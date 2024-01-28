Дом защитника «Барсы» Кунде ограбили во второй раз – во время матча с «Вильярреалом». Первый был в мае

Теги Барселона Вильярреал Сборная Франции по футболу Ла Лига происшествия Жюль Кунде Футбол

Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча с «Вильярреалом».

По информации Mundo Deportivo, преступники перелезли через забор жилого комплекса в пригороде Барселоны и пробрались в дом Кунде, разбив окно.

Сообщается, что полиция уже начала расследование ограбления. В ближайшее время Кунде должен подать заявление, чтобы оценить ущерб.

Отметим, что в мае прошлого года защитник «Барселоны» также стал жертвой ограбления – преступники проникли в его дом во время матча Ла Лиги с «Бетисом».

Вчера «Барса» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в рамках 22-го тура. После игры главный тренер каталонцев Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

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21 комментарий
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Он дом не может защитить, а вы про Барсу говорите.
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Рычаги закончились, приходится использовать крайние меры
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первый раз - ладно, не думал, охрану не поставил и все такое, но блин, второй раз? Он вообще серьезно? Деньги жалеет что ли?
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Мне уже начинает казаться, что в Европе это некий метод отмывания доходов. Уж слишком часто грабят футболистов в разных странах...
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А ХА ХА. "Безопасная" Европа!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
первый раз - ладно, не думал, охрану не поставил и все такое, но блин, второй раз? Он вообще серьезно? Деньги жалеет что ли?
Не, он фанат теории вероятности и твёрдо был уверен что преступники больше к нему не полезут.
Таки просчитался)
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Ответ ParvizLNDRreal
Он дом не может защитить, а вы про Барсу говорите.
А ты шутник, возьми с полки пирожок
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Ответ DonaldBrashear 2.0
первый раз - ладно, не думал, охрану не поставил и все такое, но блин, второй раз? Он вообще серьезно? Деньги жалеет что ли?
Зп не платят
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Ответ 10ztv
а в чём это поможет в данном случае?
В декларацию вносишь и всё.
Где заработал 200к ойро? Ограбил дом кунде))) 😂😂😂
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Ответ football.in.kg
Мне уже начинает казаться, что в Европе это некий метод отмывания доходов. Уж слишком часто грабят футболистов в разных странах...
а в чём это поможет в данном случае?
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Ответ football.in.kg
Мне уже начинает казаться, что в Европе это некий метод отмывания доходов. Уж слишком часто грабят футболистов в разных странах...
Тоже про это думал.
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Лапорта ищет финансы на нового тренера
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Ещё и тренер дёры дал, чёрная полоса кажись
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Букмекерам на заметку... чей дом будет следующий? )
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Что сейчас можно поиметь с ограбления квартиры?) телевизоры, холодильники которые копейки стоят? Это раньше домушники за техникой активно охотились…

Либо если владелец совсем дурак и оставляет в пустом доме наличку и драгоценности? Ну тут тогда владелец не блещет умом
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По версии Лапорты, дом Кунде ограбили судьи матча Реал - Альмерия.
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Албанцы уже вконец обнаглели, но что с ними сделают))
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