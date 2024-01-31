Хави после ухода из «Барсы» сделает перерыв на год, чтобы побыть с семьей. Тренер готов рассмотреть предложения из АПЛ, Серии А и Бундеслиги – в «экзотическую» лигу он не поедет (As)

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Пеп Гвардиола высшая лига Катар Футбол

Хави планирует сделать перерыв в работе после ухода из «Барселоны».

По информации As, испанец хочет уделять больше времени своей семье. После ухода из «Барселоны» в конце сезона Хави планирует сделать паузу в тренерской карьере на год, как это сделал Пеп Гвардиола после ухода из каталонского клуба в 2012 году.

После перерыва Хави намерен возглавить один из клубов топ-5 лиг Европы за пределами Испании – приоритетом для испанца является работа в АПЛ, однако он также не исключает возможность поработать в Серии А или Бундеслиге и готов рассмотреть предложения во время отпуска. При этом Хави не рассматривает возвращение в Катар или работу в другом экзотическом чемпионате, поскольку считает это пройденным этапом в своей карьере.

Также сообщается, что в долгосрочной перспективе Хави не исключает возвращения в «Барселону» в другой роли. Во время перерыва Хави продолжит поддерживать связь с клубом и игроками.

10 неочевидных мыслей Хави-тренера. Надеялся стать Фергюсоном для «Барсы» и говорил про мадридизм

