Деку: «Подписал бы Роналдиньо, Это’О и даже Деку, но их нет или не существует на трансферном рынке. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Самюэль, борются все клубы»
Деку рассказал, как изменился трансферный рынок за последние десятилетия.
«Я хотел бы подписать Роналдиньо, Это’О и даже Деку [в «Барсу»] прямо сейчас. Но их нет или даже не существует на трансферном рынке. Времена изменились, поменялся футбол. Я не смог бы перейти в «Барсу» сегодня. Я бы не ждал пять лет в «Порту». Даже Самюэль [Это’О] не ждал бы «Барсу» в «Мальорке».
Как бы мне этого ни хотелось, поступило бы так много предложений от стольких клубов, что «Порту» запросил бы гораздо больше, и все было бы намного сложнее. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Это’О, борются все клубы», – сказал спортивный директор «Барселоны».
*Мем с человеком-пауком*
Жаль Алемани упустили,тот мало болтал и много пользы приносил
Даже на Бергвалля
Так, что Деку, лучше не трындеть, об отсутствии футболистов. Или он хочет, чтобы ему их отдали задаром? Может ему ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?!
Витор Баия
Паулу Феррейра
Жорже Кошта
Рикарду Карвалью
Нуну Валенте
Коштинья
Педру Мендеш
Манише
Деку
Дерлей
Карлос Алберто
Это гранд мирового футбола, по-твоему? Я смотрю, ты живешь по принципу: "Опозорился один раз - позорься до конца"?
При том перспективными как правильно было замечено, сейчас нарекают каждое полено пол года позабивавшее в юниорке
Вроде он и в тени,но как нап очень хорош