Головин после ассиста в матче с «Марселем»: «Ничья в гостях – приемлемо. Почти всю игру «Монако» был в меньшинстве, а в конце вообще остался вдевятером, но показал характер»

Александр Головин высказался о ничьей в матче «Монако» с «Марселем» (2:2).

«Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи судья вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях – приемлемый результат.

Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества. В той ситуации, в которой мы оказались, все это имеет огромное значение.

Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды», – заявил полузащитник, отметившийся результативной передачей.

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