«Жирона» проиграла впервые с сентября – после 14 побед и 3 ничьих – и вылетела из Кубка Испании

Теги Мальорка Ла Лига Кубок Испании Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» проиграла впервые с сентября и вылетела из Кубка Испании.

Команда Мичела Санчеса в четвертьфинале уступила «Мальорке» (2:3).

Каталонская команда потерпела первое поражение за последние 18 матчей. Начиная с октября у нее было 14 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Испании.

28 января «Жирона» встретится с «Сельтой» в Ла Лиге.

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5 комментариев
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На самом деле для Жироны оптимальная ситуация.. КК не будет отвлекать от Ла Лиги.. Когда как у других преследователей ещё минимум по турниру помимо чемпа есть на данную минуту ..
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Заслуженный проигрыш. У Жироны не получалось вообще ничего, прямо небо и земля в сравнении с предыдущим матчем.
Усталость, травмы и невозможность норм ротации и вот итог. Что удивительно, при всём этом они вообще не выходили на трансферный рынок. Жаль.
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Сосредоточились на ЛЧ
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Ответ Иван Баланар
Как же судьи тащили Жирону, скандал, позор на всю жизнь! А, ой, это же не Мадрид, тогда всё ок! 🤣🤣
)))
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