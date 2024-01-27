Фанаты «Зенита» провели акцию к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Ерохин поучаствовал

Фанаты «Зенита» провели акцию к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

«Ровно 80 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден от фашисткой блокады.

Пусть каждое новое поколение, оглядев родную землю, поймет, что родилось оно не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и пот, где отданы таланты и жизнь лучших сынов и дочерей земли нашей», – сказано в заявлении «Ландскроны», объединения фанатов «Зенита».

Мероприятие прошло в форте Красная Горка на берегу Финского залива. В нем принял участие полузащитник « » .

«Зенит» показал форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда: «Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь»