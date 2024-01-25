Саудовский принц принц не исключил покупку «Монако» или «Марселя»

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Зинедин Зидан высшая лига Саудовская Аравия Политика Футбол

Саудовский принц принц не исключил покупку «Монако» или «Марселя».

Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré не исключил, что саудовцы инвестируют в клубы Лиги 1.

– Вкладывать деньги во Францию – хорошая инвестиция. «Марсель», «Монако» показывают хорошие результаты. Они могут стать чемпионами и стать сильнее. Я знаю «Марсель». В «Марселе» играли Сиссе, Раванелли... Это хорошая команда.

Я не знаю, что происходит между Саудовской Аравией и Зиданом по «Марселю», но все возможно. Зидан – хороший тренер и легенда, конечно.

Инвестиции в спорт – хорошо. Отличная идея – инвестировать в такие клубы, как «Марсель», «Монако». Или за границу, как Саудовская Аравия сделала в с «Ньюкаслом» в АПЛ.

– Может ли Саудовская Аравия купить «Монако»?

– Конечно, это возможно, нет ничего невозможного, – сказал принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré.

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7 комментариев
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В Испании - Эрнандес Эрнандес
В Саудии - принц принц
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Раз он двойной принц, то может купить оба клуба))
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а как же я ? подумал ЧЕФЕРИН
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Я бы посмотрел, как Марсель с мощным составом и Зиданом тренером унижает ПСЖ на домашнем поле,
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Нравятся мне эти принцы. Как будто в Пятёрочку зашли и раздумывают купить Бородинский или Дарницкий. Стоят примерно одинаково, но всё будет зависеть от производителя и срока годности.))
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Что у Марселя, что у Монако есть свои плюсы, причём речь не о футбольных клубах. Саудиты покупать их будут в первую очередь не из-за спорта, хотя щёлкнуть по носу Катару тоже будет приятно.
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Ответ Amalfitano
Нравятся мне эти принцы. Как будто в Пятёрочку зашли и раздумывают купить Бородинский или Дарницкий. Стоят примерно одинаково, но всё будет зависеть от производителя и срока годности.))
Особенно его последняя фраза понравилась)
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