«Челси» может сделать «Астон Вилле» предложение по форварду Дурану

«Челси» проявляет интерес к Джону Дурану.

По данным The Telegraph, «синие» думают о том, чтобы направить « » предложение о трансфере 20-летнего нападающего до конца января.

Этой зимой бирмингемцы уже отказались отдавать колумбийца «Вест Хэму» в аренду. Отмечается, что сам футболист хотел бы играть чаще.

Вероятность предложения со стороны « » будет отчасти зависеть от того, покинет ли лондонский клуб Армандо Броя.

За год в «Астон Вилле» провел 35 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.