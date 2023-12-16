«Зениту» интересен правый вингер Турции Сари. Об этом сообщил президент «Аданы Демирспор»

Теги Зенит Лион Марсель Ренн премьер-лига Россия лига 1 Франция высшая лига Турция возможные трансферы Адана Демирспор Юсуф Сари Футбол

«Зениту» интересен правый вингер «Аданы Демирспор» Юсуф Сари.

Об этом в интервью TRT Spor рассказал президент турецкого клуба Мурат Санджак.

«Мы получили очень серьезные предложения по Юсуфу Сари из России, Франции и Италии.

«Зенит» очень серьезно заинтересован. Есть интерес от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». На самом деле... В любом случае, не буду ничего говорить, потом все станет ясно.

Если я сочту предложение хорошим, то продам его. Если он считает предложение хорошим и хочет уйти, то удерживать его было бы неправильно. Тогда его настрой и уровень игры ухудшатся. Он принесет нам деньги. Отпустим его. Пусть он будет счастлив, пусть его новый клуб будет счастлив. Мы не в таком положении, чтобы что-то портить», – сказал Санджак.

Контракт 25-летнего вингера с «Аданой Демирспор» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Сари провел 19 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. У него 1 гол и 1 голевой пас в 4 матчах за сборную Турции.

Статистику игрока, который ранее выступал за «Ризеспор», «Трабзонспор», «Клермон» и «Марсель», можно найти здесь.

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10 комментариев
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Если это правда, то вопрос: куда нам столько вингеров? Зимой приедут Артур и Педро - оба игроки атаки. А у нас проблема в центре поля. После ухода Кузяева так и не можем найти баланс.
+2
0
+2
Процесс пошёл. Межсезонье. Если Зениту не "сосватают" пол-планеты...
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Летом надо провести чистку состава как в 18-ом,некоторые не соответствуют уровню команды. Что касается Сари,то неплохой вариант.
Согласен с вами
+1
0
+1
Ответ art.shu05@gmail.com
Лучше бы итальянского Сарри взяли
Зачем?
+1
-1
0
Ответ Дмитрий9779
Летом надо провести чистку состава как в 18-ом,некоторые не соответствуют уровню команды. Что касается Сари,то неплохой вариант.
Неплохой, но не более. А надо ли в таком случае?
+1
-1
0
Ответ Петроград
Если это правда, то вопрос: куда нам столько вингеров? Зимой приедут Артур и Педро - оба игроки атаки. А у нас проблема в центре поля. После ухода Кузяева так и не можем найти баланс.
Хотят продать игрока и набивают цену якобы интересом разных клубов. Обычная практика.
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