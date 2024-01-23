Россия ведет переговоры о матче со сборной из Латинской Америки. Игра запланирована на 25 марта в Москве

Сборная России может провести еще один товарищеский матч в марте.

Ранее стало известно, что 21 марта сборная сыграет с командой Сербии на стадионе «Динамо» в Москве.

По данным «РБ Спорт», РФС ведет переговоры о матче с одной из команд Латинской Америки. Если встреча будет согласована, она пройдет в Москве 25 марта.

Россия планирует сыграть больше 8 товарищеских матчей в 2024-м