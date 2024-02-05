Деку: «Подписал бы Роналдиньо, Это’О и даже Деку, но их нет или не существует на трансферном рынке. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Самюэль, борются все клубы»

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Мальорка Роналдиньо Деку Самюэль Это′О Ла Лига деньги Футбол

Деку рассказал, как изменился трансферный рынок за последние десятилетия.

«Я хотел бы подписать Роналдиньо, Это’О и даже Деку [в «Барсу»] прямо сейчас. Но их нет или даже не существует на трансферном рынке. Времена изменились, поменялся футбол. Я не смог бы перейти в «Барсу» сегодня. Я бы не ждал пять лет в «Порту». Даже Самюэль [Это’О] не ждал бы «Барсу» в «Мальорке».

Как бы мне этого ни хотелось, поступило бы так много предложений от стольких клубов, что «Порту» запросил бы гораздо больше, и все было бы намного сложнее. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Это’О, борются все клубы», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деку: Подписал бы Деку

*Мем с человеком-пауком*
+65
-6
+59
Да кто вам и другим клубам мешал за копейки выцепить того же Опенду, который сейчас разрывает за Лейпциг, а в прошлом сезоне выжигал за Ланс? Ну по игре ведь сразу видно, что парень топарь. Теперь Лейпциг его меньше чем за 100 мультов не отпустит
+46
-8
+38
Да ты даже Бергвалля Тоттенхэму отдал,кого бы ты там подписал,такой же профнепригодный работник клуба как и любой человек из мед персонала Барсы
Жаль Алемани упустили,тот мало болтал и много пользы приносил
+34
-7
+27
То, что за игрока, который отыграл полгода на высоком уровне, борются все клубы - это нормально. Но то, что теперь за такого игрока платят больше, чем Реал заплатил за Роналду в 2009 - вот это настоящий бред. Трансферные цены сошли с ума.
+21
-6
+15
Ответ Леопардер
То, что за игрока, который отыграл полгода на высоком уровне, борются все клубы - это нормально. Но то, что теперь за такого игрока платят больше, чем Реал заплатил за Роналду в 2009 - вот это настоящий бред. Трансферные цены сошли с ума.
Так ты не только трансферные цены сравни в 2009 и 2024 во всем мире. Инфляция и все такое.
+10
-1
+9
Ответ KataDiaz
тоже удивлен, что топы не обратили внимаени ена него, по итогу забрал Лейпциг.
Лейпциг это витрина. На ведущих ролях в бундеслиге, играют в лч.Клуб создал себе имидж прокачивающего и дорого продающего клуба. Промежуточная ступенька между более слабым чемпионатом и топовым. Они нашли свою нишу, создали репутацию и к ним с удовольствием идут держа в уме возможное повышение.
+9
-1
+8
Ответ QWertY
Да кто вам и другим клубам мешал за копейки выцепить того же Опенду, который сейчас разрывает за Лейпциг, а в прошлом сезоне выжигал за Ланс? Ну по игре ведь сразу видно, что парень топарь. Теперь Лейпциг его меньше чем за 100 мультов не отпустит
тоже удивлен, что топы не обратили внимаени ена него, по итогу забрал Лейпциг.
+7
0
+7
Блин как же хочется(надеюст не только мне), чтобы Алемани вернулся в Барселону
+10
-3
+7
У вас просто нет денег
Даже на Бергвалля
+9
-3
+6
Ответ QWertY
Да кто вам и другим клубам мешал за копейки выцепить того же Опенду, который сейчас разрывает за Лейпциг, а в прошлом сезоне выжигал за Ланс? Ну по игре ведь сразу видно, что парень топарь. Теперь Лейпциг его меньше чем за 100 мультов не отпустит
Да не факт, что Опенда заиграл бы сразу в топе, тем более при Левандовски . Малколм , Афелай ,Дембеле и другим привет. Тут важна ментальность , и игрок должен развиваться постепенно , а топ клуб может сломать психологию.
+6
0
+6
Лапорта: «Подписал бы Негрейру».
+6
-2
+4
Ответ Леопардер
То, что за игрока, который отыграл полгода на высоком уровне, борются все клубы - это нормально. Но то, что теперь за такого игрока платят больше, чем Реал заплатил за Роналду в 2009 - вот это настоящий бред. Трансферные цены сошли с ума.
Ничего не бред, в сезон 08/09 Реал заработал 400 млн евро, в прошлом 830, вместе с доходами выросла и стоимость игроков
+5
-2
+3
Ответ Isshin88
Лапорта: «Подписал бы Негрейру».
"но такого уже нет на трансфером рынке"
+3
-1
+2
Ответ QWertY
Да кто вам и другим клубам мешал за копейки выцепить того же Опенду, который сейчас разрывает за Лейпциг, а в прошлом сезоне выжигал за Ланс? Ну по игре ведь сразу видно, что парень топарь. Теперь Лейпциг его меньше чем за 100 мультов не отпустит
Бычки так то за него 43млн € заплатили Лансу. Не такие уж и копейки для Барсы в нынешних реалиях.
+2
0
+2
Жаль, но игроки уровня праймовых Рональдиньо и ЭтоО сегодня в Барселону не пойдут.
+7
-5
+2
Ответ Kopola
Комментарий скрыт
Деку был лидером и лучшим игроком команды, которая, будучи середняком, смогла выиграть Лигу Чемпионов - единственный такой случай в XXI веке. Кстати, его и лучшим игроком того турнира признали.
+6
-4
+2
Он даже и носка Алемани не стоит
+2
0
+2
Бред! Естественно футболистов, уровня Роналдиньо, сейчас нет (если вообще когда-нибудь появятся...), но несколько очень хороших футболистов, на каждую позицию найти не составит труда. Проблема в другом - где найти деньги?!!!
Так, что Деку, лучше не трындеть, об отсутствии футболистов. Или он хочет, чтобы ему их отдали задаром? Может ему ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?!
+1
0
+1
Ответ Леопардер
То, что за игрока, который отыграл полгода на высоком уровне, борются все клубы - это нормально. Но то, что теперь за такого игрока платят больше, чем Реал заплатил за Роналду в 2009 - вот это настоящий бред. Трансферные цены сошли с ума.
Что за бред, Антони никогда в своей карьере не проводил полгода на высоком уровне
+1
0
+1
Ответ Kopola
Середняком? На состав поглядите для начало. Деку показывал хорошую игру по праздникам. Не было Винни характера и стабильности
Стартовый состав Порту на финал ЛЧ:

