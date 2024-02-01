Андерсон про «МЮ»: «Если хотите купить кого-то за 100 млн, купите Неймара. «Юнайтед» платит 70-90 млн за тех, кого нет смысла брать. Клуб в отчаянии, там бардак»

Андерсон раскритиковал то, как организована работа в «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня маленькие клубы приезжают на «Олд Траффорд», не испытывая страха.

« » не знает, какого тренера назначить, кто главный, – там бардак. Иногда клуб делает очень серьезные ошибки на рынке. Если вы собираетесь заплатить 100 млн евро за футболиста, то заплатите за , за того, кто вносит решающий вклад.

«МЮ» платит 70, 80, 90 млн евро за тех, подписывать кого нет смысла. Клуб в таком отчаянии, что он согласен на кого угодно», – заявил бывший полузащитник «Юнайтед».