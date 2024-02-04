Ван Дейк про 1:3 с «Арсеналом»: «Второй гол на моей совести – я должен был просто выбить мяч. После перерыва «Ливерпуль» доминировал, этот момент стал переломным»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Вирджил ван Дейк Алиссон Футбол

Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Арсенала».

В 23-м туре АПЛ «Ливерпуль» уступил со счетом 1:3. На 67-й минуте матча ошибки ван Дейка и Алиссона привели ко второму голу в ворота мерсисайдцев.

«Тяжелый день. Я беру на себя всю ответственность за второй [пропущенный гол], это был переломный момент игры. Я должен был сработать лучше и принять более взвешенное решение.

Это больно для меня и для всей команды. Особенно для меня. После перерыва мы были очень хороши, у нас были шансы. Мы доминировали, и атмосфера стала более нервной.

Поворотный момент был на моей совести. Я должен был просто выбить мяч. В футболе бывает так, что за долю секунды ты принимаешь неверное решение. Такие вещи случаются не так уж часто в моей карьере, но это нелегко. Я справлюсь с этим и извлеку урок. Но я беру на себя ответственность», – сказал защитник «Ливерпуля».

Глупейшие голы – главное в матче «Арсенала» с «Ливерпулем». Автогол рукой и фэйл Алиссона с Ван Дейком

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24 комментария
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Капитан, что сказать!
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+20
Вопрос перед матчем с нулевой вероятностью получения правильного ответа ....
Если Арсенал победит 3:1 и полностью переиграет соперника по игре, то кто будет говорить про доминацию на послематчевом интервью
Варианты ответов
1) Артета
2) Ван Дейк
+22
-4
+18
Доминировал с одним ударом в створ 🤣
+10
-1
+9
Ответ Sergey Kuznetsov
Капитан, что сказать!
Молодец, что хоть берет на себя ответственность, а ведь мог просто промолчать и никак не комментировать этот эпизод.
+12
-4
+8
Явно Дейк курнул забористой голландской травы
+5
-2
+3
Салиба может сказать тоже самое. Гола Ливерпуля не должно было быть.
+4
-2
+2
Ответ corazon blanco
Молодец, что хоть берет на себя ответственность, а ведь мог просто промолчать и никак не комментировать этот эпизод.
или как Магуаер - отправить какого-нибудь игрока прятать глаза на интервью
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+2
Помогите найти доминацию с 1 ударом в створ? Во втором тайме Арсенал продолжал давить , Ливерпуль ничего толкового не создал.
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+2
мужик
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0
+2
Ответ Леван Мкртчян
Вопрос перед матчем с нулевой вероятностью получения правильного ответа .... Если Арсенал победит 3:1 и полностью переиграет соперника по игре, то кто будет говорить про доминацию на послематчевом интервью Варианты ответов 1) Артета 2) Ван Дейк
Отлично завернул
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Ответ Леван Мкртчян
Вопрос перед матчем с нулевой вероятностью получения правильного ответа .... Если Арсенал победит 3:1 и полностью переиграет соперника по игре, то кто будет говорить про доминацию на послематчевом интервью Варианты ответов 1) Артета 2) Ван Дейк
Я даже сейчас отвечу Артета😅
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Слова не мальчика, но мужа, однако он начал часто ошибаться, в матчах с Норвичем и Челси из под него забивали голы, сегодня такое вот. Ошибаться не позорно, все люди, а не роботы, выше нос!!!
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Не переживай Ван Дейк, Алисон пендаля уже тебе дал за твой косяк.
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два зеркальных гола у команд. Что Салиба с Райа начудил, что Ван Дейк с Аллисоном
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Зачем нам подробности твоего детства?
+6
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Так, харе тырить цитаты у Артеты
+1
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Комментарий удален модератором
Ответ Sergey Kuznetsov
Капитан, что сказать!
Зато реакция Габриэля после пропущенного о многом говорит или его истерика когда Нуньес промазал или реакция Артеты будто бы ЛЧ взял
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Ответ Melissa Parker
Инашиу нужен Ливерпулю Ван Дейк макс 2 сезона отыграет и уже начинает косячить
Ван Дейк лучший ЦЗ в этом сезоне (в мире). Игры смотри или хотя бы статистику.
+1
-1
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