«Спартак» и Джикия обсудят продление контракта в феврале. Гендиректор красно-белых запланировал встречу с агентом защитника

«Спартак» обсудит продление контракта Георгия Джикии в феврале.

По информации «РБ Спорт», в начале февраля гендиректор « » планирует встретиться с агентом Джикии Вадимом Шпиневым в ОАЭ, чтобы обсудить будущее защитника.

Соглашение Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. В осенней части нынешнего сезона 30-летний защитник провел в составе красно-белых лишь 6 матчей Мир . Его подробная статистика – здесь.