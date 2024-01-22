«Фулхэм» может арендовать Кордобу у «Краснодара» с выкупом за 7 млн фунтов (Evening Standard)
Английский клуб хочет арендовать Джона Кордобу у «Краснодара».
«Фулхэм» рассматривает возможность аренды нападающего, об этом сообщает Evening Standard.
По данным издания, любая сделка по игроку может включать в себя опцию выкупа футболиста в летнее трансферное окно за 7 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что Джон Кордоба также интересен «Кристал Пэлас», «Эвертону» и «Ноттингему».
Кордоба – лучший бомбардир «Краснодара» в текущем сезоне Мир РПЛ. На его счету 8 голов в 16 матчах.
Кто за такие деньги будет отдавать такого игрока.