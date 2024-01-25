«Бавария» не уволит Тухеля до конца сезона. Клуб рассматривает возможность назначения Алонсо летом

«Бавария» не планирует менять тренера до конца сезона.

По информации журналиста Керри Хау, руководство «Баварии» планирует завершить сезон с во главе команды.

Несмотря на недовольство публичными заявлениями Тухеля, боссы клуба уверены в его профессиональных качествах. Кроме того, у тренера «Баварии» хорошие отношения со спортивным директором .

Отмечается, что некоторые из игроков «Баварии» недовольны взаимоотношениями с Тухелем, однако по-прежнему уверены в нем как в специалисте.

Также сообщается, что «Бавария» рассматривает возможность назначения в случае ухода Тухеля по окончании сезона. Однако на данный момент руководство мюнхенцев по-прежнему доверяет главному тренеру.

После 18 туров « » идет на 2-м месте в таблице Бундесиги, на 4 очка отставая от лидирующего « ».