Упамекано травмировал бедро в матче с «Унионом». Дайер впервые сыграл за «Баварию», выйдя на замену

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Унион Берлин Эрик Дайер Дайо Упамекано Здоровье Футбол

Дайо Упамекано получил повреждение в матче с «Унионом» (1:0).

Защитник «Баварии» травмировал заднюю поверхность левого бедра в конце первого тайма. Он доиграл до перерыва, но на второй тайм не вышел.

Его заменил Эрик Дайер – для англичанина, арендованного у «Тоттенхэма», это первая игра за новую команду.

Упамекано провел 16 матчей в Бундеслиге в текущем сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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