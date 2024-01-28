Рамос обошел Месси по матчам в Ла Лиге – 521. Серхио занимает 8-е место по этому показателю

Серхио Рамос обошел Лионеля Месси по количеству матчей в Ла Лиге.

Сегодняшний матч против «Осасуны» (1:0, второй тайм) стал для 37-летнего защитника 521-м в испанском чемпионате.

Рамос вышел на чистое 8-е место по этому показателю и обошел экс-форварда «Барселоны» .

вернулся в «Севилью» осенью прошлого года после ухода в 2005 году. В течение 16 лет защитник выступал за « ».

На 7-м месте располагается другой экс игрок « » – Маноло Санчис провел 523 игры в Примере.

Рекорд принадлежит и – они провели по 622 матча в лиге.