«РПЛ – на 6-м месте среди мировых чемпионатов, сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции». Колыванов о 59-м месте России в рейтинге IFFHS

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Игорь Колыванов Текстильщик IFFHS Вторая лига А Футбол

Игорь Колыванов считает РПЛ одной из 6 сильнейших лиг мира.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших чемпионатов 2023 года. Лучшей была признана Серия А, Мир РПЛ заняла 59-е место.

«РПЛ в рейтинге IFFHS заняла 59-е место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Я не знаю, кто это пишет вообще. Я на этих писак вообще внимания не обращаю. Мы за Россию топим!

Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас.

Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», – заявил бывший нападающий сборной России и «Болоньи», тренирующий «Текстильщик».

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7 комментариев
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А ведь хорошо с одной стороны что мы в еврокубках не играем. Можно оценивать себя как угодно. Скоро и на первое место выйдем.
+29
-1
+28
Португалия и Голландия выше. Это очевидно любому вменяемому человеку.
+17
0
+17
1. ФНЛ
6. РПЛ
10. Медиалига
+13
-2
+11
Есть маленькая ложь, большая ложь и есть статистика)
+4
-1
+3
По мне у турецкого чемпионата перспектив больше чем у РПЛ. Не говоря уже о Португалии и Нидерландов
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0
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6-му месту уровень РПЛ точно не соответствует. Чемпионаты Нидерландов и Португалии явно сильнее российского
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Мдааа жалко парня, думал сопьётся, нет, скурился...
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