Упамекано травмировал бедро в матче с «Унионом». Дайер впервые сыграл за «Баварию», выйдя на замену
Дайо Упамекано получил повреждение в матче с «Унионом» (1:0).
Защитник «Баварии» травмировал заднюю поверхность левого бедра в конце первого тайма. Он доиграл до перерыва, но на второй тайм не вышел.
Его заменил Эрик Дайер – для англичанина, арендованного у «Тоттенхэма», это первая игра за новую команду.
Упамекано провел 16 матчей в Бундеслиге в текущем сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.