Джейми Каррагер: «Меня беспокоит рост Лисандро. Я бы никогда не купил такого низкого защитника. У центральных рост должен быть 190-195 см – для стандартов»

Джейми Каррагер считает Лисандро Мартинеса слишком низким игроком для АПЛ.

Рост игрока «Манчестер Юнайтед» – 175 сантиметров.

«Я уже говорил это, когда «Манчестер Юнайтед» его подписывал его, но меня беспокоит рост Лисандро Мартинеса. Если бы я был тренером, я бы никогда не купил такого низкого защитника, и дело не только в нем. Он мне нравится как игрок, у него отличный дух, он блестяще владеет мячом, он агрессивен.

Лет 20 назад я играл на позиции крайнего защитника. Обычно в схеме было 4 защитника, и один из крайних защитников тоже был высоким – его задействовали при стандартах.

Но футбол сейчас таков, что крайние защитники уже почти как вингеры, в командах не так много крупных игроков, так что крайние защитники больше не самые высокие игроки. Сейчас команды не так часто играют с высоким нападающим.

Так что у пары центральных защитников должен быть рост 190-195 см – чисто для игры на стандартах. У команды должны быть хотя бы эти два столпа», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте Stick to Football.

Каррагер о Лисандро: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ»