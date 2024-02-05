Клопп о борьбе за чемпионство: «Мы всегда ожидаем, что «Сити» выиграет все матчи. Для «Ливерпуля» ничего не изменилось»

Юрген Клопп высказался о борьбе с «Манчестер Сити».

« » лидирует в турнирной таблице , набрав 51 очко после 23 туров. Вчера мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:3.

« » занимает 3-е место с 46 баллами после 21 проведенного матча.

«Я не нервничаю из-за двух матчей в запасе у «Сити». Мы всегда ожидаем, что «Сити» выиграет все свои матчи, если быть честным на 100%. Нам даже не нужно их смотреть. Все в порядке. Для нас на самом деле ничего не изменилось.

Мы бы хотели победить или заработать одно очко, но на протяжении всех 90 минут мы были недостаточно хороши. Мы просто должны поздравить « » с тремя очками», – сказал главный тренер «Ливерпуля».