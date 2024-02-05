Юрген Клопп: «Если вы ищете специалиста, который станет чемпионом Англии, ко мне обращаться не стоит – мы финишировали вторыми в большинстве случаев»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп самоиронично высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко после 23 туров. Вчера мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:3. 

«Послушайте, если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, то я, вероятно, не тот человек, к которому стоит обращаться, потому что в большинстве случаев мы финишировали вторыми, так что мне жаль это говорить. Нужно выигрывать футбольные матчи, и как можно больше, я это знаю.

После финального свистка я ни на секунду не задумывался о количестве матчей в запасе у «Манчестер Сити», о том, с кем они будут играть и как они будут играть. Ни на секунду. Мы должны использовать свой потенциал. Мы должны справляться с трудностями в игре и выкладываться на поле, а потом посмотрим, чем это закончится. Но гарантий ни на что нет», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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53 комментария
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Ответ T622222
Арсенал - мы всегда 4
Вот уж не фанату Спартака и Челси так шутить, дружище.
+63
-11
+52
Да ладно уж. Два раза при этом проиграть величайшему клубу последних 10 лет всего в одно очко - это не зазорно, Юрген.

Гораздо обиднее было слить два финала ЛЧ реалу.
+51
-12
+39
Ответ trav
Комментарий скрыт
Если бы ковида не было, Ливерпуль все равно бы стал чемпионом, там в марте перед приостановкой чемпионата отрыв был очков 15
+37
-5
+32
Ответ v.belorussky
Да ладно уж. Два раза при этом проиграть величайшему клубу последних 10 лет всего в одно очко - это не зазорно, Юрген. Гораздо обиднее было слить два финала ЛЧ реалу.
при этом во 2 финале были на голову сильнее
+29
-7
+22
Ответ Игорь М.
при этом во 2 финале были на голову сильнее
Факт. Но перес походу продал душу, чтобы так отскакивать каждый раз. Иначе этот фарт не объяснишь.
+22
-6
+16
Арсенал - мы всегда 4
+28
-15
+13
если бы ливерпуль мог тратить деньги как мансити, чемпионств было бы гораздо больше. Мане, Салах конечно крутые футболисты, но их заменить некем было. вот де Брюйне выбывает, его спокойно можно заменить, а кто в ливере в запасе, 40 летний Милнер, или Ориги в нападений.
зато ливер в лч играет солидно, ман сити трясётся, пропуска 2 гола от Реала в доб.время.
+18
-7
+11
Ответ trav
Комментарий скрыт
Если б не ковид, Ливерпуль еще более уверенней взял бы то чемпионство. Потому что возникшая пауза здорово помогла растерять форму парням Клоппа.
+11
-2
+9
Какой же Клопп второй((
+15
-6
+9
Ответ nata shima
Тем, кто не понимает, почему это поражение так невовремя - вы правда уверены, что в сравнении нас с Сити, в этот финальный забег весны, именно Ливерпуль теперь выдаст 15 побед подряд, а не Сити 16 + условную ничью на Энфилде? Я уже помню как более сильная на вид команда (чем нынешний Ливерпуль, имхо) в апреле с ними "разыгрывала титул" и довольствовалась ничьей. Не думаю, что мы такое потянем, вот и многие тут на форуме тоже так расстроены. Снова судьба титула не в наших руках, только если Юрген не сделает очередного чуда. Писал в онлайне - матч хорошо показал, почему иногда стоит прям переплачивать за игроков типа Райса. Да, на дистанции Мак оказался отличным решением, да он точно в 100 раз лучше чем безумные траты Челси, но вчера я видел Райса и он делал разницу в нужные моменты. Как выяснилось нам достаточно убрать по 1 игроку из каждой линии (Брэдли-Собо-Мо) и уже грамотная спокойная сыгранная команда оказывается на зубок только по воле случайности. Жоту закрыли, Диас бегал как безголовая курица (и всё еще считаю тот фол в конце 1 тайма в виде "мести" таким же отстоем как психи Дарвина - чуть по другому пойди эпизод, ВАР, красная, игра закрыта), Гакпо потерян. Сравните с тем как мы раскатывали бедовый Челси теми же игроками. Ну и впервые, возможно, в сезоне, Юрген только хуже сделал заменами. Гомез на карточке остался, Диас остался, Эллиотт не попалв игру (и по мне главный виновник в 3 голе своей потерей). Конечно, в начале сезона поражение на Эмирейтс при всё еще 1 месте звучало бы отлично, но в свете новостей про уход Клоппа - надо выигрывать вообще все матчи как угодно. Грустно, а в следующем сезоне скорее всего будет еще грустнее :nok
Да нет, поражение как поражение. лучше провести плохой матч в гостях у Арсенала (который и в хороший день там пойди обыграй), чем против условного Бернли. Ливерпуль уже сыграл во втором круге с Челси (в первом круге они у всей тройки очки отняли), Ньюкаслом и Арсеналом. В то время как у Сити была лишь игра с Ньюкаслом

