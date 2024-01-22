«Фулхэм» может арендовать Кордобу у «Краснодара» с выкупом за 7 млн фунтов (Evening Standard)

Английский клуб хочет арендовать Джона Кордобу у «Краснодара».

« » рассматривает возможность аренды нападающего, об этом сообщает Evening Standard.

По данным издания, любая сделка по игроку может включать в себя опцию выкупа футболиста в летнее трансферное окно за 7 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что также интересен «Кристал Пэлас», «Эвертону» и «Ноттингему».

Кордоба – лучший бомбардир « » в текущем сезоне Мир . На его счету 8 голов в 16 матчах.