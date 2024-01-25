«РПЛ – на 6-м месте среди мировых чемпионатов, сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции». Колыванов о 59-м месте России в рейтинге IFFHS

Игорь Колыванов считает РПЛ одной из 6 сильнейших лиг мира.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших чемпионатов 2023 года. Лучшей была признана Серия А, Мир РПЛ заняла 59-е место.

« в рейтинге заняла 59-е место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Я не знаю, кто это пишет вообще. Я на этих писак вообще внимания не обращаю. Мы за Россию топим!

Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас.

Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», – заявил бывший нападающий сборной России и «Болоньи», тренирующий « ».