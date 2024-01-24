Почеттино о «Челси» в финале Кубка лиги: «Мы строили команду с нуля и стремились там оказаться. Я горю желанием выиграть трофей с клубом»

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о выходе «Челси» в финал Кубка английской лиги.

Лондонцы разгромили «Мидлсбро» по сумме двух матчей в полуфинале (0:1, 6:1). Соперником команды в финале станет победитель пары «Ливерпуль» – «Фулхэм» (первый матч – 2:1). 

«В каком-то смысле это потрясающее достижение. Это было нашей целью с самого начала, потому что мы не выступали в еврокубках. Мы строили команду практически с нуля и стремились оказаться на «Уэмбли» в феврале. Эта задача выполнена. Теперь речь идет о победе в финале, и я счастлив.

Можно сказать, что это не так важно на фоне того, что «Челси» выбывает из гонки за титулом в АПЛ и места в Лиге чемпионов. Но для нас это важно – в качестве одного из этапов построения новой команды.

Это важный шаг вперед с точки зрения уверенности в себе. Выход в финал придаст мотивации тем игрокам, которые близки к возвращению в состав. Из-за финала они уже завтра захотят выйти на тренировку! 

Да, я горю желанием выиграть трофей. В Париже удалось выиграть три трофея, хочется победить и здесь. Я очень хочу выигрывать трофеи», – сказал главный тренер клуба. 

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4 комментария
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Команда медленно продвигается вперёд. Поч делает невероятную работу. Шестое место в АПЛ по силам для такой Челси. Надеюсь Поч и команда оправдывают доверие руководство и болельщиков. Ещё желаю удачи синим!
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Вдруг вспомнил что у Челси есть тренер. Ностальгирую по золотому составу с Дрогба, Френки, Танкисту нашему родному
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Почетино наконец правильно настроил команду, Челси набрал хороший ход, должны выиграть в этом сезоне хотя-бы этот кубок
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Ответ ман сити фейк
Команда медленно продвигается вперёд. Поч делает невероятную работу. Шестое место в АПЛ по силам для такой Челси. Надеюсь Поч и команда оправдывают доверие руководство и болельщиков. Ещё желаю удачи синим!
Фанов Сити под этой новостью больше чем фанов Челси :)
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