Джейми Каррагер: «Меня беспокоит рост Лисандро. Я бы никогда не купил такого низкого защитника. У центральных рост должен быть 190-195 см – для стандартов»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лисандро Мартинес Футбол

Джейми Каррагер считает Лисандро Мартинеса слишком низким игроком для АПЛ.

Рост игрока «Манчестер Юнайтед» – 175 сантиметров. 

«Я уже говорил это, когда «Манчестер Юнайтед» его подписывал его, но меня беспокоит рост Лисандро Мартинеса. Если бы я был тренером, я бы никогда не купил такого низкого защитника, и дело не только в нем. Он мне нравится как игрок, у него отличный дух, он блестяще владеет мячом, он агрессивен. 

Лет 20 назад я играл на позиции крайнего защитника. Обычно в схеме было 4 защитника, и один из крайних защитников тоже был высоким – его задействовали при стандартах. 

Но футбол сейчас таков, что крайние защитники уже почти как вингеры, в командах не так много крупных игроков, так что крайние защитники больше не самые высокие игроки. Сейчас команды не так часто играют с высоким нападающим.

Так что у пары центральных защитников должен быть рост 190-195 см – чисто для игры на стандартах. У команды должны быть хотя бы  эти два столпа», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте Stick to Football.

Каррагер о Лисандро: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ»

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каннаваро, Айяла поспорят
+65
-4
+61
Ответ UnforgivenX2
Каннаваро, Айяла поспорят
а Пуйоль
+54
-2
+52
Лучше бы Каррагера беспокоило то, что он никудышный эксперт, и почти все его заявления - это просто поднять шум
+44
-16
+28
Ответ Сергей Иванчук
В прошлом сезоне Лисандро заткнул рты всяким каррагерам, которые про рост его что-то рассказывали. Но у Джейми, видимо, бачок потик и решил шарманку по новой завести
Особенно, в матче с Ливерпулем заткнул, да. Так, что после пятого пропущенного заменили, чтобы не продолжил феерию против беспомощного нападения скаузеров.
+21
-6
+15
В прошлом сезоне Лисандро заткнул рты всяким каррагерам, которые про рост его что-то рассказывали. Но у Джейми, видимо, бачок потик и решил шарманку по новой завести
+20
-11
+9
Ответ Никита Алексеев
Лучше бы Каррагера беспокоило то, что он никудышный эксперт, и почти все его заявления - это просто поднять шум
Он же сказал, для апл. Да и наверное низкорослых защитников топового уровня одной руки хватит пересчетать. Айала, Пуйоль, Каннаваро мб коло туре ещё и короткое время Маскерано
+8
0
+8
Ответ дима кушов
Да даже далеко ходить не нужно. На ЧМ он провел топ турнир.
ну, он был всё же запасной, а топ-турнир провели Кики Ромеро и такой же низкий Отаменди :)
+7
0
+7
Все мы помним как рост помогал Каррагеру танцевать брейк-данс у Золы

https://youtu.be/y-H7SFRza2c?si=Np8QrZG6n7CbYPW7
+8
-1
+7
Чёт рост Пуйоля никогда никого не беспокоил
+6
-1
+5
Он же в прошлом сезоне уже переобувался относительно его роста, как же любят эти эксперты быть флюгерами.
+6
-2
+4
Ответ Aidos9419
а Пуйоль
Пуйоль 18х
+4
0
+4
Ответ UnforgivenX2
Каннаваро, Айяла поспорят
Да даже далеко ходить не нужно.
На ЧМ он провел топ турнир.
+10
-7
+3
Ответ Никита Алексеев
Лучше бы Каррагера беспокоило то, что он никудышный эксперт, и почти все его заявления - это просто поднять шум
Главное,что он в медиа) А плохого пиара не бывает.
+4
-1
+3
Ответ Никита Алексеев
Лучше бы Каррагера беспокоило то, что он никудышный эксперт, и почти все его заявления - это просто поднять шум
Отличный он эксперт. Передача Monday night football с ним и Гарри Невиллом - просто шикарная была. Но ты просто английским наверное не владеешь в должной степени, чтобы в оригинале смотреть.

