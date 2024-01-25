Упамекано травмировал бедро в матче с «Унионом». Дайер впервые сыграл за «Баварию», выйдя на замену

Дайо Упамекано получил повреждение в матче с «Унионом» (1:0).

Защитник «Баварии» травмировал заднюю поверхность левого бедра в конце первого тайма. Он доиграл до перерыва, но на второй тайм не вышел.

Его заменил – для англичанина, арендованного у «Тоттенхэма», это первая игра за новую команду.

провел 16 матчей в Бундеслиге в текущем сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.