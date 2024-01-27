Фанаты «Зенита» провели акцию к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Ерохин поучаствовал

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин история Футбол

Фанаты «Зенита» провели акцию к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

«Ровно 80 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден от фашисткой блокады.

Пусть каждое новое поколение, оглядев родную землю, поймет, что родилось оно не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и пот, где отданы таланты и жизнь лучших сынов и дочерей земли нашей», – сказано в заявлении «Ландскроны», объединения фанатов «Зенита».

Мероприятие прошло в форте Красная Горка на берегу Финского залива. В нем принял участие полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

«Зенит» показал форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда: «Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь»

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6 комментариев
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Молодцы и парни и Ероха!!!!
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Молодцы, такое нельзя забывать, нужно помнить и чтить. Это история.
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Дело важное, дело нужное.
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Никто не забыт ничто не забыто ! .. А еще, тоже 27 числа, но только в августе , будет ровно 80 лет победы Зенита в Кубке СССР ( 27.08.44). А ведь еще шла война…Героическое Время ! 🔥
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Молодцы! Вечная слава и память защитникам Ленинграда!
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Важное заявление, но название фанатского объединения соответствует духу этого заявления?
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