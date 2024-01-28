«Ман Сити» сыграет с «Лутоном» в 1/8 финала Кубка Англии, «Ливерпуль» может встретиться с «Саутгемптоном»

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Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.

По ее итогам сформировались следующие пары:

«Блэкберн»/«Рексхэм» – «Ньюкасл»

«Челси»/«Астон Вилла» – «Лидс»/«Плимут»

«Борнмут» – «Лестер»

«Ливерпуль»/«Норвич Сити» – «Уотфорд»/«Саутгемптон»

«Бристоль Сити»/«Ноттингем Форест» – «Ньюпорт»/«Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» – «Брайтон»

«Шеффилд Уэнсдей»/«Ковентри» – «Мэйдстон Юнайтед»

«Лутон» – «Манчестер Сити»

Матчи пройдут на неделе, начинающейся 26 февраля.

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13 комментариев
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Как-то всех максимально ровно развели, даже неинтересно
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Ну вот
А все уже Сити сватали Мэйдстон
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+6
У МЮ какой-то очень легкий посев пока
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Ответ Today I feel Qatari
Как-то всех максимально ровно развели, даже неинтересно
наоборот четвертьфиналы могут быть очень интересными
+1
0
+1
Ответ Today I feel Qatari
Как-то всех максимально ровно развели, даже неинтересно
Ньюпорт-Юнайтед интрига же!
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
поддержу два МЮ, пожалуй
Тем более что в обоих играл ВЕЛИКИЙ Крис Смоллинг
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Ответ Любезный Коссутий
он правда играл в Мэйдстоне?))
ага, потом в Фулхэме, я когда давно гуглил инфу про него запомнил этот клуб и вот он чето в кубке Англии всплыл внезапно, бывает
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поддержу два МЮ, пожалуй
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Соттон же еще не прошли дальше, там ничья
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Вулвз и Брайтон кажутся равной парой, в остальных же парах всё таки присутствует перевес в одну из сторон
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Кто там с Мэйдстоном прощался? Хотелось бы увидеть их в 1/4...
Против Ньюпорта или Бристоля, например
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Ответ Алекс Мелкумян
Тем более что в обоих играл ВЕЛИКИЙ Крис Смоллинг
он правда играл в Мэйдстоне?))
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