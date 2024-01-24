Рио Фердинанд: «Хочу, чтобы Моуринью вернулся в «Челси». «Ньюкасл»? И на это я бы посмотрел. В сборную Англии Жозе не пригласят – а я бы пригласил»

Рио Фердинанд хотел бы, чтобы Жозе Моуринью вернулся в АПЛ.

«В « »? Без шансов. Эти ребята, американцы, не делают таких шагов назад. Шагов назад не в плане уровня или таланта, а в том смысле, что они не вернут бывшего тренера.

Я бы очень хотел, чтобы Жозе вернулся туда, честно говоря. Пожалуйста, назначьте его, если Почеттино не справится! Но я думаю, что продолжит работать.

Если не в «Челси», то куда? « »? Я бы с радостью посмотрел на это. Но Эдди Хау великолепно потрудился, я бы не хотел, чтобы он уходил.

И я не думаю, что пригласят в сборную Англии. Я бы пригласил. Но Футбольная ассоциация не будет менять на Моуринью, разница в характере слишком большая.

Это как перейти от очень соленой пищи к очень острой. Этому не бывать», – сказал в эфире своего подкаста бывший защитник сборной Англии.