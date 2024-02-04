Ван Дейк про 1:3 с «Арсеналом»: «Второй гол на моей совести – я должен был просто выбить мяч. После перерыва «Ливерпуль» доминировал, этот момент стал переломным»
Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Арсенала».
В 23-м туре АПЛ «Ливерпуль» уступил со счетом 1:3. На 67-й минуте матча ошибки ван Дейка и Алиссона привели ко второму голу в ворота мерсисайдцев.
«Тяжелый день. Я беру на себя всю ответственность за второй [пропущенный гол], это был переломный момент игры. Я должен был сработать лучше и принять более взвешенное решение.
Это больно для меня и для всей команды. Особенно для меня. После перерыва мы были очень хороши, у нас были шансы. Мы доминировали, и атмосфера стала более нервной.
Поворотный момент был на моей совести. Я должен был просто выбить мяч. В футболе бывает так, что за долю секунды ты принимаешь неверное решение. Такие вещи случаются не так уж часто в моей карьере, но это нелегко. Я справлюсь с этим и извлеку урок. Но я беру на себя ответственность», – сказал защитник «Ливерпуля».
Глупейшие голы – главное в матче «Арсенала» с «Ливерпулем». Автогол рукой и фэйл Алиссона с Ван Дейком
Если Арсенал победит 3:1 и полностью переиграет соперника по игре, то кто будет говорить про доминацию на послематчевом интервью
Варианты ответов
1) Артета
2) Ван Дейк