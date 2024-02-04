«Челси» проиграл дважды подряд с общим счетом 3:8. Команда Почеттино не побеждает три матча

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» потерпел второе поражение подряд.

Команда Маурисио Почеттино дома уступила «Вулверхэмптону» – 2:4. 31 января ее обыграл «Ливерпуль» (1:4).

В целом «синие» не побеждают уже три матча. 26 января они сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0) в Кубке Англии. 7 февраля они проведут против бирмингемцев вторую игру.

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30 комментариев
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В прошлом сезоне казалось, что уже как бы и не очень больно на это смотреть. Но надо отдать должное, Пончику удалось невозможное, от игры вновь испытываешь полноценное отвращение.
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-1
+38
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
При Абрамовиче его б просто не взяли. Не дураки ж тогда работали.
+30
-2
+28
Дайте им ещё полмиллиарда. Может, тогда обыграют Вулвс
+20
-6
+14
Нужно было Дока Риверса назначать, пока был свободен, а теперь поздняк метаться((
+11
0
+11
Ответ S. A.
Дайте им ещё полмиллиарда. Может, тогда обыграют Вулвс
Ну при таких вложениях может появиться шанс хотя бы сыграть вничью. Дома.
+8
0
+8
Ответ S. A.
Дайте им ещё полмиллиарда. Может, тогда обыграют Вулвс
Двести из них уйдут на Матвиенко и Судакова.
+8
-4
+4
Казалось Челси в прошлом сезоне пробил дно,но видимо чемпионшип конечная остановка до дна
+4
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+3
Лёгкий календарь кончился. Бывает. Больше удивит, если Поч продолжит работу после двух показательных унижений.
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+3
Эчпочмак)
+2
0
+2
Поч не справляется. нужно что-то менять. так продолжаться не может
+1
0
+1
Как там смесь Мбаппе и Дебрюйне? Все ещё адаптируется ?
+1
0
+1
А я изначально говорил, что Поч еще хуже вариант чем Поттер🤭
+7
-6
+1
Ответ U
При Абрамовиче его б просто не взяли. Не дураки ж тогда работали.
Может и взяли бы. Они ему просто говна в команду не напокупали бы и он с нормальными игроками выше бы шел.
+3
-2
+1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Может и придется вылететь. Надо же каяться за годы грязных побед. Глянул в таблицу, Вулверхэмптон прямой конкурент. Читай, какому-нибудь МЮ или МС влетели если по старым расценкам смотреть.
Только вместе с Зенитом
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Ответ U
Щас бы болеть за Зенит и приходить рассуждать про грязные победы.)
У Зенита победы чистые, можно подумать в РПЛ сильнее команды есть. А вот за жирование на русской нефти Челски еще долго придется извиняться.
+3
-3
0
Честно говоря, после такого матча Тиагу Силва должен завершить карьеру
0
0
0
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Может и придется вылететь. Надо же каяться за годы грязных побед. Глянул в таблицу, Вулверхэмптон прямой конкурент. Читай, какому-нибудь МЮ или МС влетели если по старым расценкам смотреть.
Щас бы болеть за Зенит и приходить рассуждать про грязные победы.)
+3
-3
0
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Может и взяли бы. Они ему просто говна в команду не напокупали бы и он с нормальными игроками выше бы шел.
Может ему еще из АПЛ теперь вылететь, раз у нас менеджмент дурной?
Сегодня против нас не сборная мира была.
Разумеется он вы был выше при более вменяемой трансферной политике. Просто он сам - часть этой невменяемой трансферной политики.
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Да не бейте лежачего, уже понятно, что этот сезон провал, или 8-е или 12-е место, нет разницы, выше в таблице Челси не светит быть. Собраться и побороться за кубки лиги и Англии нужно. Правда шансов с такой игрой не много. А Почетино нужно оставить до конца сезона, смена тренера сейчас ухудшит ситуацию еще больше.
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Сезон всё равно слит уже. Надо избавляться, как можно быстрее от этого днаря. И пусть уже другой тренер строит новую команду
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Все признаки схемы по легализации доходов полученных преступным путем.
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Челси "великолепен".
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