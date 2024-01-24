Рио Фердинанд: «Хочу, чтобы Моуринью вернулся в «Челси». «Ньюкасл»? И на это я бы посмотрел. В сборную Англии Жозе не пригласят – а я бы пригласил»

Теги Рио Фердинанд Челси Жозе Моуринью Ньюкасл Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Маурисио Почеттино Эдди Хау Футбол

Рио Фердинанд хотел бы, чтобы Жозе Моуринью вернулся в АПЛ.

«В «Челси»? Без шансов. Эти ребята, американцы, не делают таких шагов назад. Шагов назад не в плане уровня или таланта, а в том смысле, что они не вернут бывшего тренера.

Я бы очень хотел, чтобы Жозе вернулся туда, честно говоря. Пожалуйста, назначьте его, если Почеттино не справится! Но я думаю, что Маурисио продолжит работать.

Если не в «Челси», то куда? «Ньюкасл»? Я бы с радостью посмотрел на это. Но Эдди Хау великолепно потрудился, я бы не хотел, чтобы он уходил.

И я не думаю, что Жозе пригласят в сборную Англии. Я бы пригласил. Но Футбольная ассоциация не будет менять Саутгейта на Моуринью, разница в характере слишком большая.

Это как перейти от очень соленой пищи к очень острой. Этому не бывать», – сказал в эфире своего подкаста бывший защитник сборной Англии.

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9 комментариев
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В Ньюкасле увидеть Жозе было бы интересно но они не смогут позволить ему любого игрока в связи с их фп
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Челси только заиграл уже пугают жозиком
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ну понятно челси хочет окончательно развалить
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Это надо прям совсем разочароваться во всех тренерах, что бы сейчас захотеть пригласить Моуриньо. Он хоть с одного клуба ушёл не пересравшись со всей командой?
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а в мю не хочет))?
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Жозика бы Бразилии забирать поскорее. Для сборной тренер идеальный и язык португальский
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Ответ Axs Men
Это надо прям совсем разочароваться во всех тренерах, что бы сейчас захотеть пригласить Моуриньо. Он хоть с одного клуба ушёл не пересравшись со всей командой?
Интер Милан)
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