«Жирона» проиграла впервые с сентября – после 14 побед и 3 ничьих – и вылетела из Кубка Испании

«Жирона» проиграла впервые с сентября и вылетела из Кубка Испании.

Команда Мичела Санчеса в четвертьфинале уступила «Мальорке» (2:3).

Каталонская команда потерпела первое поражение за последние 18 матчей. Начиная с октября у нее было 14 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Испании.

28 января « » встретится с «Сельтой» в .