Сенегал — Кот-д’Ивуар: прогноз на матч 29 января 2024, Кубок Африки

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29 января пройдет матч 1/8 финала Кубка Африки. Возможность участия в четвертьфинальном матче турнира оспорят сборные Сенегала и Кот-д’Ивуара. Игра пройдет в столице Кот-д’Ивуара, в Ямусукро, на стадионе «Стад де Ямусукро». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Номинальные хозяева являются главным фаворитом на главный африканский трофей. Сенегал занимает высокое 17 место в рейтинге ФИФА и недавно поднялись в нем на 3 позиции, сместив с этой позиции Японию. Сенегальская сборная в прошлом розыгрыше Кубка Африки завоевала золотые медали и взяла этот трофей, теперь же им предстоит защитить этот титул.

Кот-д’Ивуар же в мировой рейтинге ФИФА на 57 месте среди всех сборных команд, не так давно они были в ТОП-50, но потеряли несколько позиций. В последних двух розыгрышах Кубка Африки они выходили в плей-офф, но дальше четвертьфинала пройти не удавалось.

Сможет ли Сенегал продолжить борьбу за титул чемпиона, или же Кот-д’Ивуар будет сильнее, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, Выход в 1/4 финала Сенегал, ОЗ (да).

Сенегал

 

Сборная Сенегала всеми силами будет стараться победить в Кубке Африканский наций второй розыгрыш подряд, у них сейчас приличный игровой состав и сделать это им вполне по силам. Если в 2013 году он даже не прошли квалификацию к основному турниру Кубка Африки, а в 2015 остановились на групповом этапе. Но начиная с 2017 года они стабильно начали попадать в плей-офф, тогда они вылетели в четвертьфинале. А вот в 2019 году им удалось стать обладателями серебряных медалей, где в финальной встрече они уступили Алжир. Победным для Мане и Ко стал Кубок Африки 2021, когда они в финальной встрече обыграли Египет в серии пенальти (4:2) и завоевали свой долгожданный трофей.

Сенегальская сборная уверенно прошла в плей-офф Кубка Африки и победила во всех встречах группового этапа, добыв для себя 9 очков в 3 турах. Они показали впечатляющую результативность и забили 8 мячей, что в среднем почти 3 гола за игру. Неплохо они сыграли и в обороне, пропустив всего 1 мяч. По итогу групповых матчей они от ближайшего оппонента по таблице Камеруна оторвались на 5 баллов.

В стартовом туре сенегальцы уверенно обыграли Гамбию (3:0). В этой встрече удалось забить быстрый гол уже на 4 минуте матча усилиями Гуйе, а в конце первого тайма за грубую игру был удален гамбийский игрок Адамс. Этим сполна и воспользовались сенегальцы во 2 тайме и в его начале они упрочили свое преимущество в счете, а в конце игры забили и третий, авторами этих мячей стал Камара, оформивший голевой дубль.

Во 2 туре удалось одержать непростую победу над Камеруном (3:1). Счет (1:0) был до 71 минуты встречи и камерунцы имели несколько шансов сравнять счет, но все же Сенегал надежно сыграл в обороне и смог забить второй. Камерун смог ответить свои мячом на 83 минуте и стало немного тревожно, но все же Мане поставил точку в компенсированное время к матчу и снял все вопросы.

А в заключительном туре группового этапа Сенегал взял вверх над Гвинеей (2:0). Сенегальцы уверенно сыграли в обороне и практически ничего не дали создать у своих ворот, а во 2 тайме свое преимущество в игре стали воплощать в голы, первый мяч забил Сек с передачи Диатты, а второй Ндиайе с ассиста Мане.

Результаты Сенегала в 5 последних сыгранных матчах:

  • 23.01.24 Гвинея — Сенегал 0:2.
  • 19.01.24 Сенегал — Камерун 3:1;
  • 15.01.24 Сенегал — Гамбия 3:0;
  • 08.01.24 Сенегал — Нигер 1:0;
  • 21.11.23 Того — Сенегал 0:0.

Интересные статические факты Сенегала в последних встречах:

  • Сенегальцы не проигрывают в 7 последних встречах, при этом в их активе 6 побед;
  • В последних 5 играх в качестве хозяев были виктории;
  • В 7 из 8 последних матчах сенегальской сборной не забивают обе команды;
  • В 5 последних поединках лишь 1 раз было забито более 3 мячей за игру;
  • В последних 6 матчах сборная в среднем забивает чуть более 2 мячей;
  • Сенегальцы отличаются голом в 7 последних играх.

Кот-д’Ивуар

 

Ивуарийская сборная в плей-офф Кубка Африки играла стабильно в двух его последних розыгрышах: в 2019 году они остановились в четвертьфинальной стадии, где уступили в сумасшедшем по накалу матче Алжиру в серии пенальти (3:4), а в 2021 году в стадии 1/8 финала вновь по пенальти они проиграли, но уже Египту (4:5). 

А не так давно, в 2015 году, ивуарийцы стали обладателями Кубка Африки. В финале и удалось обыграть сборную Ганы в серии послематчевых пенальти (9:8), хотя проигрывали в ней (0:2). В основное время матча тогда команды разошлись миром (0:0).

