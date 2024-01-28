«Спартак» и Джикия обсудят продление контракта в феврале. Гендиректор красно-белых запланировал встречу с агентом защитника

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Олег Малышев Футбол

«Спартак» обсудит продление контракта Георгия Джикии в феврале.

По информации «РБ Спорт», в начале февраля гендиректор «Спартака» Олег Малышев планирует встретиться с агентом Джикии Вадимом Шпиневым в ОАЭ, чтобы обсудить будущее защитника.

Соглашение Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. В осенней части нынешнего сезона 30-летний защитник провел в составе красно-белых лишь 6 матчей Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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19 комментариев
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Зря, пора прощаться с ним.
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продление со снижением зп. иначе спасибо за всё, всего хорошего.
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Расставаться с капитаном нужно с уважением, не так как с Глушаком, при всей его неоднозначности. 🙃
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Ответ Александр Иванов
продление со снижением зп. иначе спасибо за всё, всего хорошего.
Скорее всего, так и будет.
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Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
Боюсь, в этом случае их привезут уже холодными
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Ответ Alex Chernov
Расставаться с капитаном нужно с уважением, не так как с Глушаком, при всей его неоднозначности. 🙃
Неоднозначности? Заруинить работу тренера, который из посмешища сделал тебя чемпионом? Поругаться с болельщиками своей команды настолько, что сбегаешь с домашнего стадиона через черный ход под охраной? А потом нагло и лицемерно снимаешь ролики с подставными болельщиками, мол никакого конфликта нет, посмотрите как меня любят.
Хотелось бы узнать, через какие очки надо смотреть на мир, чтобы увидеть хоть толику неоднозначности в этих событиях?
Ни один из них в принципе не подходит на роль капитана. Что они собственно раз за разом и подтверждали.
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С должности капитана перейдёт на должность маскота.
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Георгий ещё пригодится, но только не с той зарплатой, которая у него сейчас. Тот же подход должен коснуться и Зобнина.
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Ответ Александр Храмкин
Зря, пора прощаться с ним.
абсолютно логичное решение будет, при всей любви болельщиков сейчас он пользы клубу не приносит...
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Ответ Alex Chernov
Расставаться с капитаном нужно с уважением, не так как с Глушаком, при всей его неоднозначности. 🙃
Базар этим "капитанам" надо фильтровать и вот только тогда можно будет о каком-то уважении говорить.
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Ответ Alex Chernov
Расставаться с капитаном нужно с уважением, не так как с Глушаком, при всей его неоднозначности. 🙃
А как с уважением расставаться? Его не гнобят..Сидит и сидит на лавке.. Если хочет сидеть дальше,пусть понижают зп..Если не доволен.. то на выход..
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Ответ Мукунку хороший
А как с уважением расставаться? Его не гнобят..Сидит и сидит на лавке.. Если хочет сидеть дальше,пусть понижают зп..Если не доволен.. то на выход..
Например.. 🙃
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Ответ Сергей Буевич
Быстро мы хорошее забываем. Джикия наш капитан, один из лучших игроков за последние годы! В самом расцвете сил!
прямо сейчас он пользы не приносит, а после его игры против зенита и слов после неё, что есть и другие игры в чемпионате после напомню, проигранной игры дома и потери лидирующих позиции, после феерии в кубке при 0-3 от Динамо и игре в сборной против Кении..на вряд ли стоит на что-то рассчитывать...лично я вижу один выход, замена на более молодого футболиста...тем более сейчас роль капитана после него исполняли Зобнин, Соболев, Максименко и Промес...
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