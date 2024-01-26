«Зенит» сделал предложение по Тете, но получил отказ. «Галатасарай» хочет 10+ млн евро (Aslan Medya)
«Зенит» хочет подписать Тете из «Галатасарая».
Как сообщает Aslan Medya, «Зенит» сделал предложение о трансфере правого вингера, но получил отказ от «Галатасарая».
Турецкий клуб хочет получить не менее 10 млн евро за игрока, которым также интересуются клубы из Саудовской Аравии и Франции.
В этом сезоне 23-летний вингер забил 2 гола в 27 матчах за клуб. Статистику экс-игрока «Шахтера», «Лиона» и «Лестера» можно найти здесь.
Легионеров итак много. Думаю Зенит если и купить то лишь лимитчика
Легионеров итак много. Думаю Зенит если и купить то лишь лимитчика