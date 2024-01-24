«Челси» может сделать «Астон Вилле» предложение по форварду Дурану
«Челси» проявляет интерес к Джону Дурану.
По данным The Telegraph, «синие» думают о том, чтобы направить «Астон Вилле» предложение о трансфере 20-летнего нападающего до конца января.
Этой зимой бирмингемцы уже отказались отдавать колумбийца «Вест Хэму» в аренду. Отмечается, что сам футболист хотел бы играть чаще.
Вероятность предложения со стороны «Челси» будет отчасти зависеть от того, покинет ли лондонский клуб Армандо Броя.
За год в «Астон Вилле» Дуран провел 35 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Реальность: Дуран
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