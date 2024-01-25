«Бавария» не уволит Тухеля до конца сезона. Клуб рассматривает возможность назначения Алонсо летом
«Бавария» не планирует менять тренера до конца сезона.
По информации журналиста Керри Хау, руководство «Баварии» планирует завершить сезон с Томасом Тухелем во главе команды.
Несмотря на недовольство публичными заявлениями Тухеля, боссы клуба уверены в его профессиональных качествах. Кроме того, у тренера «Баварии» хорошие отношения со спортивным директором Кристофом Фройндом.
Отмечается, что некоторые из игроков «Баварии» недовольны взаимоотношениями с Тухелем, однако по-прежнему уверены в нем как в специалисте.
Также сообщается, что «Бавария» рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо в случае ухода Тухеля по окончании сезона. Однако на данный момент руководство мюнхенцев по-прежнему доверяет главному тренеру.
После 18 туров «Бавария» идет на 2-м месте в таблице Бундесиги, на 4 очка отставая от лидирующего «Байера».
Байер ничего особенного не показывает, но и Бавария ничего особенного не показывает, как пришел Сане и вся трансферная политика Бавария полетела по женскому половому органу.
У Баварии нет никакого супер звездного состава сейчас это вымысел. То что Тухель выиграл в прошлом сезоне Бундеслигу у Боруссии это чистой воды случайность, как и например победа Байера над РБ это случайность, а не какой то супер футбол.
Тухель минимум продержится до лета 2024 года. Вторая половина нынешнего сезона- шанс для немецкого специалиста доказать и игрокам, и руководству, что он способен достигать успеха с красной машиной. Боссы сами говорили, что Тухеля будут оценивать по сезону 23/24, в этот раз заявления о том, что вы держали такой-то клуб «на крючке», но все равно вылетели, не будут котироваться руководством как адекватный ответ на критику.