«Зениту» интересен правый вингер Турции Сари. Об этом сообщил президент «Аданы Демирспор»
«Зениту» интересен правый вингер «Аданы Демирспор» Юсуф Сари.
Об этом в интервью TRT Spor рассказал президент турецкого клуба Мурат Санджак.
«Мы получили очень серьезные предложения по Юсуфу Сари из России, Франции и Италии.
«Зенит» очень серьезно заинтересован. Есть интерес от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». На самом деле... В любом случае, не буду ничего говорить, потом все станет ясно.
Если я сочту предложение хорошим, то продам его. Если он считает предложение хорошим и хочет уйти, то удерживать его было бы неправильно. Тогда его настрой и уровень игры ухудшатся. Он принесет нам деньги. Отпустим его. Пусть он будет счастлив, пусть его новый клуб будет счастлив. Мы не в таком положении, чтобы что-то портить», – сказал Санджак.
Контракт 25-летнего вингера с «Аданой Демирспор» рассчитан до 30 июня 2025 года.
В этом сезоне Сари провел 19 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. У него 1 гол и 1 голевой пас в 4 матчах за сборную Турции.
Статистику игрока, который ранее выступал за «Ризеспор», «Трабзонспор», «Клермон» и «Марсель», можно найти здесь.
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