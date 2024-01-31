Хави после ухода из «Барсы» сделает перерыв на год, чтобы побыть с семьей. Тренер готов рассмотреть предложения из АПЛ, Серии А и Бундеслиги – в «экзотическую» лигу он не поедет (As)
Хави планирует сделать перерыв в работе после ухода из «Барселоны».
По информации As, испанец хочет уделять больше времени своей семье. После ухода из «Барселоны» в конце сезона Хави планирует сделать паузу в тренерской карьере на год, как это сделал Пеп Гвардиола после ухода из каталонского клуба в 2012 году.
После перерыва Хави намерен возглавить один из клубов топ-5 лиг Европы за пределами Испании – приоритетом для испанца является работа в АПЛ, однако он также не исключает возможность поработать в Серии А или Бундеслиге и готов рассмотреть предложения во время отпуска. При этом Хави не рассматривает возвращение в Катар или работу в другом экзотическом чемпионате, поскольку считает это пройденным этапом в своей карьере.
Также сообщается, что в долгосрочной перспективе Хави не исключает возвращения в «Барселону» в другой роли. Во время перерыва Хави продолжит поддерживать связь с клубом и игроками.
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А игры у Хави не было и нет. Тухло, серо и беспросветно. Давать время надо, когда есть качество игры, прогресс и есть понимание в какую сторону движется команда, но нет результата. А тут все ровно наоборот.
Барселона была лучше только в первом тайме - и все.
Что во втором тайме, что в дополнительное время Атлетик был в тысячу раз заряженнее и выглядел лучше Барселоны: у Барселоны за второй тайм + дополнительное время xG в сумме равен 0.79, а у Атлетика - 4.02.
Знаю, вы сейчас приведете в пример выходы один на один Ямаля, которые случились чисто из-за косяков защиты Атлетика.
Но какие-нибудь еще моменты, явно опасные, сможете привести у Барселоны за это время ?
Лично я что-то не помню таковых.
Можете ответить тогда на вопрос: какие опасные моменты Барселона смогла создать (именно создать) во втором тайме и дополнительное время ?
Барселона во втором тайме просто встала, в то время как Атлетик начал давить по всем фронтам.
Да и в голе Левы, если так уж взять, просто повезло ему - я уж надеюсь вы тут спорить не будете )
@повезло@, @смогла создать (именно создать)@, @без шансов@ ...... мне сложно отвечать на такие вопросы.
прессинг, насколько я понимаю мы в "имено создать " не включаем гол левандовского - повезло. гол ямаля- повезло. Два выхода 1 на 1 того же ямаля - не шансы .
А победный гол Атлетика с двумя рикошетами от игрока и от штанги это прямо создать-создать.
Я не говорю что Атлетик победил не заслуженно или что -то такое но когда говрят "без шансов" - ну извините .