«Барса» за 7+3 млн евро подпишет 17-летнего Бергвалля из «Юргордена». Хавбек присоединится к команде летом

«Барселона» близка к подписанию 17-летнего Лукаса Бергвалля.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, на следующей неделе « » примет предложение «блауграны» по полузащитнику. Ранее Бергвалль выразил желание перейти в «Барселону».

Отмечается, что соглашение с Бергваллем вступит в силу 1 июля. Сумма трансфера составит 7+3 млн евро.

За первую команду «Юргордена» Бергвалль провел 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 ассист и получил 2 желтые карточки.