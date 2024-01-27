Сборная Сенегала – сборная Кот-д′Ивуара где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 29 января

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В понедельник, 29 января, сыграют сборная Сенегала и сборная Кот-д′Ивуара в 1/8 финала Кубка Африканских Наций.

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Во сколько играют сборная Сенегала – сборная Кот-д′Ивуара

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Сборная Сенегала: все новости

Сборная Кот-д′Ивуара: все новости

Кубок африканских наций (Кубок Африки): все новости

Прогноз на матч Сенегал – Кот-д′Ивуар

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