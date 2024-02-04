«Челси» проиграл дважды подряд с общим счетом 3:8. Команда Почеттино не побеждает три матча
«Челси» потерпел второе поражение подряд.
Команда Маурисио Почеттино дома уступила «Вулверхэмптону» – 2:4. 31 января ее обыграл «Ливерпуль» (1:4).
В целом «синие» не побеждают уже три матча. 26 января они сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0) в Кубке Англии. 7 февраля они проведут против бирмингемцев вторую игру.
Сегодня против нас не сборная мира была.
Разумеется он вы был выше при более вменяемой трансферной политике. Просто он сам - часть этой невменяемой трансферной политики.