«Атлетико» продал вратаря Грбича за 2,5 млн евро «Шеффилду»

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига трансферы Иво Грбич Футбол

Голкипер «Атлетико» Иво Грбич перешел в клуб АПЛ.

«Шеффилд Юнайтед», занимающий 20-е место в таблице Премьер-лиги, объявил о переходе 28-летнего хорвата. Контракт с ним рассчитан до 2027 года.

По данным Index.hr, мадридский клуб получит 2,5 млн евро.

Грбич принадлежал «Атлетико» с 2020 года. Он провел 14 матчей за клуб (4 – на ноль) и пропустил 14 голов.

Он также выступал за «Лилль» на правах аренды. Подробная статистика Иво – здесь.

Фото: twitter.com/SheffieldUnited

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2 комментария
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Видимо избавились.
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Ответ Stanley Winston
Видимо избавились.
в смысле видимо?
новость же о том, что продали
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