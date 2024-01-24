«Жирона» проиграла впервые с сентября – после 14 побед и 3 ничьих – и вылетела из Кубка Испании
«Жирона» проиграла впервые с сентября и вылетела из Кубка Испании.
Команда Мичела Санчеса в четвертьфинале уступила «Мальорке» (2:3).
Каталонская команда потерпела первое поражение за последние 18 матчей. Начиная с октября у нее было 14 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Испании.
Усталость, травмы и невозможность норм ротации и вот итог. Что удивительно, при всём этом они вообще не выходили на трансферный рынок. Жаль.