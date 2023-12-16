«Зениту» интересен правый вингер Турции Сари. Об этом сообщил президент «Аданы Демирспор»

«Зениту» интересен правый вингер «Аданы Демирспор» Юсуф Сари.

Об этом в интервью TRT Spor рассказал президент турецкого клуба Мурат Санджак.

«Мы получили очень серьезные предложения по из России, Франции и Италии.

« » очень серьезно заинтересован. Есть интерес от « », « » и « ». На самом деле... В любом случае, не буду ничего говорить, потом все станет ясно.

Если я сочту предложение хорошим, то продам его. Если он считает предложение хорошим и хочет уйти, то удерживать его было бы неправильно. Тогда его настрой и уровень игры ухудшатся. Он принесет нам деньги. Отпустим его. Пусть он будет счастлив, пусть его новый клуб будет счастлив. Мы не в таком положении, чтобы что-то портить», – сказал Санджак.

Контракт 25-летнего вингера с «Аданой Демирспор» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Сари провел 19 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. У него 1 гол и 1 голевой пас в 4 матчах за сборную Турции.

Статистику игрока, который ранее выступал за «Ризеспор», «Трабзонспор», «Клермон» и «Марсель», можно найти здесь.

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