Россия ведет переговоры о матче со сборной из Латинской Америки. Игра запланирована на 25 марта в Москве

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может провести еще один товарищеский матч в марте.

Ранее стало известно, что 21 марта сборная сыграет с командой Сербии на стадионе «Динамо» в Москве.

По данным «РБ Спорт», РФС ведет переговоры о матче с одной из команд Латинской Америки. Если встреча будет согласована, она пройдет в Москве 25 марта.

Россия планирует сыграть больше 8 товарищеских матчей в 2024-м

44 комментария
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Можно просто в Зенит обратится и осуществить данный спаринг в любое удобное время 😅
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+27
Венесуэла?
+17
-1
+16
Вот нафига опять две игры подряд в Москве? Стадионов и городов больше нет? Ну товарняки же, повозите вы сборную по стране, всегда полные стадионы собирались. Нет же, давайте опять с какой нибудь Венесуэлой в Лужниках играть, а потом рассуждать про низкий интерес к футболу в регионах.
+7
-1
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Ответ Vatikan
нет! ещё варианты?
Остаётся только Никарагуа
+4
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+4
Ответ Дмитрий Рабко
Никарагуа ?
Нет.
В Никарагуа обычно в марте сезон войны.
С кем то внутри страны.
Они пока спарринг для этого не выбрали, поэтому война может быть и по жребию.
С кем то, внутри страны.
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+3
Ответ Overkiller
Вот нафига опять две игры подряд в Москве? Стадионов и городов больше нет? Ну товарняки же, повозите вы сборную по стране, всегда полные стадионы собирались. Нет же, давайте опять с какой нибудь Венесуэлой в Лужниках играть, а потом рассуждать про низкий интерес к футболу в регионах.
В Москве видимо проще собрать и контролировать людей на трибуне.
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Испанской речи
сочный блеск...
Раздолен он,
как русский, волен.
В сраженьях –
за Свободу, Честь
Венесуэла –
мать героев.
А гневно-огненный прибой,
В Америк
берег
бъётся
ало...
И Уго Чавес надо мной
С трибуны вновь
зовёт на бой,
Чтоб солнце Правды воссияло!..
+2
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Матч с Гондурасом

Надо закрывать, наконец, животрепещущий вопрос "Не ту страну назвали Гондурасом"
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Ответ Homelender_666
Гондурас не из ЛА
Гондурас кстати из Латинской Америки))

Латинской Америкой называют всю территорию от Мексики до окончания Южной Америки, где жители разговаривают на романской ветви языков (испанский, португальский, французский).

Не входят в Латинскую Америку только государства, жители которых говорят на германской ветке языков, в общем-то в основном Британские колонии плюс Суринам.
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Ответ А.Э.РАСИМ
Нет. В Никарагуа обычно в марте сезон войны. С кем то внутри страны. Они пока спарринг для этого не выбрали, поэтому война может быть и по жребию. С кем то, внутри страны.
Сандинисткий фронт имени Фарабундо Марти
+1
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Ответ a2wai
Гондурас кстати из Латинской Америки)) Латинской Америкой называют всю территорию от Мексики до окончания Южной Америки, где жители разговаривают на романской ветви языков (испанский, португальский, французский). Не входят в Латинскую Америку только государства, жители которых говорят на германской ветке языков, в общем-то в основном Британские колонии плюс Суринам.
Гондурас с северного континента. Так точнее. Явно не ЮА . Громатэй))
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Ответ a2wai
Гондурас кстати из Латинской Америки)) Латинской Америкой называют всю территорию от Мексики до окончания Южной Америки, где жители разговаривают на романской ветви языков (испанский, португальский, французский). Не входят в Латинскую Америку только государства, жители которых говорят на германской ветке языков, в общем-то в основном Британские колонии плюс Суринам.
От штатов Калифорния, Техас и Флориды начинается Латинская Америка, на самом деле.
Просто эти территории оказались не там.
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Ответ a2wai
Гондурас кстати из Латинской Америки)) Латинской Америкой называют всю территорию от Мексики до окончания Южной Америки, где жители разговаривают на романской ветви языков (испанский, португальский, французский). Не входят в Латинскую Америку только государства, жители которых говорят на германской ветке языков, в общем-то в основном Британские колонии плюс Суринам.
Позорище🤦‍♂️ Я перепутал понятия "Южная" и "Латинская" Америка. Человек из-за моей невнимательности комментарий удалил. Гондурас расположен в Центральной Америке, но является частью Латинской Америки. Спасибо за поправку.
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Ответ a2wai
Гондурас кстати из Латинской Америки)) Латинской Америкой называют всю территорию от Мексики до окончания Южной Америки, где жители разговаривают на романской ветви языков (испанский, португальский, французский). Не входят в Латинскую Америку только государства, жители которых говорят на германской ветке языков, в общем-то в основном Британские колонии плюс Суринам.
Суринам находится в Латинской Америке.
Народ там говорит не на своем языке не по своей воле, товарищ.
Но никто эту многострадальную страну не переносил из Латинской Америки.

