Клопп о борьбе за чемпионство: «Мы всегда ожидаем, что «Сити» выиграет все матчи. Для «Ливерпуля» ничего не изменилось»
Юрген Клопп высказался о борьбе с «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко после 23 туров. Вчера мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:3.
«Манчестер Сити» занимает 3-е место с 46 баллами после 21 проведенного матча.
«Я не нервничаю из-за двух матчей в запасе у «Сити». Мы всегда ожидаем, что «Сити» выиграет все свои матчи, если быть честным на 100%. Нам даже не нужно их смотреть. Все в порядке. Для нас на самом деле ничего не изменилось.
Мы бы хотели победить или заработать одно очко, но на протяжении всех 90 минут мы были недостаточно хороши. Мы просто должны поздравить «Арсенал» с тремя очками», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
«Если бы я не объявил о том, о чем объявил неделю назад, что бы изменилось? Есть одно небольшое отличие – теперь игроки кричат: «За Юргена».
Лично я считаю, что анонсированный уход пользу мотивации не способен принести, но большинство комментаторов спортса почему-то уверены, что наоборот - Последний танец, все дела..
Главный вывод в том, что никто не может этого знать наверняка, поэтому объяснять уходом Клоппа победы или поражения не нужно
Но клуб настолько бедный, что не может себе позволить никого покупать зимой. К тому же, летом придут Мбаппе и Эндрик, у которых огромная зарплата.
У них весь бюджет съедает зарплата игроков и тренерского штаба.
По игре они как раз таки с запасом идут
Система Пепа прекрасно работает в АПЛ
Тем более Сити нынешнего сезона, немного уставший психологически после требла. Да и в целом 3 АПЛ подряд были энергозатратны.
Удивительно, что они и в этом сезоне пока в числе лидеров.
Сити многовато теряет очков не только там, где равная игра, но и в матчах, где были сильнее соперников.
Теперь, следуя логике Клоппа, у Ливерпуля нет шансов на победу.)