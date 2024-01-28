«Ман Сити» сыграет с «Лутоном» в 1/8 финала Кубка Англии, «Ливерпуль» может встретиться с «Саутгемптоном»
Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.
По ее итогам сформировались следующие пары:
«Блэкберн»/«Рексхэм» – «Ньюкасл»
«Челси»/«Астон Вилла» – «Лидс»/«Плимут»
«Борнмут» – «Лестер»
«Ливерпуль»/«Норвич Сити» – «Уотфорд»/«Саутгемптон»
«Бристоль Сити»/«Ноттингем Форест» – «Ньюпорт»/«Манчестер Юнайтед»
«Вулверхэмптон» – «Брайтон»
«Шеффилд Уэнсдей»/«Ковентри» – «Мэйдстон Юнайтед»
«Лутон» – «Манчестер Сити»
Матчи пройдут на неделе, начинающейся 26 февраля.
А все уже Сити сватали Мэйдстон
Против Ньюпорта или Бристоля, например