75 комментариев
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Не понятно в чем юмор на этой ветке. Хави в АПЛ многие клубы позовут. Испанцев в АПЛ любят, результат у Хави есть он Примеру с Барсой выиграл. Понятно что это будет не МС или Ливерпуль, но честно он ни чем не хуже Почеттино или тен Хага, а так в АПЛ и сейчас куча физруков без каких либо серьезных успехов. Если бы в АПЛ было бы 20 победителей ЛЧ, то шутки что Хави никто не позовёт были бы смешными, а так глупость.
+56
-20
+36
Ответ Syndycate
Да он оптимист) В лучшем случае получит предложение из Чемпионшипа или Сегунды
Скорее он реалист. В современном мире имя много значит. Топовым, в прошлом, футболистам стали часто давать сразу топ клубы. А Хави уже тренировал Барселону, и делал её чемпионом. Каким бы мемным он не стал в этом году, но думаю работу в условной Роме он спокойно получит.
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+33
Да он оптимист) В лучшем случае получит предложение из Чемпионшипа или Сегунды
+59
-28
+31
Ответ Тухель
Не понятно в чем юмор на этой ветке. Хави в АПЛ многие клубы позовут. Испанцев в АПЛ любят, результат у Хави есть он Примеру с Барсой выиграл. Понятно что это будет не МС или Ливерпуль, но честно он ни чем не хуже Почеттино или тен Хага, а так в АПЛ и сейчас куча физруков без каких либо серьезных успехов. Если бы в АПЛ было бы 20 победителей ЛЧ, то шутки что Хави никто не позовёт были бы смешными, а так глупость.
Не хуже Почеттино? Человек из Тоттенхэма сделал сильнейшую команду в их истории, постоянно боровшуюся за самые высокие места в апл, выводил шпор в финал ЛЧ, и все это с минимальными трансферами. При нем футбол получил Кейна, Сона, пикового Эриксена и еще много футболистов, которые показывали свой лучший футбол именно у аргентинца. Да, не получилось чего-то особенного в ПСЖ, но назовите хоть одного тренера, у которого там получилось. Сейчас в Челси показывает неплохие результаты в условиях тех безрассудных управленческих решений, которые привели клуб в глубочайшую депрессию еще до его прихода, а с ним результаты мало-мальски начали появляться . При всем уважении к Хави, но победа в лиге двух с половиной команд не самая сложная тренерская задача, как мне кажется. А уж про постоянные обсеры испанца в еврокубках я и не вспоминаю. Так что тут сравнение совершенно некорректное
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Ответ Дмитрий Шмелев
не и смотрю ч Испании но,вопрос к болелам барсы ,он же вроде выиграл чемпионат,вроде свой,ну это же мечта,что ни так то,дать время и средства ,не понимаю к нему претензий..поясните..
так его именно из болельщиков никто особо не трогал (хотя были индивиды, но это не отражало общего настроя и даже мнения большинства , надеюсь ты не ориентируешься на плюсики в новостях о барселоне в этом вопросе). Мне, например, жалко что он уходит. Травля огранизована исключительно прессой .
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Хави в МЮ, Тен Хага в Барсу:)
+14
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+9
Ответ Syndycate
Да он оптимист) В лучшем случае получит предложение из Чемпионшипа или Сегунды
Я бы хави не позвал даже свои грядки вскапывать. На второй упадет на землю с рыданием, что его труды не ценят
+19
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+8
Ответ Вечно в бане
Так смотреть надо. Чемпионат выиграл с лютым оверперформансом в обороне, плюс Мадрид весь сезон непонятно во что играл. А игры у Хави не было и нет. Тухло, серо и беспросветно. Давать время надо, когда есть качество игры, прогресс и есть понимание в какую сторону движется команда, но нет результата. А тут все ровно наоборот.
Игры нет, поэтому Барселона лучшая в чемпионате по ожидаемым голам и очкам
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Но ведь Барселона и есть семья. Так с кем он хочет побыть?
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+4
Ответ Дмитрий Шмелев
не и смотрю ч Испании но,вопрос к болелам барсы ,он же вроде выиграл чемпионат,вроде свой,ну это же мечта,что ни так то,дать время и средства ,не понимаю к нему претензий..поясните..
Так смотреть надо. Чемпионат выиграл с лютым оверперформансом в обороне, плюс Мадрид весь сезон непонятно во что играл.
А игры у Хави не было и нет. Тухло, серо и беспросветно. Давать время надо, когда есть качество игры, прогресс и есть понимание в какую сторону движется команда, но нет результата. А тут все ровно наоборот.
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-4
+4
Ответ Кирилл
За прошлый год Хави огромное спасибо - он вытащил из команды все, что мог, и взял титулы. Претензии к конкретно к этому сезону: пропускают голы на первой минуте матча или в принципе первыми, из-за чего приходится отыгрываться; очень блеклая игра при прекрасном наборе футболистов; проиграли уже 2 турнира без шансов, в которых могли за что-то побороться. Ну и то, что он сейчас говорит про Барселону и работу в ней - тоже не красит его.
Это матч-то с Атлетиком в кубке был "без шансов" ? =))))) да уж , спорить даже не буду , это просто смешно
+4
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+3
Хави отличный тренер. Тут вопрос давления и ожиданий. И не пытайтесь принижать его заслуги. Относительно команды кумана он проделал отличную работу. Тот же Лукомский на стримах оценивает его работу,за 2 сезона,межлду хорошо и отлично. Утверждает,что по цифрам Барса самая создающая команда Ла Лиги. Жаль,что прошлогодняя команда развалилась,но это из-за ухода Бускетса и одеревенения Левандовски.
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-7
+2
Ответ distress of ignorance
Хочет по стопам Гвардиолы пойти
Значит, в "Брешиа".
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+2
Хочет по стопам Гвардиолы пойти
+4
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+2
Записывайтесь о очередь клубы АПЛ, Бундеслиги и Серии А
+2
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Ответ Арагорн сын Араторна
Не хуже Почеттино? Человек из Тоттенхэма сделал сильнейшую команду в их истории, постоянно боровшуюся за самые высокие места в апл, выводил шпор в финал ЛЧ, и все это с минимальными трансферами. При нем футбол получил Кейна, Сона, пикового Эриксена и еще много футболистов, которые показывали свой лучший футбол именно у аргентинца. Да, не получилось чего-то особенного в ПСЖ, но назовите хоть одного тренера, у которого там получилось. Сейчас в Челси показывает неплохие результаты в условиях тех безрассудных управленческих решений, которые привели клуб в глубочайшую депрессию еще до его прихода, а с ним результаты мало-мальски начали появляться . При всем уважении к Хави, но победа в лиге двух с половиной команд не самая сложная тренерская задача, как мне кажется. А уж про постоянные обсеры испанца в еврокубках я и не вспоминаю. Так что тут сравнение совершенно некорректное
У Тухеля в ПСЖ получилось. Был уволен из-за нефутбольных причин.
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Не удивлюсь, если "отдохнуть годик как Пеп" были его же слова. Любит Хави сравнивать себя с лучшими
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Он будто Клоппа косплеет, только результаты не получится закосплеить.
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АПЛ, Серия А и Бундеслига - на меньшее, - не согласен! У того же Симеони таких понтов не наблюдается и понятно - он же работающий тренер, а не болтающий почем зря...
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Ответ Вечно в бане
Так смотреть надо. Чемпионат выиграл с лютым оверперформансом в обороне, плюс Мадрид весь сезон непонятно во что играл. А игры у Хави не было и нет. Тухло, серо и беспросветно. Давать время надо, когда есть качество игры, прогресс и есть понимание в какую сторону движется команда, но нет результата. А тут все ровно наоборот.
я вот с вами кроосально не согласен,Аллегри тому пример )))
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Ответ d3fstqd
Не удивлен, что "та" Барса недобрала кучу трофеев после ухода Пуйоля. Когда у тебя такие лидеры как Хави... Человек потренировал шейхов, пришел на пару сезонов в Барсу и всё - нужен год отдыха.
што? Какая "та" барса была с 14 года, когда Пуйоль ушёл?
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Ответ Nike of FW
Это матч-то с Атлетиком в кубке был "без шансов" ? =))))) да уж , спорить даже не буду , это просто смешно
Вы хотите сказать, что Барселона была лучше Атлетика на протяжении всего матча ?
Барселона была лучше только в первом тайме - и все.

