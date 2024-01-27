Агент Кайседо рассказал, что хавбеком интересовалась «Барса»: «Они делали запрос, на этом все и закончилось. Для них это был невозможный вариант»

«Барселона» интересовалась Мойсесом Кайседо до его перехода в «Челси».

Об этом рассказал агент эквадорского полузащитника Мануэль Сьерра.

– Вы сказали, что большие команды из других стран [проявляли интерес]... Связывался ли с вами кто-то из ?

– Да, «Барса» делала запрос. «Барса» делала запрос, но для них это был невозможный вариант. Все было ясно. В конце концов, с учетом финансового фэйр-плей в ближайшее время это было бы сложно осуществить.

Но да, они делали запрос, на этом все и закончилось. Официального предложения не было, были только запросы. Обычная ситуация на рынке, – сказал Сьерра.

перешел в « » из «Брайтона» за 115 миллионов фунтов в августе 2023 года. Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.