Ну и про вылет по одному игроку - это просто смешно) Робо и Трент после травм форму так и не набрали. В атаке Нуньез не был готов. Ну и в полузащите помимо Собо не было ещё и Эндо

Ливерпуль выдал очень мощный отрезок в последние пару месяцев. И это несмотря на очень большое количество отсутствующих игроков. И одна неудачная игра этого не перечеркивает)
+10
-2
+8
«Если вы ищете специалиста, который станет чемпионом Англии, то перестаньте, Гвардиола к вам не поедет».

А вообще жаль Клоппа, конечно. Построить практически с нуля одну из лучших команд мира, но играть в одной лиге с лучшей (на дистанции) командой мира. Хоть одно чемпионство зацепил.
+6
-2
+4
Ответ trav
Конечно, повлиял. Была нарушена целостность соревнований. Также как и Бавария победитель ЛЧ 2020 - ковидный чемпион. Это факт
Отрыв после 29 тура от второго места - 25 очков. 25 очков. Ты серьёзно думаешь, что тот отрыв в марте возможно было отыграть? Да или нет?
+7
-3
+4
Ответ v.belorussky
Факт. Но перес походу продал душу, чтобы так отскакивать каждый раз. Иначе этот фарт не объяснишь.
У Испанких клубов видимо есть выходы на сатану, Севилья продала душу за ЛЕ, Реал за ЛЧ.
+2
0
+2
Уважаемый Герр Юрген, вы видели перформанс Ливерпуля до вашего прихода? Видели как играли Ламберт Борини и Балотелли? А видели последнюю игру Джеррарда на Британии со Стоком? Это было за какие-то месяцы до Вашего прихода....
Второе место - плохо у него. Да при Роджерсе было однажды тоже 2 место c 3S в атаке - до сих пор вспоминаем как единственное его светлое пятно.
+3
-1
+2
Ответ cektor
какая экономия? каждое ТО игроки по 40-80 лямов . Посмотрите трансфермаркет
Ну ты при этом посмотри как тратились конкуренты, какие у них были трансферы, какие у них были продажи
Ливерпуль | Сити
ПРИШЛИ 16/17 ----79,90 млн € | 216,25 млн €
ПРИШЛИ 17/18 -----173,65 млн €|317,50 млн €
ПРИШЛИ 18/19-----182,20 млн €|78,59 млн €
ПРИШЛИ 19/20------10,40 млн € |169,82 млн €
ПРИШЛИ 20/21-----84,05 млн €|173,40 млн €
ПРИШЛИ 21/22-----87,00 млн €|138,90 млн €
ПРИШЛИ 22/23---142,30 млн €|155,00 млн €
ПРИШЛИ 23/24---172,00 млн €|255,60 млн €