Что во втором тайме, что в дополнительное время Атлетик был в тысячу раз заряженнее и выглядел лучше Барселоны: у Барселоны за второй тайм + дополнительное время xG в сумме равен 0.79, а у Атлетика - 4.02.

Знаю, вы сейчас приведете в пример выходы один на один Ямаля, которые случились чисто из-за косяков защиты Атлетика.
Но какие-нибудь еще моменты, явно опасные, сможете привести у Барселоны за это время ?
Лично я что-то не помню таковых.
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Ответ Nike of FW
я же сказал - "спорить даже не буду" =)))). у вас там своя волна где барселона проиграла "без шансов" при этом "сейчас приведете в пример выходы один на один Ямаля, которые случились чисто из-за косяков защиты Атлетика." приоткрою футбольную тайну - почти все голы из за ошибок/косяков обороняющейся команды.
Ну мне интересна же ваша точка зрения - что в этом такого, разве сложно ответить ?)

Можете ответить тогда на вопрос: какие опасные моменты Барселона смогла создать (именно создать) во втором тайме и дополнительное время ?
Барселона во втором тайме просто встала, в то время как Атлетик начал давить по всем фронтам.

Да и в голе Левы, если так уж взять, просто повезло ему - я уж надеюсь вы тут спорить не будете )
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Ответ Кирилл
Ну мне интересна же ваша точка зрения - что в этом такого, разве сложно ответить ?) Можете ответить тогда на вопрос: какие опасные моменты Барселона смогла создать (именно создать) во втором тайме и дополнительное время ? Барселона во втором тайме просто встала, в то время как Атлетик начал давить по всем фронтам. Да и в голе Левы, если так уж взять, просто повезло ему - я уж надеюсь вы тут спорить не будете )
под ваши формулировки можно натянуть "сову на глобус "
@повезло@, @смогла создать (именно создать)@, @без шансов@ ...... мне сложно отвечать на такие вопросы.

прессинг, насколько я понимаю мы в "имено создать " не включаем гол левандовского - повезло. гол ямаля- повезло. Два выхода 1 на 1 того же ямаля - не шансы .

А победный гол Атлетика с двумя рикошетами от игрока и от штанги это прямо создать-создать.

Я не говорю что Атлетик победил не заслуженно или что -то такое но когда говрят "без шансов" - ну извините .
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Ответ distress of ignorance
Я имел в виду по стопам Гвардиоы-тренера) После Барсы он в Баварию пошел
Я понял. Просто решил приколоться и пошутить.
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Ответ Artem Ka
Потому что чудаки на букву М)) Забавно, что в зе бесте он, вроде, четвертый) но фанатом хромой полубанкротной Барсы нужны и титулы, и игра, и свои воспитанники в составе и тд))
Забыли про 21 год) всё хотят выиграть)
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Ответ Дмитрий Рабко
Значит, в "Брешиа".
Я имел в виду по стопам Гвардиоы-тренера) После Барсы он в Баварию пошел
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Ответ Арагорн сын Араторна
Не хуже Почеттино? Человек из Тоттенхэма сделал сильнейшую команду в их истории, постоянно боровшуюся за самые высокие места в апл, выводил шпор в финал ЛЧ, и все это с минимальными трансферами. При нем футбол получил Кейна, Сона, пикового Эриксена и еще много футболистов, которые показывали свой лучший футбол именно у аргентинца. Да, не получилось чего-то особенного в ПСЖ, но назовите хоть одного тренера, у которого там получилось. Сейчас в Челси показывает неплохие результаты в условиях тех безрассудных управленческих решений, которые привели клуб в глубочайшую депрессию еще до его прихода, а с ним результаты мало-мальски начали появляться . При всем уважении к Хави, но победа в лиге двух с половиной команд не самая сложная тренерская задача, как мне кажется. А уж про постоянные обсеры испанца в еврокубках я и не вспоминаю. Так что тут сравнение совершенно некорректное
Особенно учитывая, что для Реала - ЛаЛига не самый важный турнир
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Ответ Дмитрий Рабко
Я понял. Просто решил приколоться и пошутить.
А. ну окей, сорри за душность)
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Что-бы каталонские слёзы добрались и до туманного альбиона. Кому интересно там нытик нужен? Он вообще в курсе, что там журналисты не питбули как в Испании, в Англии драконы
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