Клопп о борьбе за чемпионство: «Мы всегда ожидаем, что «Сити» выиграет все матчи. Для «Ливерпуля» ничего не изменилось»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп высказался о борьбе с «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко после 23 туров. Вчера мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:3. 

«Манчестер Сити» занимает 3-е место с 46 баллами после 21 проведенного матча. 

«Я не нервничаю из-за двух матчей в запасе у «Сити». Мы всегда ожидаем, что «Сити» выиграет все свои матчи, если быть честным на 100%. Нам даже не нужно их смотреть. Все в порядке. Для нас на самом деле ничего не изменилось.

Мы бы хотели победить или заработать одно очко, но на протяжении всех 90 минут мы были недостаточно хороши. Мы просто должны поздравить «Арсенал» с тремя очками», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

39 комментариев
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Ответ Michael Scott
Комментарий скрыт
Сразу понятно стало, что теперь все результаты за полгода будут объяснять уходом Клоппа. Выиграли? "Это они за уходящего тренера бьются" Проиграли? "Это уход тренера им сбил мораль и мотивацию"
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Теперь Сити будет как акула почуявшая кровь. Для Пепа нет ничего лучше, чем когда на дистанции ему навязывают плотную борьбу. Возможно уже этой весной мы увидим самую совершенную версию Сити за всё время своего существования.
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-7
+13
Во-первых, пусть сначала выиграют свои два матча. Во-вторых, им еще ехать на Энфилд в начале марта.
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+11
Ответ Th33nd
Во-первых, пусть сначала выиграют свои два матча. Во-вторых, им еще ехать на Энфилд в начале марта.
типо Ливерпуль ещё очки не потеряет , не смеши
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+10
Стоит отметить , что Клопп прошел очень тяжелый период и показал отличный результат. Без Матипа,Робертсона,отрезок без Салаха, без Собослаи, Без цимикаса, с отъедом Ватару Эндо. У ливерпуля был тяжелый кадровый период, но Ливерпуль остался на верхней строчке.
+10
-1
+9
Ответ Случайно заскочил
Теперь Сити будет как акула почуявшая кровь. Для Пепа нет ничего лучше, чем когда на дистанции ему навязывают плотную борьбу. Возможно уже этой весной мы увидим самую совершенную версию Сити за всё время своего существования.
Или не будет
+10
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+6
Ответ don don
типо Ливерпуль ещё очки не потеряет , не смеши
типа Сити очки терять не будет?
+6
-1
+5
Ответ Michael Scott
Комментарий скрыт
Юрген Клопп не считает, что его решение об уходе повлияло на мотивацию «Ливерпуля».

«Если бы я не объявил о том, о чем объявил неделю назад, что бы изменилось? Есть одно небольшое отличие – теперь игроки кричат: «За Юргена».
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Ответ Michael Scott
То есть, уход Клоппа никак психологически не повлияет на Ливерпуль?
Повлияет, конечно, только что значит "на Ливерпуль"? Там 20 с лишним человек: кого-то воодушевит, кого-то обескуражит, кому-то, в целом, пофиг.

Лично я считаю, что анонсированный уход пользу мотивации не способен принести, но большинство комментаторов спортса почему-то уверены, что наоборот - Последний танец, все дела..

