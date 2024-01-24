Семак про 5:1 с «Чонбуком»: «По 1-му тайму: объем движения – плохо, качество – много простых потерь и ненужных стандартов. Во 2-м – комфортное преимущество»

Сергей Семак прокомментировал победу 5:1 над корейским «Чонбуком».

– Сергей Богданович, ваш комментарий по матчу. Насколько вы довольны результатом и игрой «Зенита»?

– Игра достаточно интенсивной получилась, особенно в первом тайме, когда счет был равный. Во втором у нас было достаточно комфортное преимущество, хорошо контролировали мяч, и сопернику пришлось гораздо сложнее. Мы хорошо выходили из-под прессинга, немножко побыстрее стала работать с мячом та группа, которая играла во втором тайме.



По второму тайму у нас сложилась более цельная картина. По первому: по объему движения – плохо, по качеству – много простых потерь и ненужных стандартов, которые мы зарабатывали у своих ворот. Но в условиях сборов накопительный эффект усталости, которая есть, присутствует. Наверное, это отчасти влияет на количество брака. В целом, хороший спарринг получился.

– Во время сборов вы также тщательно анализируете соперника и готовитесь к матчам, как и походу чемпионата?

– Нет, конечно. Мы собираем информацию о сопернике в гораздо меньшей степени, не так углубляясь. Это гораздо сложнее делать, потому что у того же «Чонбука» восемь игроков ушли, восемь – пришли. Кто-то отсутствует, выступая за национальную сборную. Естественно, большая ротация команды.

Она готовится к выступлению в Азиатской лиге чемпионов, к старту чемпионата. Изменения большие, и подготовиться в такой ситуации достаточно сложно. Мы не знаем, кто и когда приезжает, в каком состоянии игроки находятся. Подробно не разберешь как следует.



– Сегодня дебютный гол забил Матвей Бардачев. Что можете сказать о 17-летнем центральном защитнике?

– Мы, конечно, стараемся ребят, которые хорошо себя проявляют в «Зените»-2 и молодежной команде, привлекать, смотреть.

Того же Бардачева мы приглашали на тренировки, взяли на сборы. На сегодняшний день он выглядит хорошо, дали ему возможность выйти с первых минут второго тайма против очень хорошей команды.

Опять же, не думаю, что у него было много матчей против команд уровня «Чонбука». Но он проявил себя, на мой взгляд, хорошо. Конечно, есть небольшие ошибки, но они есть у всех. Он забил очень хороший мяч и сыграл достаточно уверенно.



– Встреча с главным тренером «Чонбука» [Даном Петреску] получилась теплой?

– Да, конечно, мы пообщались. Поговорили немножко о корейском футболе. «Чонбук» – один из лидеров корейского футбола. Команда – многократный чемпион, выигрывала не один раз Азиатскую лигу чемпионов.

Поговорили немножко об уровне футбола, какие команды на ведущих ролях сейчас, как играют, в какой футбол, насколько хороша посещаемость – многие аспекты обсудили. Поговорили о работе в России – он работал в «Кубани», в «Динамо». Естественно, он с теплотой вспоминает нашу страну, – сказал тренер «Зенита».