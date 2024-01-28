«Палмейрас» – «Сантос». Смотри матч бесплатно на Sports.ru!

«Палмейрас» примут «Сантос» в 3-м туре чемпионата Паулиста.

На Sports.ru пройдет видеотрансляция матча. Видео доступно ниже.

Игру прокомментируют специалист по бразильскому футболу и издатель журнала Fenomeno про бразильский футбол Александр Спивак и Тимофей Синявский, воспитанник школы Василия Уткина.

За « » среди прочих играют нападающий Эндрик, принадлежащий «Реалу», и экс-защитник «Локомотива» Мурило. За «Сантос» – арендованный у «Локомотива» Педриньо и бывший полузащитник «Зенита» Жулиано.

Sports.ru – вещатель бразильской лиги Паулиста. Там играют «Сантос» и «Коринтианс», зажигает Эндрик, а тренирует Моцарт

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