Главный вывод в том, что никто не может этого знать наверняка, поэтому объяснять уходом Клоппа победы или поражения не нужно
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Ответ Джанлука Нальюка
Стоит отметить , что Клопп прошел очень тяжелый период и показал отличный результат. Без Матипа,Робертсона,отрезок без Салаха, без Собослаи, Без цимикаса, с отъедом Ватару Эндо. У ливерпуля был тяжелый кадровый период, но Ливерпуль остался на верхней строчке.
Скамейка есть в этом году. У сливочных, к примеру, сейчас ОДИН центральный защитник и НОЛЬ чистых нападающих. Вот это действительно катастрофа.
Но клуб настолько бедный, что не может себе позволить никого покупать зимой. К тому же, летом придут Мбаппе и Эндрик, у которых огромная зарплата.
У них весь бюджет съедает зарплата игроков и тренерского штаба.
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Ответ Tybalt
нет, не та команда...ни по составу, ни по игре
Именно ей принадлежат все рекорды по победным сериям
По игре они как раз таки с запасом идут
Система Пепа прекрасно работает в АПЛ
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Ответ Tybalt
типа Сити очки терять не будет?
Сити та команда , которая может забрать все оставшиеся матчи
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Ответ Tybalt
типа Сити очки терять не будет?
По весне они не теряют очков
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Ответ Michael Scott
То есть, уход Клоппа никак психологически не повлияет на Ливерпуль?
кхм, какое у вас образование в сфере психологии ? как вы это определяете?
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Все будут терять очки, и Сити не исключение.
Тем более Сити нынешнего сезона, немного уставший психологически после требла. Да и в целом 3 АПЛ подряд были энергозатратны.
Удивительно, что они и в этом сезоне пока в числе лидеров.
Сити многовато теряет очков не только там, где равная игра, но и в матчах, где были сильнее соперников.
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Пеп вывел конкуренцию в АПЛ на такой уровень, что даже не проигрывая 4 месяца, ты всё равно второй по потерянным.😳
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Еще очный матч на Энфилде, пока все в руках команды.
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Ответ don don
типо Ливерпуль ещё очки не потеряет , не смеши
Еще очень много матчей. Есть очная игра с Ливерпулем, есть домашняя игра с Арсеналом, выезд к ТТХ, игры в КА и ЛЧ.
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Как минимум расклад сил изменился.
Теперь, следуя логике Клоппа, у Ливерпуля нет шансов на победу.)
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Ответ Tybalt
типа Сити очки терять не будет?
Сити возможно и не потеряет больше очков, фанаты ливерпуля прекрасно это знают. ахахах
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Клопп был крутым и им остался, нету вот этих как у Хави, не повезло, были лучше. Эхх, жалко что он не в Барсе
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Ответ Th33nd
Во-первых, пусть сначала выиграют свои два матча. Во-вторых, им еще ехать на Энфилд в начале марта.
Они приедут. Алиссон уже сейчас в панике из-за этого.
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Ответ Алексѣй Пестовъ
По весне они не теряют очков
друг, беги в контору и ставь на все матчи квартиру. Почему здесь пишешь и теряешь драгоценный капитал?
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Ответ zzzeeerrrooo
Сити та команда , которая может забрать все оставшиеся матчи
нет, не та команда...ни по составу, ни по игре
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стелет соломку но заслуг не отобрать !,!!
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
это на камеру он так говорит.
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Ответ Th33nd
Во-первых, пусть сначала выиграют свои два матча. Во-вторых, им еще ехать на Энфилд в начале марта.
ТЕ ЖЕ САМЫЕ МЫСЛИ, БРО. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ ВЫШЕ СИТИ И АРСЕНАЛА, НАДО ВЫИГРАТЬ ВСЕ СВОИ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ С СИТИ, ЛЕГКО ЛИ ЭТО? КОНЕЧНО НЕТ. А КТО СКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО? ДА И СИТИ, ДУМАЮ, ВСЁ РАВНО ЕЩЁ ОЧКИ ТЕРЯТЬ БУДЕТ, ТАК ЖЕ КАК И ЛИВЕРПУЛЬ ВРЯД ЛИ ВЫИГРАЕТ ВСЕ СВОИ ОСТАВШИЕСЯ МАЧТИ
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Ответ Случайно заскочил
Теперь Сити будет как акула почуявшая кровь. Для Пепа нет ничего лучше, чем когда на дистанции ему навязывают плотную борьбу. Возможно уже этой весной мы увидим самую совершенную версию Сити за всё время своего существования.
Возможно увидим, а возможно нет, 50-50))
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Даже если ещё пару раз проиграть, всё равно ничего не изменится. Поле останется ровным, мяч круглым, Алиссон нервным, Ван Дейк незадачливым, Нуньес по-прежнему будет лупить куда угодно, только не туда, куда надо. Спите, жители Ливерпуля! В Ливерпуле всё спокойно!
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Ответ analitik1998
Как минимум расклад сил изменился. Теперь, следуя логике Клоппа, у Ливерпуля нет шансов на победу.)
Не совсем так, у Ливерпуля до конца чемпионата останется меньше слабых команд, чем МС,Тотенхэму и Арсеналу... была такая расшифровка букмекеров...
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