Деку: «Подписал бы Роналдиньо, Это’О и даже Деку, но их нет или не существует на трансферном рынке. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Самюэль, борются все клубы»

Деку рассказал, как изменился трансферный рынок за последние десятилетия.

«Я хотел бы подписать , Это’О и даже [в «Барсу»] прямо сейчас. Но их нет или даже не существует на трансферном рынке. Времена изменились, поменялся футбол. Я не смог бы перейти в «Барсу» сегодня. Я бы не ждал пять лет в «Порту». Даже Самюэль [Это’О] не ждал бы «Барсу» в «Мальорке».

Как бы мне этого ни хотелось, поступило бы так много предложений от стольких клубов, что «Порту» запросил бы гораздо больше, и все было бы намного сложнее. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Это’О, борются все клубы», – сказал спортивный директор «Барселоны».