Она там и находится.
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Ответ PIT-BUL
Гондурас с северного континента. Так точнее. Явно не ЮА . Громатэй))
Латинская Америка - собирательное наименование американских стран и территорий, использующих на официальном уровне романские языки, прежде всего испанский и португальский, иногда также французский.
Он был прав. Южная и Латинская - это разные понятия.
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Ответ PIT-BUL
Гондурас с северного континента. Так точнее. Явно не ЮА . Громатэй))
речь не про ЮА, а про Латинскую Америку. Гондурас в неё входит
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Ответ А.Э.РАСИМ
Суринам находится в Латинской Америке. Народ там говорит не на своем языке не по своей воле, товарищ. Но никто эту многострадальную страну не переносил из Латинской Америки. Она там и находится.
Суринам не подходит под определение стран Латинской Америки, потому что, увы, там разговаривают на голландском.

Голландский - язык немецкой языковой группы.
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Ответ PIT-BUL
Гондурас с северного континента. Так точнее. Явно не ЮА . Громатэй))
Гондурас южнее Мексики находится, учи географию)))
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Ответ Homelender_666
Латинская Америка - собирательное наименование американских стран и территорий, использующих на официальном уровне романские языки, прежде всего испанский и португальский, иногда также французский. Он был прав. Южная и Латинская - это разные понятия.
Не факт, что те кто занимается поиском или кто слил информацию разбирается в этих нюансах...
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Ответ a2wai
Суринам не подходит под определение стран Латинской Америки, потому что, увы, там разговаривают на голландском. Голландский - язык немецкой языковой группы.
Около полмиллиона человек в Суринаме говорят на креольском или в подвале, а это все же смесь латинского.
Официально Суринам не относится к Латинской Америке, но она является все же частью Латинской Америки.
Полмиллиона человек не шутки.

Постепенно голландский исчезнет, поскольку меняется демография.
По вашему, Суринам тогда почётно войдёт в состав Латинской Америки?
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Ответ Overkiller
Вот нафига опять две игры подряд в Москве? Стадионов и городов больше нет? Ну товарняки же, повозите вы сборную по стране, всегда полные стадионы собирались. Нет же, давайте опять с какой нибудь Венесуэлой в Лужниках играть, а потом рассуждать про низкий интерес к футболу в регионах.
есть один нюанс
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Ответ Зелёный гопник
Можно просто в Зенит обратится и осуществить данный спаринг в любое удобное время 😅
Это будет точно команда из североамериканской части Латинской Америки - там как раз в марте нет матчей, а в Южной Америке у всех сборных по два матча отбора на ЧМ в марте
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Уго чавес наше всё? 🙂
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Зачем?:)
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Руки прочь от Никарагуа!
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Неужели наконец-то Гондурас для нас.
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Коста-Рика
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Никарагуа ?
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Венесуэла скорее всего а кто еще
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Гренада? Гаити? Барбадос? В Карибском море еще много островных государств-титанов мирового футбола.
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