Джейми Каррагер: «Меня беспокоит рост Лисандро. Я бы никогда не купил такого низкого защитника. У центральных рост должен быть 190-195 см – для стандартов»
Джейми Каррагер считает Лисандро Мартинеса слишком низким игроком для АПЛ.
Рост игрока «Манчестер Юнайтед» – 175 сантиметров.
«Я уже говорил это, когда «Манчестер Юнайтед» его подписывал его, но меня беспокоит рост Лисандро Мартинеса. Если бы я был тренером, я бы никогда не купил такого низкого защитника, и дело не только в нем. Он мне нравится как игрок, у него отличный дух, он блестяще владеет мячом, он агрессивен.
Лет 20 назад я играл на позиции крайнего защитника. Обычно в схеме было 4 защитника, и один из крайних защитников тоже был высоким – его задействовали при стандартах.
Но футбол сейчас таков, что крайние защитники уже почти как вингеры, в командах не так много крупных игроков, так что крайние защитники больше не самые высокие игроки. Сейчас команды не так часто играют с высоким нападающим.
Так что у пары центральных защитников должен быть рост 190-195 см – чисто для игры на стандартах. У команды должны быть хотя бы эти два столпа», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте Stick to Football.
Каррагер о Лисандро: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ»
https://youtu.be/y-H7SFRza2c?si=Np8QrZG6n7CbYPW7
На ЧМ он провел топ турнир.
Просто он много говорит, реально в Ливерпуле люди очень болтливые. А самые кликбейтные и неудачные нарезки его болтовни здесь публикуют.
Так это или не так, можно спорить, но причём тут Айяла? Он занимался комплектованием команд тогда и сейчас что ли?
Да и хватает "классических" цз с подобным ростом
Из всех хотелок Тен Хага, которых ему взяли, это одзначно лучший трансфер с отрывом.
Нико прекрасно играл в АПЛ с таким ростом