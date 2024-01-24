«Челси» может сделать «Астон Вилле» предложение по форварду Дурану

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Джон Дуран Футбол

«Челси» проявляет интерес к Джону Дурану.

По данным The Telegraph, «синие» думают о том, чтобы направить «Астон Вилле» предложение о трансфере 20-летнего нападающего до конца января.

Этой зимой бирмингемцы уже отказались отдавать колумбийца «Вест Хэму» в аренду. Отмечается, что сам футболист хотел бы играть чаще.

Вероятность предложения со стороны «Челси» будет отчасти зависеть от того, покинет ли лондонский клуб Армандо Броя.

За год в «Астон Вилле» Дуран провел 35 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Можно где-нибудь в Колумбии поискать ещё одного Дурана и создать в атаке дуэт Duran Duran. Бумеры в руководстве будут в восторге.
+19
-1
+18
Боули решил не изменять себе и продолжает облизываться на молодёжь вместо того, чтобы купить пару-тройку опытных игроков к этому детскому саду
+4
0
+4
Ожидание у фанов Челси: Осимхен
Реальность: Дуран
+3
-1
+2
Лучший план
Покупаете Мангала
Покупаете Нету
Пара центральных защитников Мангала Нету
Хоть поржем
+4
-2
+2
Поменять белое полено на черное
+1
0
+1
А чем он лучше Бройи?
+1
-1
0
дайте угадаю - сотка?!))))
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Ответ onsigne
Можно где-нибудь в Колумбии поискать ещё одного Дурана и создать в атаке дуэт Duran Duran. Бумеры в руководстве будут в восторге.
🤣👍👍🤣
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Ответ Melissa Parker
Лучший план Покупаете Мангала Покупаете Нету Пара центральных защитников Мангала Нету Хоть поржем
ого, прикол из 2014
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