Просто он много говорит, реально в Ливерпуле люди очень болтливые. А самые кликбейтные и неудачные нарезки его болтовни здесь публикуют.
+4
-1
+3
А размер его пениса не смущает? Каннаваро так-то невысокий.
+6
-3
+3
Ответ Xfoog
Чёт рост Пуйоля никогда никого не беспокоил
У пуйоля волосы в игре были густые и шелковистые
+3
0
+3
Карра все больше и больше чуши несёт в последние год-два
+4
-1
+3
Ответ UnforgivenX2
Каннаваро, Айяла поспорят
С чем поспорят? Он говорит, что раньше в командах было больше крупных игроков кроме цз, а теперь совсем мало, поэтому низкорослый цз теперь роскошь, некому будет играть наверху

Так это или не так, можно спорить, но причём тут Айяла? Он занимался комплектованием команд тогда и сейчас что ли?
+3
-1
+2
Ответ Aidos9419
скорее 17х
это когда подстрижен (то есть никогда)
+2
0
+2
Ответ Nickolay Lyskov
И это правда. Как и то, что многие команды все же стараются использовать в свою пользу его рост. Кто не умеет - сталкиваются с проблемами. У кого получается, как у того же Ливерпуля, вовсю пользуются этим. Лисандро - хороший защитник, но, как ни крути, рост - его слабое место. При том наборе защитников, что в МЮ, его место в старте вполне заслуженно. Но хотел бы я на его месте видеть, к примеру, ван Дейка? Скорее да, чем нет.
Конечно, у ван Дейка за счет роста есть преимущества. Но если бы у меня был выбор, я бы выбирал не вместо, а вместе.
+2
0
+2
Для современных гибридных схем это вообще не проблема
Да и хватает "классических" цз с подобным ростом
+2
0
+2
Лисандро неплох для АПЛ, странно, что его до сих пор еще кто-то пытается критиковать.

Из всех хотелок Тен Хага, которых ему взяли, это одзначно лучший трансфер с отрывом.
+2
0
+2
Мостовой снимай маску я тебя узнал 😄
+3
-1
+2
Лисандро уже даже со стандарта в прошлом сезоне Арсеналу всунул, а этот всё не уймется
+3
-1
+2
Маскерано не плох был
+1
0
+1
Ответ Oviovionfly
Он же сказал, для апл. Да и наверное низкорослых защитников топового уровня одной руки хватит пересчетать. Айала, Пуйоль, Каннаваро мб коло туре ещё и короткое время Маскерано
конечно , исключения то они всегда есть, вообще странно, что он того же Маскерано не упомянул с которым он в Ливерпуле играл
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Лучше бы Каррагера беспокоило то, что он никудышный эксперт, и почти все его заявления - это просто поднять шум
Не согласен. У Карры есть свое мнение и оно порой очень интересное, в отличие от всяких популюг. Даже тут в его словах есть доля правды, хоть я и другого мнения на счет Лисандро
+1
0
+1
Ответ Сергей Иванчук
Справедливости ради, там в штаны наделала вся команда. Опозорился он, опозорились остальные. Но это не отменяет отличного прошлого сезона. И был далеко не последним, кто принес Де Хеа Золотую перчатку
И это правда. Как и то, что многие команды все же стараются использовать в свою пользу его рост. Кто не умеет - сталкиваются с проблемами. У кого получается, как у того же Ливерпуля, вовсю пользуются этим. Лисандро - хороший защитник, но, как ни крути, рост - его слабое место. При том наборе защитников, что в МЮ, его место в старте вполне заслуженно. Но хотел бы я на его месте видеть, к примеру, ван Дейка? Скорее да, чем нет.
+2
-1
+1
Ответ UnforgivenX2
ну, он был всё же запасной, а топ-турнир провели Кики Ромеро и такой же низкий Отаменди :)
183 это низкий?
Нико прекрасно играл в АПЛ с таким ростом
+1
0
+1
Можно подумать, что это главная проблема Юнайтед, ага...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий