«Зенит» сделал предложение по Тете, но получил отказ. «Галатасарай» хочет 10+ млн евро (Aslan Medya)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Тете Футбол

«Зенит» хочет подписать Тете из «Галатасарая».

Как сообщает Aslan Medya, «Зенит» сделал предложение о трансфере правого вингера, но получил отказ от «Галатасарая».

Турецкий клуб хочет получить не менее 10 млн евро за игрока, которым также интересуются клубы из Саудовской Аравии и Франции.

В этом сезоне 23-летний вингер забил 2 гола в 27 матчах за клуб. Статистику экс-игрока «Шахтера», «Лиона» и «Лестера» можно найти здесь.

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41 комментарий
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Ответ ОттоДракула
Здравствуйте, я ваша Тете. Какая-то сумасшедшая бразиломания.
Говорят следующим губернатором Санкт-Петербурга будет бразилец
+40
-3
+37
Здравствуйте, я ваша Тете. Какая-то сумасшедшая бразиломания.
+24
-5
+19
Ага,с женой украинкой
+6
-1
+5
Зенит сделал предложение по тете, но получил отказ от турецкого деде.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Рабко
Ну если целой страной немка правила....
Меркель?)
+2
0
+2
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Говорят следующим губернатором Санкт-Петербурга будет бразилец
Ари , тут и к попу не ходи , он уже в каждом интервью Путина прославляет )
+2
0
+2
Ответ Бен Гаан
Семак умеет вообще русских тренировать?
Он не знает, еще не пробовал
+3
-1
+2
Семак умеет вообще русских тренировать?
+4
-3
+1
Ответ BVB 09
Ага,с женой украинкой
Жена украинка для России это нормально
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Ну если целой страной немка правила....
«Русский народ — есть особенный народ в целом свете. Он отличается избирательным умом, великою силою. Бог дал русским особое свойство души и характера… Я горжусь, что я русская»
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Утка. Есть же Артур уже.
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Турки в своем стиле, Зенит уже Артура взял на позицию правого вингера
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Не знал, что "любимый" здесь всеми Карпов еще и в Aslan Medya подрабатывает.
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Турецкие СМИ, как обычно. После закрытия позиции 5-тью игроками, в отсутствии слотов для легионеров, они всё равно будут до упора писать исайдерские инсайды об интересе к игрокам из Турции.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Говорят следующим губернатором Санкт-Петербурга будет бразилец
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥
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Ответ Бронислав Каминский
Жена украинка для России это нормально
А россиянка для Бессберга нормально
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Ответ Бронислав Каминский
Жена украинка для России это нормально
То понятно,вот только он как и она топят против СВО😁
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Ответ градус ненависти
Живу в Петербурге. Почему-то уже год как внезапно начал говорить с португальским акцентом. Кто знает, в чем дело?
Под удар молнии не попадал?
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Говорят следующим губернатором Санкт-Петербурга будет бразилец
Ну если целой страной немка правила....
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честно, это уже раздражает
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Вообще логика новости ткповата. Зенит предложил но получил отказ. Сарай хочет 10 + лямов. как то неясно отказ это значит что не продается. С другой стороны 10 лямов . Не думаю что зенит напугали 10 лямов если он 8 хотел заплатить за Тикнизяна. Думаю и 15 бы не напугали,если б игрок продавался и был нужен зениту
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Если у вас нету Тете..
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Бред
Легионеров итак много. Думаю Зенит если и купить то лишь лимитчика
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Бред
Легионеров итак много. Думаю Зенит если и купить то лишь лимитчика
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Потрясающая статистика для вингера, инвертированный опорник, видимо
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Думаю после такого питерскому клубу стоит пересмотреть тактику и пойти на переговоры с Дядей.
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