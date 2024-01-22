«Фулхэм» может арендовать Кордобу у «Краснодара» с выкупом за 7 млн фунтов (Evening Standard)

Теги Фулхэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Футбол

Английский клуб хочет арендовать Джона Кордобу у «Краснодара».

«Фулхэм» рассматривает возможность аренды нападающего, об этом сообщает Evening Standard.

По данным издания, любая сделка по игроку может включать в себя опцию выкупа футболиста в летнее трансферное окно за 7 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Джон Кордоба также интересен «Кристал Пэлас», «Эвертону» и «Ноттингему».

Кордоба – лучший бомбардир «Краснодара» в текущем сезоне Мир РПЛ. На его счету 8 голов в 16 матчах.

29 комментариев
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За 7 млн Фулхэм запасные бутсы и гетры Кордобы может прикупить
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Зенит подкупил Фулхэм, чтобы развалить Краснодар. Ждём у Карпова
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Как такое,даже теоретически, может произойти,если Правительство Великобритании блокирует подобные сделки с рос.клубами?
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7 Себе не хотят оставить, 17 хоть как-то реальнее
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Ответ Ya Nikita
Комментарий скрыт
Что?
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Ахах ахах, какой же это бред.
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Ответ Золото Винтаж
7 Себе не хотят оставить, 17 хоть как-то реальнее
В их случае можно вообще хоть сколько обещать. Потом, ой, нам нельзя платить)
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После историй с Влашичем и Кралом нашим клубам стоит задуматься о подобных трансферах.
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Они его стоимость видели, какие 7 лямов. Пусть для начала дадут гарантии, что деньги поступят на счёт. Сейчас Краснодар лидера отдадут в аренду в разгар борьбы за чемпионство
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А как они платить будут из Англии в Россию? И почему 7 млн. когда Джона не так давно за 15-20 Краснодар покупал и контракт у него не заканчивающийся, он в хорошей форме и т. д.?
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За 12-15 можно отдавать, хотя лучше вообще оставить, хотя бы до конца сезона. Но за 7 какой вообще смысл?
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гарантии оплаты подпишет лично Боря Джонсон
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Посреди сезона отдать в аренду(!) ключевого нападающего? Ерунда, никто не согласится. Тут придётся сразу выкупать и за дорого
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Чтоб потом активировать и не платить?
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Я так понимаю трансфер на выход Санчеса - это репутационные риски для АПЛ, а вот приобретение у российского клуба на вход игрока - вполне себе. Как оплачивать будут? Как ВестХэм?)
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А как же нежелание сотрудничать с Российскими клубами?
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посидит на лавке и играть разучится. Краснодар потеряет форварда. Сомнительный вариант , особенно для бычков
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зачем печатать такую ахинею?
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Мало что хочет хулхэм.
Кто за такие деньги будет отдавать такого игрока.
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Фулхем покупает парк Галицкого за 30 Серебренников
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скорее Винда у Вольфсбурга арендуют, все равно немцы сливают сезоны сжигая старые евроочки
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До конца сезона никто его не отдаст, мало ли что кто-то хочет ...
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Ответ Опа, Митяй
В их случае можно вообще хоть сколько обещать. Потом, ой, нам нельзя платить)
Только не Англии.
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