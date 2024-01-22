Евгений Ловчев: «Абаскалю дают доработать сезон в «Спартаке», условия для результата есть. Этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол»

Евгений Ловчев оценил информацию о назначении Гильермо Абаскаля в «Кадис».

Также появились данные, что Гильермо не возглавит испанский клуб.

«Не думаю, что за этой историей стоит сам Абаскаль. Думаю, что солидность существует – могут агенты пустить такую пулю, чтобы что-то выгадать.

Мое мнение – ему дают доработать сезон точно, все зависит именно от результата. Проблема не в каких-то внефутбольных факторах, а в игре команды и в самом Абаскале.

Думаю, что зимой ему могут купить усиление. У него есть все условия для того, чтобы дать результат.

У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке, а вопрос борьбы за более высокие места решится во многом в первом же весеннем туре – соперником будет «Зенит». Обыгрывай их в Питере – и дальше есть варианты на медали высокой пробы!

Для меня очевидно, что этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол – быстрый, результативный, зрелищный. Но команда очень нестабильна как в плане игры, так и результата. А также нестабильности игроков. Как получилось, что резко сдал тот же Бонгонда, который ярко начал?» – написал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.