустили, а это между прочим та же Европа, где у него была возможность зарекомендовать себя как следует
+5
-1
+4
Ответ Христиан Юла
В 2019-м Леннорович сломал ему карьеру.
Да, надо было продавать в Кристал, но кто знал, тогда еще даже не было пандемии
+5
-2
+3
держим кулачки!
+6
-3
+3
Странно делаются дела у коней. В разгар подготовки к сезону сами выбивают игрока из рабочего ритма.
+3
0
+3
Думаю такая срочность обусловлена страхом что Зенит отвалит денег напрямую заранее и Федя уйдет через год как свободный.
+4
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Дядя Женя порешает
+3
-1
+2
Надо-надо
+6
-4
+2
если этот контракт будет подписан род давлением,никому хорошо от этого не будет.
Федор должен попробовать себя в Европе. главное сейчас - не обрубать концы. притом обоим сторонам. не хотелось бы чтобы Федя вернулся в другой российский клуб
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Ответ Aleksandr Danilov
Я как болельщик ЦСКА держу кулачки, чтобы не продлил и уехал в Европу
Тут палка о двух концах. С одной стороны, конечно хочется посмотреть на Федю в Европе, пусть даже если это будет и средний клуб, т.к в топ клуб попасть будет совсем вряд-ли, с другой стороны, ЦСКА нападающего толкового купить не может уже более 7 лет, а так клуб совсем останется с одним Заболотным, а амбиции у такого клуба как ЦСКА, должны быть всегда только высокие. Пусть сам решает, как и где ему комфортнее, а искрение болельщики должны принять и с уважением отнестись к любому его выбору, он имеет на это полное право
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0
+1
В 2019-м Леннорович сломал ему карьеру.
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+1
Ответ Злодей Спб
Встретили в аэропорту Вывезли в лес Дали лопату ***** Контракт переподписан!
Думаете, кто-то еще в РПЛ пользуется спартаковскими методами работы? ;) Как, например, в случае с Сычевым, который сбежал в свое время аж в Марсель, опасаясь за свою жизнь, когда спартачи заставляли его бесплатно переподписать ранее подписанный на других условиях контракт...
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Ответ Виталик Украинский
Клуб очкует что Федя рванёт в Зенит. Но в Зените столько пенальти не бьют.
Че клубу очковать, у Феди нет бразильского паспорта😁
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Подальше от Трабзона, хитрый Линорыч!
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Ответ Rjcnbr
Никто кроме Чалова в этом не виноват
Придёт время он сам расскажет.
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Ответ Павел Иванов
В 19 Леннороч потерял бабки сейчас за него и иду треть тех денег никто не даст, надо срубить хоть чуток и пусть валит в свою европу
Про сейчас и речи нет.
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Ответ analogia
Что значит, сломал ему карьеру ? А где гарантии, что он заиграл бы в Англии и не ушел бы в тот же условный Базель ? Это воспитанник ЦСКА, т.е его «актив», и клуб вправе распоряжаться им так, как считает нужным, тем более, что в тот же Базель, его все же отпустили, а это между прочим та же Европа, где у него была возможность зарекомендовать себя как следует
Вот так и значит! Вы вспомните его уровень после решения Гинера. На поле был футболист под номером 9. и не более.
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Ответ analogia
Чалов в прошлом сезоне после Базеля выдал свой лучший отрезок в карьере за ЦСКА, о какой тени вы пишите ? Вы точно смотрите за игрой Федора ?
Нет, нет. Я не про сегодня. А о сезонах после его не перехода в "КП". Он пришёл в себя после Базеля.
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По ходу дела к Феде реальный интерес есть, если сам Гинер решил подсуетиться 🤔
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Ответ Христиан Юла
В 2019-м Леннорович сломал ему карьеру.
В 19 Леннороч потерял бабки сейчас за него и иду треть тех денег никто не даст, надо срубить хоть чуток и пусть валит в свою европу
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Ответ Христиан Юла
Тогда посчитали, что лондонский "Кристал Пэлас" не уровень Фёдора и их 25 млн. фунтов за него не нужны. Ошибся Леннорович. Капитально. А Чалов после этого превратился в тень самого себя.
Никто кроме Чалова в этом не виноват
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Не поверим, пока не увидим билет с Бабаевым
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Ответ ks1923
Тогда Вы болельщик Феди, а не клуба. Нам сейчас только поиска нападающего ещё не хватает.
Ну так то поиск нападающего никто не отменял и с наличием Чалова, но вот только без него будет еще хуже ))
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Минус один.
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