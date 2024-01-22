Евгений Ловчев: «Абаскалю дают доработать сезон в «Спартаке», условия для результата есть. Этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Евгений Ловчев оценил информацию о назначении Гильермо Абаскаля в «Кадис».

Также появились данные, что Гильермо не возглавит испанский клуб.

«Не думаю, что за этой историей стоит сам Абаскаль. Думаю, что солидность существует – могут агенты пустить такую пулю, чтобы что-то выгадать.

Мое мнение – ему дают доработать сезон точно, все зависит именно от результата. Проблема не в каких-то внефутбольных факторах, а в игре команды и в самом Абаскале.

Думаю, что зимой ему могут купить усиление. У него есть все условия для того, чтобы дать результат.

У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке, а вопрос борьбы за более высокие места решится во многом в первом же весеннем туре – соперником будет «Зенит». Обыгрывай их в Питере – и дальше есть варианты на медали высокой пробы!

Для меня очевидно, что этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол – быстрый, результативный, зрелищный. Но команда очень нестабильна как в плане игры, так и результата. А также нестабильности игроков. Как получилось, что резко сдал тот же Бонгонда, который ярко начал?» – написал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

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14 комментариев
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я уже запутался! сжечь или наградить Абаскаля?
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блин. вряд ли это Ловчев сам написал. слишком всё адекватно и без поганенького яда.
ну хорошего значит копирайтера нанял для постов.
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Ловчев, ты снова мой кумир!))
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Ну, если руководство способно унять излишние эксперименты Абаскаля и прямо потребовать от него результата, то Спартак сможет закончить сезон в тройке. А, если продолжиться, как раньше, то прогнозировать вообще ничего нельзя.
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надо всего лишь обыграть Зените в Питере)))
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Пусть работает до лета. А там видно будет.
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А этот состав с другим тренером лучше играть не сможет?
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Серафимыч определись ты за или против?
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Ответ Йохан Чпохан
я уже запутался! сжечь или наградить Абаскаля?
Как не понятно ? Сжечь , потом наградить … ,посмертно .
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Ответ Fuji69
Как не понятно ? Сжечь , потом наградить … ,посмертно .
вариант )
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