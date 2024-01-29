«Барса» за 7+3 млн евро подпишет 17-летнего Бергвалля из «Юргордена». Хавбек присоединится к команде летом
«Барселона» близка к подписанию 17-летнего Лукаса Бергвалля.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, на следующей неделе «Юргорден» примет предложение «блауграны» по полузащитнику. Ранее Бергвалль выразил желание перейти в «Барселону».
Отмечается, что соглашение с Бергваллем вступит в силу 1 июля. Сумма трансфера составит 7+3 млн евро.
За первую команду «Юргордена» Бергвалль провел 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 ассист и получил 2 желтые карточки.