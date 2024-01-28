Дом защитника «Барсы» Кунде ограбили во второй раз – во время матча с «Вильярреалом». Первый был в мае

Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча с «Вильярреалом».

По информации Mundo Deportivo, преступники перелезли через забор жилого комплекса в пригороде Барселоны и пробрались в дом Кунде, разбив окно.

Сообщается, что полиция уже начала расследование ограбления. В ближайшее время должен подать заявление, чтобы оценить ущерб.

Отметим, что в мае прошлого года защитник «Барселоны» также стал жертвой ограбления – преступники проникли в его дом во время матча с «Бетисом».

Вчера «Барса» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в рамках 22-го тура. После игры главный тренер каталонцев Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.