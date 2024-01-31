Хави после ухода из «Барсы» сделает перерыв на год, чтобы побыть с семьей. Тренер готов рассмотреть предложения из АПЛ, Серии А и Бундеслиги – в «экзотическую» лигу он не поедет (As)

Хави планирует сделать перерыв в работе после ухода из «Барселоны».

По информации As, испанец хочет уделять больше времени своей семье. После ухода из «Барселоны» в конце сезона Хави планирует сделать паузу в тренерской карьере на год, как это сделал после ухода из каталонского клуба в 2012 году.

После перерыва Хави намерен возглавить один из клубов топ-5 лиг Европы за пределами – приоритетом для испанца является работа в , однако он также не исключает возможность поработать в Серии А или Бундеслиге и готов рассмотреть предложения во время отпуска. При этом Хави не рассматривает возвращение в Катар или работу в другом экзотическом чемпионате, поскольку считает это пройденным этапом в своей карьере.

Также сообщается, что в долгосрочной перспективе Хави не исключает возвращения в «Барселону» в другой роли. Во время перерыва Хави продолжит поддерживать связь с клубом и игроками.

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