Агент Кайседо рассказал, что хавбеком интересовалась «Барса»: «Они делали запрос, на этом все и закончилось. Для них это был невозможный вариант»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига агенты Мойсес Кайседо Футбол

«Барселона» интересовалась Мойсесом Кайседо до его перехода в «Челси».

Об этом рассказал агент эквадорского полузащитника Мануэль Сьерра. 

– Вы сказали, что большие команды из других стран [проявляли интерес]... Связывался ли с вами кто-то из Испании?

– Да, «Барса» делала запрос. «Барса» делала запрос, но для них это был невозможный вариант. Все было ясно. В конце концов, с учетом финансового фэйр-плей в ближайшее время это было бы сложно осуществить.

Но да, они делали запрос, на этом все и закончилось. Официального предложения не было, были только запросы. Обычная ситуация на рынке, – сказал Сьерра.

Кайседо перешел в «Челси» из «Брайтона» за 115 миллионов фунтов в августе 2023 года. Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь

2 комментария
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Кайседо конечно не стоил тех денег, который за него заплатили, но игрок он шикарный, Барсе бы помог. Вообще, у Челси очень перспективный центр поля, если игроки будут прогрессировать, то команда станет намного сильнее и будет бороться за место в ЛЧ
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Ответ Правдоруб Денисов
Кайседо конечно не стоил тех денег, который за него заплатили, но игрок он шикарный, Барсе бы помог. Вообще, у Челси очень перспективный центр поля, если игроки будут прогрессировать, то команда станет намного сильнее и будет бороться за место в ЛЧ
Центр: Энцо -100млн, Кайседо -120, Лавиа -70.
Цель: бороться за место в 4ке)
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