«Челси» проиграл дважды подряд с общим счетом 3:8. Команда Почеттино не побеждает три матча

«Челси» потерпел второе поражение подряд.

Команда Маурисио Почеттино дома уступила « » – 2:4. 31 января ее обыграл «Ливерпуль» (1:4).

В целом «синие» не побеждают уже три матча. 26 января они сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0) в Кубке Англии. 7 февраля они проведут против бирмингемцев вторую игру.