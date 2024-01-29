Якубко о матчах сборной России в 2023-м: «Они никому не интересны – ни болельщикам, ни игрокам. Желаю, чтобы все это уже успокоилось и наладилось»

Теги Мартин Якубко премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Мартин Якубко считает неинтересными матчи сборной России после отстранения.

– Кому были интересны матчи, которые сборная России провела в 2023 году? Никому – ни болельщикам, ни игрокам. Я понимаю, что выйти на поле в футболке сборной – это топ твоей карьеры, но не в таких же условиях, как сейчас в России.

– При этом в Волгограде на матч России с Кубой собрался полный стадион.

– Понятно, что городах, куда сборная раньше не приезжала, народ приходит. Люди изголодались по футболу. В России прекрасные болельщики, они любят игру. Но мы говорим про качество футбола. Дают эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего, – сказал экс-игрок «Амкара» и сборной Словакии.

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2 комментария
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По заголовку звучит так, как будто Якубко против проведения никому не интересных матчей сборной России до возвращения из бана...
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В Лужники на Камерун пришло 55000 болельщиков и это при том, что мвд ввело ограничения. В Волгограде полный стадион. И всем неинтересно или только этому балаболу?
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