«Спартак» и Джикия обсудят продление контракта в феврале. Гендиректор красно-белых запланировал встречу с агентом защитника
«Спартак» обсудит продление контракта Георгия Джикии в феврале.
По информации «РБ Спорт», в начале февраля гендиректор «Спартака» Олег Малышев планирует встретиться с агентом Джикии Вадимом Шпиневым в ОАЭ, чтобы обсудить будущее защитника.
Соглашение Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. В осенней части нынешнего сезона 30-летний защитник провел в составе красно-белых лишь 6 матчей Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Хотелось бы узнать, через какие очки надо смотреть на мир, чтобы увидеть хоть толику неоднозначности в этих событиях?
Ни один из них в принципе не подходит на роль капитана. Что они собственно раз за разом и подтверждали.