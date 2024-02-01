Андерсон про «МЮ»: «Если хотите купить кого-то за 100 млн, купите Неймара. «Юнайтед» платит 70-90 млн за тех, кого нет смысла брать. Клуб в отчаянии, там бардак»
Андерсон раскритиковал то, как организована работа в «Манчестер Юнайтед».
«Сегодня маленькие клубы приезжают на «Олд Траффорд», не испытывая страха.
«МЮ» не знает, какого тренера назначить, кто главный, – там бардак. Иногда клуб делает очень серьезные ошибки на рынке. Если вы собираетесь заплатить 100 млн евро за футболиста, то заплатите за Неймара, за того, кто вносит решающий вклад.
«МЮ» платит 70, 80, 90 млн евро за тех, подписывать кого нет смысла. Клуб в таком отчаянии, что он согласен на кого угодно», – заявил бывший полузащитник «Юнайтед».
Тип по уровню игрока
Иначе оч странно, хаха
Но в целом посыл правильный, лузеров каких-то набирают за баснословные деньги, есть игроки которые прийдут и дадут результат 100%