Почти в каждом окне разница в два раза, кроме 18/19
Зато на след сезон Ливерпуль тратит 10кк а Сити 169кк
Это при том что Сити никогда лидеров не продает и по зп намного лучше условия предлагает
Дарвина с Холандом купили за одинаковые деньги, но давай зп сравним и скок ему подъемными отгрузили, и сколько его бате их отгрузили тоже узнать бы ))))
+3
-1
+2
Ответ trav
Ни до, ни после Ливерпуль не брал чемпионство. Я написал факт - единственное чемпионство ковидное. Всё. С этим невозможно спорить
А я пишу, что ковид никак не повлиял на результат.
С этим невозможно спорить
+5
-3
+2
Ответ Diyas
если бы ливерпуль мог тратить деньги как мансити, чемпионств было бы гораздо больше. Мане, Салах конечно крутые футболисты, но их заменить некем было. вот де Брюйне выбывает, его спокойно можно заменить, а кто в ливере в запасе, 40 летний Милнер, или Ориги в нападений. зато ливер в лч играет солидно, ман сити трясётся, пропуска 2 гола от Реала в доб.время.
И кто же это спокойно может заменить Де Брюйне?
+1
0
+1
Ответ nata shima
Тем, кто не понимает, почему это поражение так невовремя - вы правда уверены, что в сравнении нас с Сити, в этот финальный забег весны, именно Ливерпуль теперь выдаст 15 побед подряд, а не Сити 16 + условную ничью на Энфилде? Я уже помню как более сильная на вид команда (чем нынешний Ливерпуль, имхо) в апреле с ними "разыгрывала титул" и довольствовалась ничьей. Не думаю, что мы такое потянем, вот и многие тут на форуме тоже так расстроены. Снова судьба титула не в наших руках, только если Юрген не сделает очередного чуда. Писал в онлайне - матч хорошо показал, почему иногда стоит прям переплачивать за игроков типа Райса. Да, на дистанции Мак оказался отличным решением, да он точно в 100 раз лучше чем безумные траты Челси, но вчера я видел Райса и он делал разницу в нужные моменты. Как выяснилось нам достаточно убрать по 1 игроку из каждой линии (Брэдли-Собо-Мо) и уже грамотная спокойная сыгранная команда оказывается на зубок только по воле случайности. Жоту закрыли, Диас бегал как безголовая курица (и всё еще считаю тот фол в конце 1 тайма в виде "мести" таким же отстоем как психи Дарвина - чуть по другому пойди эпизод, ВАР, красная, игра закрыта), Гакпо потерян. Сравните с тем как мы раскатывали бедовый Челси теми же игроками. Ну и впервые, возможно, в сезоне, Юрген только хуже сделал заменами. Гомез на карточке остался, Диас остался, Эллиотт не попалв игру (и по мне главный виновник в 3 голе своей потерей). Конечно, в начале сезона поражение на Эмирейтс при всё еще 1 месте звучало бы отлично, но в свете новостей про уход Клоппа - надо выигрывать вообще все матчи как угодно. Грустно, а в следующем сезоне скорее всего будет еще грустнее :nok
Слушайте, это жизнь, она сурова и хэппи-энда, как многие здесь видят Ливер в роли чемпиона, я не жду. Многие верят и ждут Ливерпуль 2.0, но я в него не верю, потому что по мне Ливер по составу (если уйдет Мо и не брать в расчет Трента) на уровне Вулвз. Клопп это сам понимает и видимо по этому уходит, он дал и выжал из клуба все, что смог, дальше оставаться бессмысленно. Диас, Дарвин и ,упаси господи, Гакпо, скорее всего не выйдут на уровень легендарной тройки Мане-Фирмино-Мо, Гравенберх и Джонс не переродятся в Вейналдума, Хендерсона или Фабиньо. Юрген поднял клуб на такую вершину это уже здорово
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Вот уж не фанату Спартака и Челси так шутить, дружище.
А почему нет? Нынешние болельщики синих так то побольше трофеев увидели чем болельщики Арсенала.
Да и вообще, если клуб за который болеешь в кризисе то значит над другими прикалываться нельзя? Что за логика интересная)
+4
-4
0
Ответ Николай Бойко
Да можно, просто услышите в ответ, что фанатов команды с 11 места и отстающую на 18 очков спросить забыли) А жить прошлым - ну такое
Ахахахаххаха, когда Арсенал был восьмым я только и видел как вы козыряете историей, блин, это реально забавно)
+2
-2
0
Ответ Николай Бойко
Ну теперь ваша очередь)
Какая наша очередь, я не пишу всем, что как вы смеете шутить над Челси, мне просто смешно когда так пишут такие как ты, хотя пару лет назад сами делали точно также)
+2
-2
0
Ответ T622222
Арсенал - мы всегда 4
Очень остроумно, при том, что Арсенал последний раз был 4-м 10 лет назад.

