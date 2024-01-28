Дом защитника «Барсы» Кунде ограбили во второй раз – во время матча с «Вильярреалом». Первый был в мае
Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча с «Вильярреалом».
По информации Mundo Deportivo, преступники перелезли через забор жилого комплекса в пригороде Барселоны и пробрались в дом Кунде, разбив окно.
Сообщается, что полиция уже начала расследование ограбления. В ближайшее время Кунде должен подать заявление, чтобы оценить ущерб.
Отметим, что в мае прошлого года защитник «Барселоны» также стал жертвой ограбления – преступники проникли в его дом во время матча Ла Лиги с «Бетисом».
Вчера «Барса» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в рамках 22-го тура. После игры главный тренер каталонцев Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.
Таки просчитался)
Где заработал 200к ойро? Ограбил дом кунде))) 😂😂😂
Либо если владелец совсем дурак и оставляет в пустом доме наличку и драгоценности? Ну тут тогда владелец не блещет умом