Юрген Клопп: «Если вы ищете специалиста, который станет чемпионом Англии, ко мне обращаться не стоит – мы финишировали вторыми в большинстве случаев»

Юрген Клопп самоиронично высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

« » лидирует в турнирной таблице , набрав 51 очко после 23 туров. Вчера мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:3.

«Послушайте, если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, то я, вероятно, не тот человек, к которому стоит обращаться, потому что в большинстве случаев мы финишировали вторыми, так что мне жаль это говорить. Нужно выигрывать футбольные матчи, и как можно больше, я это знаю.

После финального свистка я ни на секунду не задумывался о количестве матчей в запасе у «Манчестер Сити», о том, с кем они будут играть и как они будут играть. Ни на секунду. Мы должны использовать свой потенциал. Мы должны справляться с трудностями в игре и выкладываться на поле, а потом посмотрим, чем это закончится. Но гарантий ни на что нет», – сказал главный тренер «Ливерпуля».