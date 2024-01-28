В «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» объявил о трансфере Боэ за 30+5 млн евро. Сумма сделки – около 32 млн (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция Саша Боэ деньги Футбол

В «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» объявил о трансфере Боэ за 30+5 млн евро.

Защитник Саша Боэ сегодня перешел в «Баварию». «Галатасарай» на официальном сайте объявил, что сумма сделки составляет 30 млн евро, еще 5 предусмотрено в виде бонусов.

По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, в «Баварии» удивлены, что «Галатасарай» опубликовал такую сумму. Гарантированная сумма меньше 30 млн, а общая сумма сделки с бонусами составляет около 32 млн.

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7 комментариев
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ну это ж турки) приукрасили немного, че началось то сразу? 😄
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Вспоминается анекдот:
Пьяному в стельку посетителю официант приносит счёт. Посетитель вдруг резко трезвеет, вытаскивает очки, одевает, и начинает изучать счет. "Вот тут вы мне не два салата принесли, а один, вино я не заказывал, а оно в счете есть, сигареты 2 пачки, это не моё! Как же, мил человек, у вас это получилось?!" "Ну значит не получилось!" - вздохнул официант. Ну значит у Галатасарая "не получилось" 😂
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Турки в своем репертуаре
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Ну некоторые бонусы активированы сразу просто
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Ответ madaev
Жесть какая разница
Для педантичных немцев даже миллион евро большая разница)
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Жесть какая разница
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Не прокатило, вычеркиваем.
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