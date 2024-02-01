Андерсон про «МЮ»: «Если хотите купить кого-то за 100 млн, купите Неймара. «Юнайтед» платит 70-90 млн за тех, кого нет смысла брать. Клуб в отчаянии, там бардак»

Теги Манчестер Юнайтед Андерсон премьер-лига Англия Неймар Футбол

Андерсон раскритиковал то, как организована работа в «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня маленькие клубы приезжают на «Олд Траффорд», не испытывая страха.

«МЮ» не знает, какого тренера назначить, кто главный, – там бардак. Иногда клуб делает очень серьезные ошибки на рынке. Если вы собираетесь заплатить 100 млн евро за футболиста, то заплатите за Неймара, за того, кто вносит решающий вклад.

«МЮ» платит 70, 80, 90 млн евро за тех, подписывать кого нет смысла. Клуб в таком отчаянии, что он согласен на кого угодно», – заявил бывший полузащитник «Юнайтед».

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32 комментария
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Точно, Неймара. Они как раз с Рэшфордом будут в казино играть и деньги для МЮ добывать
+58
-3
+55
Ответ KING_OF_RUSSIA
Сейчас смотрел матч арабов против Интера Маями, поймал себя на мысли, что Талиска смотрится лучше любого напа из МЮ
Антони тоже против Ньюпорт Каунти нормально смотрелся
+28
-1
+27
За Неймара сейчас 100 отдать это совсем надо без мозгов быть.
+29
-3
+26
За Неймара сотка, значит один лям за 1 кг с его веса.
+11
-1
+10
Ответ ОттоДракула
За Неймара сейчас 100 отдать это совсем надо без мозгов быть.
Я надеюсь, что он образно говорит
Тип по уровню игрока

Иначе оч странно, хаха
+9
-1
+8
Сейчас смотрел матч арабов против Интера Маями, поймал себя на мысли, что Талиска смотрится лучше любого напа из МЮ
+9
-3
+6
Ответ ОттоДракула
За Неймара сейчас 100 отдать это совсем надо без мозгов быть.
Они могли дать раньше, ПСЖ его выставлял на трансфер и до этого. Покерист был всяко лучше Антони, Марсьяля или Маунта, очевидно.
+4
0
+4
Неймар в АПЛ будет в лазарете 10 месяцев в году.
+3
0
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Точно, Неймара. Они как раз с Рэшфордом будут в казино играть и деньги для МЮ добывать
Ага. Всё на зеро.))
+3
0
+3
Ответ Капибарбер
Ну Талисыч и объективно лучший игрок чемпа после конечно же Митровича и Малькома
Роналду лучший бомбардир и ассистент лиги, но чел из секты естественно назовёт кого угодно, но не его)) Но Талиска объективно неплох
+2
0
+2
Две победы подряд мю и все что было до, опять забудут. «Тен Хаг нащупал игру» и т.д
+3
-1
+2
МЮ конечно иногда странные сделки проворачивает, но отдать сейчас за Неймара сотню - это уровень совершенно новый, недоступный даже манкам )
+1
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+1
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Точно, Неймара. Они как раз с Рэшфордом будут в казино играть и деньги для МЮ добывать
он просто не видел будку Нея на свежих фотках, МЮ придется дополнительную столовку открывать, чтобы прокормить его
+1
0
+1
А мне кажется, что новый вызов вроде АПЛ это единственное, что может снова вернуть Неймару желание нормально тренироваться и играть в футбол.
+2
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Неймар еще себя мог показать. Это талант
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Говорит Андерсон, который по сути не оправдал надежд)
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Андерсон сам трансфер из категории Антони и Санчо.
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«Да что ты черт подбери такое несешь»(с)
Но в целом посыл правильный, лузеров каких-то набирают за баснословные деньги, есть игроки которые прийдут и дадут результат 100%
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Ответ ОттоДракула
За Неймара сейчас 100 отдать это совсем надо без мозгов быть.
Если только драхм 😅
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Ответ ОттоДракула
За Неймара сейчас 100 отдать это совсем надо без мозгов быть.
Неймар утратил интерес к футболу после ЧМ - может к следующему ЧМ интерес к игре у него вернётся... А может и нет
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Ответ Н.Ф.
Неймар в АПЛ будет в лазарете 10 месяцев в году.
В Бразилии на пляже с лангеткой на ноге и справкой от травмотолога.
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35 лет, а с головой как 85летнего
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
Антони тоже против Ньюпорт Каунти нормально смотрелся
есть такое, но тут прямые сравнения и недоступны
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0
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Ответ Капибарбер
Ну Талисыч и объективно лучший игрок чемпа после конечно же Митровича и Малькома
Талиска, если перейдет в МЛС , тоже будет лучшим игроком чемпионата . Безальтернативно
+2
-2
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
Антони тоже против Ньюпорт Каунти нормально смотрелся
Его правда съели и он не смог убежать и сделать что-то осмысленное, но как говорится - раз в год…
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