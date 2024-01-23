Россия ведет переговоры о матче со сборной из Латинской Америки. Игра запланирована на 25 марта в Москве
Сборная России может провести еще один товарищеский матч в марте.
Ранее стало известно, что 21 марта сборная сыграет с командой Сербии на стадионе «Динамо» в Москве.
По данным «РБ Спорт», РФС ведет переговоры о матче с одной из команд Латинской Америки. Если встреча будет согласована, она пройдет в Москве 25 марта.
Россия планирует сыграть больше 8 товарищеских матчей в 2024-м
В Никарагуа обычно в марте сезон войны.
С кем то внутри страны.
Они пока спарринг для этого не выбрали, поэтому война может быть и по жребию.
С кем то, внутри страны.
сочный блеск...
Раздолен он,
как русский, волен.
В сраженьях –
за Свободу, Честь
Венесуэла –
мать героев.
А гневно-огненный прибой,
В Америк
берег
бъётся
ало...
И Уго Чавес надо мной
С трибуны вновь
зовёт на бой,
Чтоб солнце Правды воссияло!..
Надо закрывать, наконец, животрепещущий вопрос "Не ту страну назвали Гондурасом"
Латинской Америкой называют всю территорию от Мексики до окончания Южной Америки, где жители разговаривают на романской ветви языков (испанский, португальский, французский).
Не входят в Латинскую Америку только государства, жители которых говорят на германской ветке языков, в общем-то в основном Британские колонии плюс Суринам.
Просто эти территории оказались не там.
Народ там говорит не на своем языке не по своей воле, товарищ.
Но никто эту многострадальную страну не переносил из Латинской Америки.
Она там и находится.
Он был прав. Южная и Латинская - это разные понятия.
Голландский - язык немецкой языковой группы.
Официально Суринам не относится к Латинской Америке, но она является все же частью Латинской Америки.
Полмиллиона человек не шутки.
Постепенно голландский исчезнет, поскольку меняется демография.
По вашему, Суринам тогда почётно войдёт в состав Латинской Америки?