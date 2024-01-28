В «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» объявил о трансфере Боэ за 30+5 млн евро. Сумма сделки – около 32 млн (Флориан Плеттенберг)

В «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» объявил о трансфере Боэ за 30+5 млн евро.

Защитник Саша Боэ сегодня перешел в «Баварию». «Галатасарай» на официальном сайте объявил, что сумма сделки составляет 30 млн евро, еще 5 предусмотрено в виде бонусов.

По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, в «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» опубликовал такую сумму. Гарантированная сумма меньше 30 млн, а общая сумма сделки с бонусами составляет около 32 млн.