Витор Баия
Паулу Феррейра
Жорже Кошта
Рикарду Карвалью
Нуну Валенте
Коштинья
Педру Мендеш
Манише
Деку
Дерлей
Карлос Алберто

Это гранд мирового футбола, по-твоему? Я смотрю, ты живешь по принципу: "Опозорился один раз - позорься до конца"?
+3
-2
+1
Ответ Джанлука Нальюка
Лейпциг это витрина. На ведущих ролях в бундеслиге, играют в лч.Клуб создал себе имидж прокачивающего и дорого продающего клуба. Промежуточная ступенька между более слабым чемпионатом и топовым. Они нашли свою нишу, создали репутацию и к ним с удовольствием идут держа в уме возможное повышение.
все в точку. Лучше не скажешь. респект.
0
0
0
Ответ QWertY
Да кто вам и другим клубам мешал за копейки выцепить того же Опенду, который сейчас разрывает за Лейпциг, а в прошлом сезоне выжигал за Ланс? Ну по игре ведь сразу видно, что парень топарь. Теперь Лейпциг его меньше чем за 100 мультов не отпустит
Мне кажется сейчас такое количество перспективных футболистов молодых, что всем клубам, коих тоже не мало, просто физически не уследить за всеми.
При том перспективными как правильно было замечено, сейчас нарекают каждое полено пол года позабивавшее в юниорке
0
0
0
Ответ Леопардер
Стартовый состав Порту на финал ЛЧ: Витор Баия Паулу Феррейра Жорже Кошта Рикарду Карвалью Нуну Валенте Коштинья Педру Мендеш Манише Деку Дерлей Карлос Алберто Это гранд мирового футбола, по-твоему? Я смотрю, ты живешь по принципу: "Опозорился один раз - позорься до конца"?
Добрую половину я бы назвал грандами ) гол манише с левого угла штрафной на евро… просто песня )
+1
-1
0
Ответ Только Крылья
Так ты не только трансферные цены сравни в 2009 и 2024 во всем мире. Инфляция и все такое.
Я всё понимаю, но не до такой же степени, что Антони (прости Господи) купили дороже, чем Роналду
+2
-2
0
Ответ Barcelona 4ever
Блин как же хочется(надеюст не только мне), чтобы Алемани вернулся в Барселону
при следующем руководстве это возможно
0
0
0
Шиза
0
0
0
А потом бы по классике вернулся Гвардиола, и всех вас пинком на мороз
+2
-2
0
Барса сейчас как Милан,в ЛЧ они средненькие по игре и результатам клубы и не богатейшие как было раньше.
+1
-1
0
Почему бы Барсе не взять Икарди?
Вроде он и в тени,но как нап очень хорош
+1
-1
0
Неудачно вложились в алчного гоата, и в кабалу попали, и кубок ЛЧ не привез на Камп Ноу.😅
+8
-8
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий