Юрген Клопп: «Если вы ищете специалиста, который станет чемпионом Англии, ко мне обращаться не стоит – мы финишировали вторыми в большинстве случаев»
Юрген Клопп самоиронично высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко после 23 туров. Вчера мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:3.
«Послушайте, если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, то я, вероятно, не тот человек, к которому стоит обращаться, потому что в большинстве случаев мы финишировали вторыми, так что мне жаль это говорить. Нужно выигрывать футбольные матчи, и как можно больше, я это знаю.
После финального свистка я ни на секунду не задумывался о количестве матчей в запасе у «Манчестер Сити», о том, с кем они будут играть и как они будут играть. Ни на секунду. Мы должны использовать свой потенциал. Мы должны справляться с трудностями в игре и выкладываться на поле, а потом посмотрим, чем это закончится. Но гарантий ни на что нет», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Гораздо обиднее было слить два финала ЛЧ реалу.
зато ливер в лч играет солидно, ман сити трясётся, пропуска 2 гола от Реала в доб.время.
Ну и про вылет по одному игроку - это просто смешно) Робо и Трент после травм форму так и не набрали. В атаке Нуньез не был готов. Ну и в полузащите помимо Собо не было ещё и Эндо
Ливерпуль выдал очень мощный отрезок в последние пару месяцев. И это несмотря на очень большое количество отсутствующих игроков. И одна неудачная игра этого не перечеркивает)
А вообще жаль Клоппа, конечно. Построить практически с нуля одну из лучших команд мира, но играть в одной лиге с лучшей (на дистанции) командой мира. Хоть одно чемпионство зацепил.
Второе место - плохо у него. Да при Роджерсе было однажды тоже 2 место c 3S в атаке - до сих пор вспоминаем как единственное его светлое пятно.
Ливерпуль | Сити
ПРИШЛИ 16/17 ----79,90 млн € | 216,25 млн €
ПРИШЛИ 17/18 -----173,65 млн €|317,50 млн €
ПРИШЛИ 18/19-----182,20 млн €|78,59 млн €
ПРИШЛИ 19/20------10,40 млн € |169,82 млн €
ПРИШЛИ 20/21-----84,05 млн €|173,40 млн €
ПРИШЛИ 21/22-----87,00 млн €|138,90 млн €
ПРИШЛИ 22/23---142,30 млн €|155,00 млн €
ПРИШЛИ 23/24---172,00 млн €|255,60 млн €
Почти в каждом окне разница в два раза, кроме 18/19
Зато на след сезон Ливерпуль тратит 10кк а Сити 169кк
Это при том что Сити никогда лидеров не продает и по зп намного лучше условия предлагает
Дарвина с Холандом купили за одинаковые деньги, но давай зп сравним и скок ему подъемными отгрузили, и сколько его бате их отгрузили тоже узнать бы ))))
С этим невозможно спорить
Да и вообще, если клуб за который болеешь в кризисе то значит над другими прикалываться нельзя? Что за логика интересная)
Лучше скажи, как там синий мешок в середине таблицы поживает
Да и лучший сезон за много лет у пушкарей - трофеев 0)
Вы берёте всю историю Арсенала и где-то 15 лет истории Спартака. Плюс, сравниваете трофеи с выходами в финал, что натягивание фактов. А по факту, максимальные достижения не такие уж и различные, тк в 90-е Спартак выходил в полуфиналы всех еврокубков.
Центр поля полностью забрал Арсенал, поэтому Ливерпуль и был похож на себя прошлогоднего без полузащиты
Я вот не уверен, что Сити даже 15/16 выиграет. Им будет тяжко с Арсеналом, тяжко с Ливером, с Челси они не очень играют, как и со шпорами. Я, скорее, думаю, что и Ливерпуль, и Сити потеряют больше, чем по одному матчу, но Сити потеряет меньше)
Уверен, побед было бы больше, работай он в условном МС, Реале, ПСЖ.