На групповом этапе розыгрыша Кубка Африки Кот-д’Ивуар сыграл не лучшим образом, но все же последним смог запрыгнуть в паровоз, который состоял из команд занявших 3 места в квартетах. Из 6 команд этого рейтинга проходило первых 4 команды с лучшими игровыми показателями и ивуарийцы замкнули это четверку. В 3 сыгранных встречах группы им удалось набрать 3 балла, где выиграв в одной встрече, они дважды проиграли. По итогу от лидеров таблицы (Нигерии и Экваториальной Гвинеи) они отстали на 4 очка. При 2 забитых мячах, они пропустили 5 голов в свои ворота.

В 1 туре группового этапа ивуарийцы здорово сыграли добились победного результата (2:0) в матче с Гвинея-Бисау. В каждом из таймов было забито о голу, авторами которых стали Фофана и Крассо. Да и на протяжении всего матча они выглядели интереснее своего соперника в атаке, что и позволило набрать 3 очка.

Следом во 2 туре случилось обидное поражение от Нигерии (0:1), которая единственный свой мяч забила с пенальти. По тому как игра проходила, наверное, закономерным был бы счет ничейный, но все же удача была больше на стороне нигерийцев.

А в заключительном туре Кот-д’Ивуар потерпел фиаско в матче с Экваториальной Гвинеей, которой неожиданно уступил разгромно (0:4), при том что до 73 минуты встречи счет был всего (0:1).

Результаты Кот-д’Ивуара в 5 последних сыгранных матчах:

  • 22.01.24 Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар 4:0;
  • 18.01.24 Кот-д’Ивуар — Нигерия 0:1;
  • 14.01.24 Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау 2:0;
  • 06.01.24 Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне 5:1;
  • 20.11.23 Гамбия — Кот-д’Ивуар 0:2.

Интересные статические факты Кот-д’Ивуара в последних встречах:

  • В 10 последних встречах у команды в активе лишь 2 поражения, при 5 победах и 3 ничейных результатов;
  • В последнем матче в качестве гостей было поражение;
  • В 5 из 6 последних матчах ивуарийцев не забивают обе команды;
  • В 3 из 5 последних матчах сборной было забито менее 3 мячей за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 2 голов за игру;
  • Ивуарийцы отличаются голом в 6 из 8 последних поединках.

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Сенегал — Кот-д’Ивуар: история личных встреч

 

Команды в истории очных поединков провели между собой 19 очных встреч, 5 из них стали победными для Сенегала, а у Кот-д’Ивуара в активе 9 викторий. И 5 матчей закончились ничейным результатом.

Сенегал в этих матчах забивал в среднем 0,63 гола (12 мячей), а Кот-д’Ивуар 0.89 (17 мячей).

Самый крупный счет в этих противостояниях был (4:1), такой результат удавался только ивуарийцам, это было в 1997 году в рамках товарищеской встречи. Сенегальцы побеждали (3:0), это было в 1999 году, тоже в рамках товарищеского поединка.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 14.01.23 Кот-д’Ивуар – Сенегал (0:1).
  • 19.09.17 Сенегал – Кот-д’Ивуар (0:0).
  • 27.03.17 Сенегал – Кот-д’Ивуар (1:1).
  • 16.11.13 Сенегал – Кот-д’Ивуар (1:1).
  • 12.10.13 Кот-д’Ивуар – Сенегал (3:1).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов, команды трижды играли вничью и по разу побеждали. В последней очной дуэли с минимальной разницей в счете побеждали сенегальцы. А ивуарийцы последний раз праздновали викторию в 2013 года (3:1).

В 3 из 5 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и в 4 встречах из них было забито менее 3 мячей за игру. А в последних их 2 очных играх был забит всего 1 гол.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Африки Сенегал — Кот-д’Ивуар

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Сенегала — 2.44;
  • Ничья — 3.03;
  • Победа Кот-д’Ивуара — 3.23;
  • Выход в 1/4 финала Сенегал — 1.70;
  • Выход в 1/4 финала Кот-д’Ивуар — 2.10;
  • 1X — 1.35
  • X2 — 1.57
  • Ф1 (0) — 1.74;
  • Ф2 (0) — 2.11;
  • ТБ (2,5) — 2.5;
  • ТМ (2,5) — 1.52;
  • ТБ (2) — 1.94;
  • ТМ (2) — 1.88;
  • ОЗ (да) — 2.06;
  • ОЗ (нет) — 1.75.

Несмотря на то, что букмекеры дают достаточно большой коэффициент на Сенегал, хоть он и меньше чем у Кот-д’Ивуара, я все же склоняюсь к уверенной победе Мане и Ко. Они показывают более стабильные результаты в последних матчах и имеют более качественный игровой состав, глядя на их игру чувствуется потенциал футболистов и их хорошее взаимодействие. Что не скажешь о Кот-д’Ивуаре, который чуть не вылетел с группового этапа и можно сказать чудом продолжит свой путь в плей-офф Кубки Африки. В последних 2 матчах команда показывает невыразительную игру, особенно в последней встрече, когда они крупно и безвольно проиграли довольно скромному оппоненту в лице Экваториальной Гвинеи (0:4).

Здесь можно заключить пари на П1 за отличный коэффициент 2.44. Как вариант, можно сделать ставку на проход в четвертьфинал Сенегала за кэф 1.70. 

Оба оппонента в своих последних матчах неплохо играют в атаке, при этом ивуарийцы в обороне не достаточно хороши. К тому же, из 5 последних очных матчах соперников в 3 обе команды отличались. Тут можно еще сделать ставку на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 2.06.

Где смотреть матч Сенегал — Кот-д’Ивуар

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Сенегал – Кот-д`Ивуар
Дата проведения
29 января, 23.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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