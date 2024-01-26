«Атлетико» продал вратаря Грбича за 2,5 млн евро «Шеффилду»

Голкипер «Атлетико» Иво Грбич перешел в клуб АПЛ.

« », занимающий 20-е место в таблице Премьер-лиги, объявил о переходе 28-летнего хорвата. Контракт с ним рассчитан до 2027 года.

По данным Index.hr, мадридский клуб получит 2,5 млн евро.

принадлежал « » с 2020 года. Он провел 14 матчей за клуб (4 – на ноль) и пропустил 14 голов.

Он также выступал за «Лилль» на правах аренды. Подробная статистика Иво – здесь.

Фото: twitter.com/SheffieldUnited