Лучше скажи, как там синий мешок в середине таблицы поживает
+3
-3
0
Ответ S. A.
Очень остроумно, при том, что Арсенал последний раз был 4-м 10 лет назад. Лучше скажи, как там синий мешок в середине таблицы поживает
Очень плохо, но тут у болельщиков Арсенала лучше спросить, у вас опыта побольше в этом деле)
Да и лучший сезон за много лет у пушкарей - трофеев 0)
+1
-1
0
Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
Как болельщик Спартака и Арсенала, ответственно заявляю, что это глупость)
Вы берёте всю историю Арсенала и где-то 15 лет истории Спартака. Плюс, сравниваете трофеи с выходами в финал, что натягивание фактов. А по факту, максимальные достижения не такие уж и различные, тк в 90-е Спартак выходил в полуфиналы всех еврокубков.
+1
-1
0
Ответ nata shima
Тем, кто не понимает, почему это поражение так невовремя - вы правда уверены, что в сравнении нас с Сити, в этот финальный забег весны, именно Ливерпуль теперь выдаст 15 побед подряд, а не Сити 16 + условную ничью на Энфилде? Я уже помню как более сильная на вид команда (чем нынешний Ливерпуль, имхо) в апреле с ними "разыгрывала титул" и довольствовалась ничьей. Не думаю, что мы такое потянем, вот и многие тут на форуме тоже так расстроены. Снова судьба титула не в наших руках, только если Юрген не сделает очередного чуда. Писал в онлайне - матч хорошо показал, почему иногда стоит прям переплачивать за игроков типа Райса. Да, на дистанции Мак оказался отличным решением, да он точно в 100 раз лучше чем безумные траты Челси, но вчера я видел Райса и он делал разницу в нужные моменты. Как выяснилось нам достаточно убрать по 1 игроку из каждой линии (Брэдли-Собо-Мо) и уже грамотная спокойная сыгранная команда оказывается на зубок только по воле случайности. Жоту закрыли, Диас бегал как безголовая курица (и всё еще считаю тот фол в конце 1 тайма в виде "мести" таким же отстоем как психи Дарвина - чуть по другому пойди эпизод, ВАР, красная, игра закрыта), Гакпо потерян. Сравните с тем как мы раскатывали бедовый Челси теми же игроками. Ну и впервые, возможно, в сезоне, Юрген только хуже сделал заменами. Гомез на карточке остался, Диас остался, Эллиотт не попалв игру (и по мне главный виновник в 3 голе своей потерей). Конечно, в начале сезона поражение на Эмирейтс при всё еще 1 месте звучало бы отлично, но в свете новостей про уход Клоппа - надо выигрывать вообще все матчи как угодно. Грустно, а в следующем сезоне скорее всего будет еще грустнее :nok
Просто у Арса почти на каждой позиции объективно сильнее футболисты которые сейчас на пике(Эдегор, Райс, Сака, Салиба, Габриель)
Центр поля полностью забрал Арсенал, поэтому Ливерпуль и был похож на себя прошлогоднего без полузащиты
+4
-4
0
Ответ trav
Ни до, ни после Ливерпуль не брал чемпионство. Я написал факт - единственное чемпионство ковидное. Всё. С этим невозможно спорить
Блин, рейтинга не хватает минус поставить.
0
0
0
Ответ nata shima
Тем, кто не понимает, почему это поражение так невовремя - вы правда уверены, что в сравнении нас с Сити, в этот финальный забег весны, именно Ливерпуль теперь выдаст 15 побед подряд, а не Сити 16 + условную ничью на Энфилде? Я уже помню как более сильная на вид команда (чем нынешний Ливерпуль, имхо) в апреле с ними "разыгрывала титул" и довольствовалась ничьей. Не думаю, что мы такое потянем, вот и многие тут на форуме тоже так расстроены. Снова судьба титула не в наших руках, только если Юрген не сделает очередного чуда. Писал в онлайне - матч хорошо показал, почему иногда стоит прям переплачивать за игроков типа Райса. Да, на дистанции Мак оказался отличным решением, да он точно в 100 раз лучше чем безумные траты Челси, но вчера я видел Райса и он делал разницу в нужные моменты. Как выяснилось нам достаточно убрать по 1 игроку из каждой линии (Брэдли-Собо-Мо) и уже грамотная спокойная сыгранная команда оказывается на зубок только по воле случайности. Жоту закрыли, Диас бегал как безголовая курица (и всё еще считаю тот фол в конце 1 тайма в виде "мести" таким же отстоем как психи Дарвина - чуть по другому пойди эпизод, ВАР, красная, игра закрыта), Гакпо потерян. Сравните с тем как мы раскатывали бедовый Челси теми же игроками. Ну и впервые, возможно, в сезоне, Юрген только хуже сделал заменами. Гомез на карточке остался, Диас остался, Эллиотт не попалв игру (и по мне главный виновник в 3 голе своей потерей). Конечно, в начале сезона поражение на Эмирейтс при всё еще 1 месте звучало бы отлично, но в свете новостей про уход Клоппа - надо выигрывать вообще все матчи как угодно. Грустно, а в следующем сезоне скорее всего будет еще грустнее :nok
Ну ни х себе, убрать ключевых игроков из всех линий (а Дарвин - тоже ключевой) - у любой команды кризис будет. Уберите из Арсенала Саку, Эдегора, Райса - тоже будет не особо, это я как фан Арсенала говорю. У Эдегора был спад осенью - сразу очки стали терять. Сити без Родри и КДБ ни шатко, ни валко играл.
Я вот не уверен, что Сити даже 15/16 выиграет. Им будет тяжко с Арсеналом, тяжко с Ливером, с Челси они не очень играют, как и со шпорами. Я, скорее, думаю, что и Ливерпуль, и Сити потеряют больше, чем по одному матчу, но Сити потеряет меньше)
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Ответ faddey
Комментарий удален пользователем
Думаю, он слегка лукавит, поскольку всегда (что в БВБ, что в Ливере) он работает в условиях пусть и неплохого, но все же ограниченного бюджета.

Уверен, побед было бы больше, работай он в условном МС, Реале, ПСЖ.
+4
-4
0
ему бы 2 млрд на трансферы как Пепке
+1
-1
0
Клоппу просто не повезло: Ливер не настолько богат, как Сити.
+3
-3
0
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