«Палмейрас» – «Сантос». Смотри матч бесплатно на Sports.ru!
«Палмейрас» примут «Сантос» в 3-м туре чемпионата Паулиста.
На Sports.ru пройдет видеотрансляция матча. Видео доступно ниже.
Игру прокомментируют специалист по бразильскому футболу и издатель журнала Fenomeno про бразильский футбол Александр Спивак и Тимофей Синявский, воспитанник школы Василия Уткина.
За «Палмейрас» среди прочих играют нападающий Эндрик, принадлежащий «Реалу», и экс-защитник «Локомотива» Мурило. За «Сантос» – арендованный у «Локомотива» Педриньо и бывший полузащитник «Зенита» Жулиано.
- Дата проведения
- 29 января, 00.00, «Allianz Parque»
Sports.ru – вещатель бразильской лиги Паулиста. Там играют «Сантос» и «Коринтианс», зажигает Эндрик, а тренирует Моцарт
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