В «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» объявил о трансфере Боэ за 30+5 млн евро. Сумма сделки – около 32 млн (Флориан Плеттенберг)
В «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» объявил о трансфере Боэ за 30+5 млн евро.
Защитник Саша Боэ сегодня перешел в «Баварию». «Галатасарай» на официальном сайте объявил, что сумма сделки составляет 30 млн евро, еще 5 предусмотрено в виде бонусов.
По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, в «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» опубликовал такую сумму. Гарантированная сумма меньше 30 млн, а общая сумма сделки с бонусами составляет около 32 млн.
Пьяному в стельку посетителю официант приносит счёт. Посетитель вдруг резко трезвеет, вытаскивает очки, одевает, и начинает изучать счет. "Вот тут вы мне не два салата принесли, а один, вино я не заказывал, а оно в счете есть, сигареты 2 пачки, это не моё! Как же, мил человек, у вас это получилось?!" "Ну значит не получилось!" - вздохнул официант. Ну значит у Галатасарая "не получилось" 😂