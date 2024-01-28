Рамос обошел Месси по матчам в Ла Лиге – 521. Серхио занимает 8-е место по этому показателю

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Лионель Месси Серхио Рамос Хоакин Санчес Ла Лига Андони Субисаррета Маноло Санчис Футбол

Серхио Рамос обошел Лионеля Месси по количеству матчей в Ла Лиге.

Сегодняшний матч против «Осасуны» (1:0, второй тайм) стал для 37-летнего защитника 521-м в испанском чемпионате.

Рамос вышел на чистое 8-е место по этому показателю и обошел экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Рамос вернулся в «Севилью» осенью прошлого года после ухода в 2005 году. В течение 16 лет защитник выступал за «Реал».

На 7-м месте располагается другой экс игрок «Реала» – Маноло Санчис провел 523 игры в Примере.

Рекорд принадлежит Андони Субисаррете и Хоакину Санчесу – они провели по 622 матча в лиге.

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ eskerro
Люди добрые, опубликуйте остальную семерку плиз. Для спортса это сложно
622 Zubizarreta y Joaquín
598 Raúl García
550 Raúl
543 Eusebio
542 Buyo
523 Sanchis
521 Sergio Ramos
+78
0
+78
Люди добрые, опубликуйте остальную семерку плиз. Для спортса это сложно
+26
-1
+25
Ответ JuVero
622 Zubizarreta y Joaquín 598 Raúl García 550 Raúl 543 Eusebio 542 Buyo 523 Sanchis 521 Sergio Ramos
10 плюсов тебе, добрый человек
+12
0
+12
521-м и только 8 место. удивительно
+10
-4
+6
Серхио заслужил. На старость вернулся доигрывать в родной клуб, а не на заработки в медиалигу
+8
-6
+2
Ответ Капибарбер
Без Нани у Рональду: 0 ЛЧ с МЮ 0 титулов со сборной на крупных турнирах
Шах и мат фанаткам рональду
+2
0
+2
Битва титанов
+3
-3
0
Ответ Великий Алонсо
Да и как футболист Серхио Рамос тоже более великая и значимая фигура чем Лео Пепси, который без Иньесты, Хави, Ди Марии и Мартинеса ничего в карьере то и не показал.
Комментарий удален модератором
Ответ Капибарбер
Рональду без Нанимодрича пустышка
Ага,особенно без Нани!👍
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий