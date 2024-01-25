«Бавария» не уволит Тухеля до конца сезона. Клуб рассматривает возможность назначения Алонсо летом

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия возможные трансферы отставки Томас Тухель Кристоф Фройнд Футбол

«Бавария» не планирует менять тренера до конца сезона.

По информации журналиста Керри Хау, руководство «Баварии» планирует завершить сезон с Томасом Тухелем во главе команды.

Несмотря на недовольство публичными заявлениями Тухеля, боссы клуба уверены в его профессиональных качествах. Кроме того, у тренера «Баварии» хорошие отношения со спортивным директором Кристофом Фройндом.

Отмечается, что некоторые из игроков «Баварии» недовольны взаимоотношениями с Тухелем, однако по-прежнему уверены в нем как в специалисте.

Также сообщается, что «Бавария» рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо в случае ухода Тухеля по окончании сезона. Однако на данный момент руководство мюнхенцев по-прежнему доверяет главному тренеру.

После 18 туров «Бавария» идет на 2-м месте в таблице Бундесиги, на 4 очка отставая от лидирующего «Байера».

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32 комментария
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Кейн ни разу не выигрывал трофеев, а Коман ни разу не заканчивал сезон без трофеев. У кого-то из них традиция в этом году закончится.
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Ответ KMR
По итогу тухлонигельсманы очень переоценены были.
При Нагеле Бавария показывала очень даже неплохой футбол
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Алонсо точно(ладно, не совсем) когда-нибудь будет в «Баварии». Он вроде бы говорил, что хотел бы потренировать все клубы, в которых играл. А вот когда данный момент настанет–непонятно. А хочется, что бы он наступил поскорее...
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Магия Кейна , кто не понял тот поймет .
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По классике его должны уволить перед плей-офф ЛЧ, бгг)
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А зачем Алонсо идти на понижение
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Ответ cektor
Магия Кейна , кто не понял тот поймет .
Кейн ещё ЗМ может взять
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Ответ SaH4r.
Кейн ни разу не выигрывал трофеев, а Коман ни разу не заканчивал сезон без трофеев. У кого-то из них традиция в этом году закончится.
Надеюсь у Кейна
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Ответ SaH4r.
Кейн ни разу не выигрывал трофеев, а Коман ни разу не заканчивал сезон без трофеев. У кого-то из них традиция в этом году закончится.
Так ЧЕ же входит в сезон)
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Ответ Dvin
Если Алонсо сможет заставить всех этих звёзд играть в его футбол, то потенциально эта команда чуть ли не главный фаворит ЛЧ 😱
А какой футбол у Алонсо? Супер атакующий и прессингующий? Байер забил 50 и пропустил 14 за 18 матчей, а говно футбол Тухеля забили 53 пропустили 16.
Байер ничего особенного не показывает, но и Бавария ничего особенного не показывает, как пришел Сане и вся трансферная политика Бавария полетела по женскому половому органу.
У Баварии нет никакого супер звездного состава сейчас это вымысел. То что Тухель выиграл в прошлом сезоне Бундеслигу у Боруссии это чистой воды случайность, как и например победа Байера над РБ это случайность, а не какой то супер футбол.
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Ответ che kaif
Бавар проект как обычно.раздербанят Байер
Ничего, лишь бы тебя опять не раздербанили!
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Ответ che kaif
Бавар проект как обычно.раздербанят Байер
Уже долгие годы Байер принципиально не продает игроков в Баварию, хотя сам брал у них в аренду.
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
ждём глоров баварии, которые расскажут, что бавария не забирает постоянно игроков и тренеров у прямых конкурентов
А другие немецкие клубы так не делают? Дортмунд не покупает игроков и не забирает свободными агентами у конкурентов? Не уводит тренеров? Все топ клубы внутри своей лиги прежде всего высматривают игроков и тренеров, а уже потом смотрят на зарубежный рынок. От того что Алонсо уйдет в условный ПСЖ не сделает Баварию слабее, а Байер сильнее.
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Ответ SaH4r.
При Нагеле Бавария показывала очень даже неплохой футбол
Но и ресурсов всегда,что чемпионство в марте можно праздновать
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Алонсо надеюсь не уйдет, хоть не этим летом
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Всегда говорил что Протухель ни о чем. ЛЧ взял на шару. Развал Челенси начался с него. Этот чел умудрился слить чемпионат франции с ПСЖ, а в том году чуть не слил Бундес с Баварией.
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Что опять тренера конкурента назначат ? Никогда такого не было и вот опять
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Кто бы что ни говорил, но это самый разумный поступок! Руководство не готово идти на увольнение Тухеля прямо сейчас, что станет повторением истории с Нагельсманном. Клуб, избавляющийся от специалистов, несмотря на декларируемое с ними «долгосрочное сотрудничество», приобретет дурную славу среди фанатов и других тренеров, которые хотят иметь возможность и инструменты для строительства собственного долгосрочного проекта в новом клубе.
Тухель минимум продержится до лета 2024 года. Вторая половина нынешнего сезона- шанс для немецкого специалиста доказать и игрокам, и руководству, что он способен достигать успеха с красной машиной. Боссы сами говорили, что Тухеля будут оценивать по сезону 23/24, в этот раз заявления о том, что вы держали такой-то клуб «на крючке», но все равно вылетели, не будут котироваться руководством как адекватный ответ на критику.
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такая постановка вопроса, будто дело решенное.
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Алонсо провёл три отличных сезона за Баварию как игрок, почему бы и нет
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а что его увольнять? Бавария что, плохо играет?
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А вас Тухельц, я попрошу остаться.
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